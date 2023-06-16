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Экономика16 июня 2023 13:40

Формирование финансовой культуры россиян способствует развитию экономики и банковского бизнеса

Мигель Маркарянц, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ на площадке XXVI ПМЭФ рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы

Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финансового сектора и инвестиционного рынка - в конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики, указал спикер ПСБ.

«Банки заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения, потому что клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг», - подчеркнул Мигель Маркарянц.

В рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан, - в частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, потому что это влияет на паттерны финансового поведения.

«Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян», - заключил Мигель Маркарянц.

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