«Роснефть» и Мостуризм планируют сотрудничать в области развития внутреннего туризма

Компания «Роснефть» и Комитет по туризму города Москвы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».

Обе стороны соглашения будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы. Кроме того, предусмотрено проведение совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов, в том числе, на АЗС нефтяной компании.