Не только загар: чем опасны жаркие летние дни

Летом все мы начинаем проводить больше времени на улице. А когда солнце особенно активно, жара так и гонит нас на пляжи, дачи и различные курорты. Чтобы хоть как-то пережить высокие температуры, мы одеваемся максимально легко – короткие шорты, майки и сандалии. Так мы открываем наш самый большой орган – кожу – агрессивным солнечным лучам. И это очень опасно.

Во-первых, красивый загар, который мы получаем, на самом деле сильно травмирует кожу и является причиной фотостарения. Во-вторых, и самое главное – ультрафиолетовые лучи вызывают рак кожи, а в наиболее опасных случаях – меланому, страшное злокачественное заболевание.

Ежегодно в мире регистрируется около 132 000 новых пациентов с этим агрессивным видом рака. К сожалению, эксперты ВОЗ не спешат утешить нас статистикой – согласно их прогнозам, заболеваемость меланомой в мире в ближайшие 10 лет увеличится еще на четверть. Но отчаиваться и отказываться от летних удовольствий не стоит. Достаточно соблюдать несколько важных правил, которые спасут вашу жизнь и жизни ваших близких.

На что стоит обратить внимание, где может возникать меланома (мы сами удивились – она бывает не только на коже) и какими инновационными методами сейчас лечат четвертую стадию рака – рассказали эксперты.

Уделите этому тексту несколько минут, проведите самоосмотр по алгоритму АВСDЕ (чек-лист и картинки ждут вас в статье) и будьте уверены в своём здоровом завтра.