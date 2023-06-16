Прощают измены и крутят пиар-романы: На что готовы пойти ради любви и славы звезды турецких сериалов

Море, солнце, роскошные виллы и пейзажи, знойные мужчины и эффектные женщины — все то диковинное, что так привлекало российскую аудиторию с потоком латиноамериканских мыльных опер в 90-е теперь можно найти в турецких мелодраматических сериалах. Незатейливый сюжет, любовные перипетии (пусть и предсказуемые), зато какая шикарная картинка! Что еще надо для счастья домохозяйке? Так проекты «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» (сейчас в России снимают адаптацию сериала), «Султан моего сердца» и другие надежно заменили аудитории даже голливудские мелодрамы. А ведь это отдельный — вне Болливуда, Голливуда и европейского авторского — мир с интригами, романами и изменами. «КП» лишь слегка приоткрывает завесу, раскрывая несколько популярных закулисных сюжетов из сериального мира Турции.
Про турецкого Джейсона Мома в местной прессе ходят легенды. Длинноволосый актер и модель, прославивший сериал «Ранняя пташка», очень любит оголяться в соцсетях (и делает это почти так же часто, как и русский актер Роман Курцын). Оно и понятно: раскачанный торс и тоненькие ножки действительно сводят с ума дам — которым, как говорят, нет числа. Только полуофициально Джану приписывали отношения с актрисами Ачельей Топалоглу, Демет Оздемир, Бестемсу Оздемир, Озге Гюрель, наследницей влиятельной династии (и части туристического бизнеса Alkoclar Hotels), светской львицей Аслышах Алкочлар и даже пышногрудой итальянской телеведущей Дилеттой Леотта.
Правда, в итоге Джан остался в холостяках, а все перечисленные красотки удачно выскочили замуж.
Еще один похититель женских сердец Бурак Озчивит («Великолепный век», «Черная любовь») организовал личную жизнь прямо во время съемок. Работая в проекте «Королек — птичка певчая» с Фахрие Эвджен, актер понял, что внутри живота все чаще начали трепетать бабочки.
В тот момент Бурак встречался с другой эффектной красоткой — моделью Джейлайн Чапа, но зернышко, упавшее в сердце артиста в ходе совместных сцен с Эвджен, все же проросло. И в 2015 году, когда пара воссоединилась на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя», все и случилось. Свадьбу Озчивита и Эвджен в 2017 году на родине пары нарекли бракосочетанием века (!). Любимая родила артисту двоих сыновей — Карана (4 года) и Керема (1 год). Примерно раз в месяц Бурака и Фахрие «разводят» СМИ, но формально брак все еще не распался.
Нередко — как это бывает и в России (Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Саша Петров и др.) — звезды в Турции организуют пиар-романы для продвижения проекта и «прогрева» премьеры. Так было в случае с Барышем Адручем и Эльчин Сангу. Пара невероятно убедительно разыграла любовь в сериале «Любовь напрокат» и никак не опровергала сообщения турецких СМИ о реальном романе. После был еще один совместный фильм — мелодрама «Время счастья».
Но как только съемки закончились — прошла и «любовь». Теперь все знают, что Эльчин встречается с бизнесменом Юнусом Оздикеном.
Хотя темпераментный муж уверяет, что не ревнует красивую жену к горячим партнерам, очевидцы видели, как во время любовных сцен на премьере проектов Эльчин он почему-то на время покидал зал.
Еще один служебный роман (настоящий) — история любви Неслихан Атагюль и Кадира Догулу, которые близко познакомились на съемках сериала «Два лица Стамбула».
Кадир хоть и старше Неслихан на 10 лет, ее карьера стартовала куда раньше коллеги — в 14 лет. Поэтому скорее она «вела» мужчину на съемках, а не наоборот, как в вальсе. Тесное сотрудничество переросло в любовь. В 2016 году они расписались. С тех пор живут счастливо, душа в душу. Хоть и под чуть ли не ежедневным градом сообщений о разводе и регулярных изменах Кадира, которые жене приходится прощать. Даже если есть неопровержимые доказательства. Как в последний раз, когда в сеть попали фото и видео, на которых отчетливо видно, насколько нежно Догулу обнимается с другой девушкой. Разумеется, Неслихан — не слепая, и все понимает. И все же постоянно защищает мужа от нападок прессы. Видимо, эта любовь действительно слепа.
— Почему вы не верите в то, что видите сейчас? — вспылила на вопрос про измены мужа актриса во время встречи с фанатами в университете в Баку. — Иногда бывает так, что даже родная мать не может понять человека. Да, моя родная мама не понимает, хоть я и пытаюсь объясниться. Однако в моей жизни есть человек, который мне ближе, чем мать и даже отец. Это мой муж Кадир. Прежде, чем обвинять друг друга, мы с мужем садимся, смотрим друг другу в глаза и миримся. С родителями я так сделать не могу.
Можете себе представить, насколько зашкаливает популярность турецких артистов, если уже даже мошенники прикрываются их личностью? Высшее признание народности! На уловку одного из таких фейковых мачо попалась москвичка Маргарита Андреева — женщина была уверена, что ведет переписку с самим Джаном Яманом. Любовь настолько затмила разум, что Андреева по-настоящему поверила в сказку: мегапопулярный артист, написавший ей в соцсети, нуждается в деньгах и решил подзанять у нее. Буквально до получки. Несчастная Марина, чувствовавшая себя в тот момент счастливей всех россиянок, от души перевела на счет «актера» три миллиона рублей. В Турции на эти деньги в целом можно купить даже квартиру (в Мерсине, на этапе застройки) или небольшой домик не очень далеко от моря. Но Яман оказался вовсе не Яманом. После транша пропал с радаров и перестал слать комплименты преданной поклоннице...