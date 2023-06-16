Прощают измены и крутят пиар-романы: На что готовы пойти ради любви и славы звезды турецких сериалов

Море, солнце, роскошные виллы и пейзажи, знойные мужчины и эффектные женщины — все то диковинное, что так привлекало российскую аудиторию с потоком латиноамериканских мыльных опер в 90-е теперь можно найти в турецких мелодраматических сериалах. Незатейливый сюжет, любовные перипетии (пусть и предсказуемые), зато какая шикарная картинка! Что еще надо для счастья домохозяйке? Так проекты «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» (сейчас в России снимают адаптацию сериала), «Султан моего сердца» и другие надежно заменили аудитории даже голливудские мелодрамы. А ведь это отдельный — вне Болливуда, Голливуда и европейского авторского — мир с интригами, романами и изменами. «КП» лишь слегка приоткрывает завесу, раскрывая несколько популярных закулисных сюжетов из сериального мира Турции.

Любвеобильность Джана Ямана

Про турецкого Джейсона Мома в местной прессе ходят легенды. Длинноволосый актер и модель, прославивший сериал «Ранняя пташка», очень любит оголяться в соцсетях (и делает это почти так же часто, как и русский актер Роман Курцын). Оно и понятно: раскачанный торс и тоненькие ножки действительно сводят с ума дам — которым, как говорят, нет числа. Только полуофициально Джану приписывали отношения с актрисами Ачельей Топалоглу, Демет Оздемир, Бестемсу Оздемир, Озге Гюрель, наследницей влиятельной династии (и части туристического бизнеса Alkoclar Hotels), светской львицей Аслышах Алкочлар и даже пышногрудой итальянской телеведущей Дилеттой Леотта.

Правда, в итоге Джан остался в холостяках, а все перечисленные красотки удачно выскочили замуж.

Свадьба века Бурака Озчивита

Еще один похититель женских сердец Бурак Озчивит («Великолепный век», «Черная любовь») организовал личную жизнь прямо во время съемок. Работая в проекте «Королек — птичка певчая» с Фахрие Эвджен, актер понял, что внутри живота все чаще начали трепетать бабочки.

В тот момент Бурак встречался с другой эффектной красоткой — моделью Джейлайн Чапа, но зернышко, упавшее в сердце артиста в ходе совместных сцен с Эвджен, все же проросло. И в 2015 году, когда пара воссоединилась на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя», все и случилось. Свадьбу Озчивита и Эвджен в 2017 году на родине пары нарекли бракосочетанием века (!). Любимая родила артисту двоих сыновей — Карана (4 года) и Керема (1 год). Примерно раз в месяц Бурака и Фахрие «разводят» СМИ, но формально брак все еще не распался.

Барыш Ардуч остался в друзьях

Нередко — как это бывает и в России (Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Саша Петров и др.) — звезды в Турции организуют пиар-романы для продвижения проекта и «прогрева» премьеры. Так было в случае с Барышем Адручем и Эльчин Сангу. Пара невероятно убедительно разыграла любовь в сериале «Любовь напрокат» и никак не опровергала сообщения турецких СМИ о реальном романе. После был еще один совместный фильм — мелодрама «Время счастья».

Но как только съемки закончились — прошла и «любовь». Теперь все знают, что Эльчин встречается с бизнесменом Юнусом Оздикеном.

Хотя темпераментный муж уверяет, что не ревнует красивую жену к горячим партнерам, очевидцы видели, как во время любовных сцен на премьере проектов Эльчин он почему-то на время покидал зал.

НЕСЛИХАНные измены Кадира Догулу

Еще один служебный роман (настоящий) — история любви Неслихан Атагюль и Кадира Догулу, которые близко познакомились на съемках сериала «Два лица Стамбула».

Кадир хоть и старше Неслихан на 10 лет, ее карьера стартовала куда раньше коллеги — в 14 лет. Поэтому скорее она «вела» мужчину на съемках, а не наоборот, как в вальсе. Тесное сотрудничество переросло в любовь. В 2016 году они расписались. С тех пор живут счастливо, душа в душу. Хоть и под чуть ли не ежедневным градом сообщений о разводе и регулярных изменах Кадира, которые жене приходится прощать. Даже если есть неопровержимые доказательства. Как в последний раз, когда в сеть попали фото и видео, на которых отчетливо видно, насколько нежно Догулу обнимается с другой девушкой. Разумеется, Неслихан — не слепая, и все понимает. И все же постоянно защищает мужа от нападок прессы. Видимо, эта любовь действительно слепа.

— Почему вы не верите в то, что видите сейчас? — вспылила на вопрос про измены мужа актриса во время встречи с фанатами в университете в Баку. — Иногда бывает так, что даже родная мать не может понять человека. Да, моя родная мама не понимает, хоть я и пытаюсь объясниться. Однако в моей жизни есть человек, который мне ближе, чем мать и даже отец. Это мой муж Кадир. Прежде, чем обвинять друг друга, мы с мужем садимся, смотрим друг другу в глаза и миримся. С родителями я так сделать не могу.

Из России — с любовью

Можете себе представить, насколько зашкаливает популярность турецких артистов, если уже даже мошенники прикрываются их личностью? Высшее признание народности! На уловку одного из таких фейковых мачо попалась москвичка Маргарита Андреева — женщина была уверена, что ведет переписку с самим Джаном Яманом. Любовь настолько затмила разум, что Андреева по-настоящему поверила в сказку: мегапопулярный артист, написавший ей в соцсети, нуждается в деньгах и решил подзанять у нее. Буквально до получки. Несчастная Марина, чувствовавшая себя в тот момент счастливей всех россиянок, от души перевела на счет «актера» три миллиона рублей. В Турции на эти деньги в целом можно купить даже квартиру (в Мерсине, на этапе застройки) или небольшой домик не очень далеко от моря. Но Яман оказался вовсе не Яманом. После транша пропал с радаров и перестал слать комплименты преданной поклоннице...