Александр Ведяхин: искусственный интеллект может увеличить рост ВВП на дополнительные 2%

На ПМЭФ-2023 обсудили, как искусственный интеллект повлияют на развитие экономики и жизнь страны.

Искусственный интеллект все глубже внедряется в государственное управление и помогать развивать экономику. Влияние новых технологий который день активно обсуждают на заседаниях ПМЭФ-2023. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, внедрение искусственного интеллекта может увеличить ежегодный рост ВВП страны на 2% уже в 2025 году.

- Искусственный интеллект – это технологии, которые нацелены на помощь и поддержку наших граждан – в медицине, оказании государственных услуг, в различных контрольных процедурах. Он должен сделать все эти услуги удобнее. Там, где он внедряется, он дает улучшение в пять-семь раз. А ВВП может вырасти на 2%, это большие деньги, - отметил Александр Ведяхин.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что вскоре при помощи нейросетей преобразится портал Госуслуг, искусственный интеллект будут применять даже в ремонте дорог: нейросети смогут определять, где он наиболее необходим, и давать оценку стоимости будущих работ. В общем, новые технологии станут подручным средством чиновников.

- В госуправлении у нас есть несколько приоритетов работы. Первый – сделать Госуслуги еще более понятными для пользователей. Чтобы человек мог взаимодействовать с роботом в чате и получать понятные ответы, не разбираясь с поиском. В идеале наш портал Госуслуг должен стать одной поисковой строкой, - отметил Максут Шадаев. - Если мы говорим про контрольные органы, то это (искусственный интеллект) будет хорошо работать при налоговых проверках.