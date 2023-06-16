Под Серпуховом хотят построить «американскую деревню» для переселенцев: половина россиян против

В западных станах находится все больше желающих перебраться в Россию, иностранцы верят, что в нашей стране им будет жить лучше и спокойнее Фото: Shutterstock

Около 27 га выделят под Серпуховом на строительство «американской деревни» для граждан недружественных стран, которые хотят жить в России. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Он напомнил, что в западных станах находится все больше желающих перебраться в Россию, иностранцы верят, что в нашей стране им будет жить лучше и спокойнее. Однако сами россияне идею создания таких автономных поселений не оценили. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 47% опрошенных заявили, что для иностранцев не нужно создавать что-то особенное. Если они хотят жить в нашей стране, пусть живут также как все население, пусть адаптируются, учат язык, ищут работу, вливаются в среду, так сказать, методом глубокого погружения.

«Зачем строить для них отдельное благоустроенное жилье за счет налогоплательщиков , у нас много заброшенных сел пусть приезжают и поднимают сельское хозяйство», - предлагает один из участников исследования.

Еще 13% россиян говорят, что иностранцев надо не отселять отдельно, а, наоборот, размещать в городах, чтобы они быстрее смогли освоиться. Если они будут жить и общаться только с соотечественниками, ни они, ни их дети никогда не смогут стать частью России.

А вот 10% не против поселения для иностранцев. Респонденты считают, что мигрантам действительно неплохо бы пожить обособленно, пока они не выучат русский язык и русскую историю, не узнают побольше о местной жизни. А со временем пусть перебираются, куда захотят.

«Получится своеобразная резервация для иностранцев, но может им так будет и комфортнее, чтобы постепенно привыкнуть к другой стране, а потом они и переехать могут, при желании», - рассуждает участник исследования.

Еще 5% полностью поддерживают создание отдельных деревень для иностранцев. Участники опроса, что так и иностранцам будет проще и россиянам спокойнее.

А вот четверть участников исследования вообще выступили против приезда в Россию граждан недружественных стран. 25% респондентов заявили, что как-то это неправильно принимать у себя иностранцев, чьи правительства накладывают на нас санкции и пытаются ограничить во всем.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,6 тысячи человек.