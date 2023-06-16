На ПМЭФ при участии Сбера обсудили преодоление глобального цифрового кризиса

С ростом технологического прогресса в мире часто стали говорить о феномене цифрового кризиса. Кибератаки и утечки данных стали реальной угрозой для мира. Актуальную проблему обсуждали в ходе Петербургского международного экономического форума. На нем прошла панельная дискуссия «Преодоление глобального цифрового кризиса - есть ли выход?». В обсуждении участвовали представители бизнес-сообщества, государственных и научных структур. Диалог модерировал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам спикеров, глобальная цифровизация серьезно помогает развивать экономику. Обратная сторона медали заключается в драматических рисках, которые изначально не были просчитаны. Участники отметили, что с 2022 года на мир обрушилось огромное число цифровых вызовов. Все это приводит к недовольству людей. Чтобы бороться с этим необходимы особые меры и технические решения со стороны профессионального сообщества и бизнес-структур. Необходимо выстраивать сервисную среду на основе модели управления рисками или модели угроз.

Участники озвучили интересные данные общественного опроса. 24% считают, что цифровые сервисы не могут гарантировать защиту персональных данных, 21% уверен в безопасности, а вот остальные заявили, что им безразлично, так как данные уже попали в Сеть. Все это говорит о необходимости комплексного подхода к вопросам кибербезопасности. Требуется больше разъяснять, верно выстраивать коммуникации, вырабатывать и применять единые правила и стандарты, уточнить ряд законодательных актов.

При этом сегодня локомотивами в продвижении научных разработок и их применении на практике выступают крупные бизнес-структуры, которые «подтягивают» своих клиентов к правильному пониманию и применению технологических новшеств.

- Развивать «цифру» необходимо, и, конечно же, эти технологии должны служить во благо, - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Нам нужно объединять усилия, действовать вместе для того, чтобы быть на полшага впереди любых мошенников, любых хакеров. Мы видим, что российская инфраструктура устояла и готова к вызовам новой реальности. Уверен, нам по силам выиграть следующую партию.