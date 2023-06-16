Что нам стоит дом построить

Фото: Пресс-служба Почта Банка

Почта Банк планирует запустить программу ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. Для реализации этой масштабной программы Почта Банк и ДОМ.РФ подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Новая программа поможет многим россиянам, мечтающим жить за городом, и позволит улучшить жилищные условия граждан по всей стране, включая малые города и поселки.

«С первых дней создания банка мы двигаемся в русле нашей социальной миссии — повышать доступность базовых финансовых услуг на территории всей страны. Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан по всей стране, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым», — отметил директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.

Он также рассказал, что в планах Почта Банка делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства, чтобы «каждый житель нашей большой страны смог просто и удобно, рядом с домом оформить ипотеку и начать строить свой дом». Главными конкурентными преимуществами Почта Банка, по мнению Осипова, являются масштабная сеть его офисов по всей стране и многолетний опыт работы в сфере загородной недвижимости по программе POS-кредитования, что обеспечит банку отличные перспективы в этом сегменте.

В отличие от ипотеки на квартиры в многоэтажных домах, на рынке индивидуального жилищного строительства пока не так много кредитных предложений. А спрос огромный: по оценкам Росстата, больше половины сданного в прошлом году в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальные дома. И лишь 10% загородных коттеджей их владельцы построили с помощью ипотеки. При этом, как показывают многочисленные опросы, двое из трех россиян мечтают жить в собственном доме, и 54% из них готовы взять кредит на строительство.

«Ипотека на индивидуальное жилищное строительство – важная точка роста для рынка жилья, - отметил Алексей Ниденс. - При соответствующем уровне развития инфраструктуры это самый привлекательный для семей формат для проживания. Кроме того, в нашей стране много городов, где половина жилых домов - это ИЖС, и при решении об улучшении жилищных условий важна возможность не менять сложившиеся для них образ и ритм жизни. Сотрудничество с Почта Банком позволит поддержать развитие цивилизованного рынка частного домостроения, а также повысить доступность ипотечных продуктов для граждан».

По прогнозам аналитиков Почта Банка, у рынка ипотеки для частного строительства огромный потенциал. За два года он может вырасти в три раза – до 450 миллиардов рублей. Для того, чтобы любой житель небольшого городка или поселка смог получить доступный кредит на строительство, банк собирается использовать возможности своей масштабной сети (около 25 тысяч точек обслуживания в стране) и современные цифровые сервисы. Предполагается, что оформление ипотечного кредита будет происходить удаленно и в онлайн-формате, а специалисты банка на каждом этапе ипотечной сделки проконсультируют по телефону и окажут необходимую поддержку.

Фото: Пресс-служба Почта Банка

СПРАВКА «КП»

Финансовый институт развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ уже несколько лет активно работает над развитием частного домостроения. По его инициативе льготные ипотечные программы были распространены на строительство и покупку индивидуального жилья. В России появился реестр типовых проектов ИЖС, начал работать сервис «Строим дом», в регионах реализуются комплексные проекты домостроения. С начала 2023 года российские банки выдали более 64 тысяч кредитов на строительство и покупку частных домов на общую сумму в 240 миллиардов рублей. В том числе конкретно на строительство индивидуального жилья - 18 тысяч кредитов на 76 миллиардов рублей.

В ЛЮБОМ УГОЛКЕ СТРАНЫ

Для повышения доступности кредитных программ на строительство собственного дома Почта Банк планирует активно развивать сотрудничество с партнерами – строительными компаниями по всей стране. Сегодня их уже более 4 тысяч. Здесь же, на Петербургском международном экономическом форуме, Почта Банк и компания DoorHan - один из ведущих российских производителей быстровозводимых домов на стальном каркасе - договорились вместе развивать частное домостроение и подписали соглашение о сотрудничестве.

«Почта Банк уже много лет успешно работает в сегменте индивидуального жилищного строительства, реализуя программу POS-кредитования на покупку дома или других приусадебных построек совместно с партнерами по всей стране. Мы планируем комплексно развивать сотрудничество сразу по двум направлениям - POS-кредит и ипотечный кредит на строительство дома. Эти программы отлично дополняют друг друга и позволяют закрыть разные клиентские потребности, регулировать платежную нагрузку и схему сделки. Благодаря этому каждый клиент сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант кредита исходя из стоимости дома, наличия залога и кредитной нагрузки», - отметил Андрей Осипов. В дальнейшем банк планирует развивать такое сотрудничество и с другими своими партнерами – строительными компаниями.

«Строительство малоэтажных домов на основе металлокаркаса – относительно новое для нас направление. Мы заинтересованы в надежном банке-партнере, совместно с которым будем развивать этот сегмент и создавать новую культуру частного домостроения в России, чтобы каждая семья могла приобрести дом своей мечты. Кроме того, и у нас, и у Почта Банка широкая география присутствия, это поможет сделать покупку дома в кредит доступной во всех уголках нашей страны. Одно из важнейших преимуществ наших модульных домов – это возможность быстрой транспортировки и сборки конструкций в любой точке нашей страны, даже в удаленных и труднодоступных районах», - отметил учредитель компании DoorHan Дмитрий Ханин.

Быстровозводимые модульные здания можно собрать на своем участке всего за восемь дней. А общий срок строительства - от закладки фундамента до внутренней отделки и введения дома в эксплуатацию - составляет всего несколько месяцев. Модули изготавливаются на собственных заводах компании и доставляются на участок заказчика, где разгружаются и собираются за несколько дней. Дома разработаны с учетом последних тенденций в строительстве и дизайне, они спроектированы таким образом, что можно осуществить планировку свободного пространства по собственному желанию, помимо прочих преимуществ они имеют высокий класс пожаробезопасности.