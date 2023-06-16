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Экономика16 июня 2023 13:15

«Роснефть» и Мостуризм планируют сотрудничать в области развития внутреннего туризма

В том числе на АЗС нефтяной компании
Олег КАРПОВ

Компания «Роснефть» и Комитет по туризму города Москвы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».

Обе стороны соглашения будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы. Кроме того, предусмотрено проведение совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов, в том числе, на АЗС нефтяной компании.

Экономические форумы в РоссииЭкономика: БизнесПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023