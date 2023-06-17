«Отчетливо потянуло дерьмом»: Макаревича* ужаснул концерт с Аллой Пугачевой в Израиле

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Макаревич недавно дал концерт в Израиле по случаю 54-летия группы «Машина времени». Во время выступления коллектива в Кейсарии на сцену вышла Алла Пугачева, сидевшая в зрительном зале. Незадолго до этого случился конфуз, изрядно смутивший 69-летнего рок-музыканта. Артист заявил израильским журналистам, что в ходе шоу испытал неприятные ощущения.

«В середине концерта немного изменился ветер. Из полей орошения отчетливо потянуло коровьим дерьмом. Вот это было принципиально новое, - пожаловался Макаревич. - Остальное было прекрасно, поскольку мы там не в первый раз. Я уже знаю, что там очень хороший звук, картинка и очень удобно всем зрителям».

Музыкант уехал из России больше года назад, и с тех пор не был на родине. Вместе с женой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Макаревич живет в Нетании. По словам артиста, в Москве у него осталось много дорогих для него вещей. Тем не менее, возвращаться за ними в Россию он пока не планирует

«У меня дома в Москве осталось много книг с автографами. Я не ставил себе задачу собирать или специально выпрашивать, но так получалось – Левитанский, Окуджава, Аксенов, Веллер, Алешковский, Кабаков, Евтушенко... Стоят на полке. Я знаю, что они целы. У меня не возникает желания ночью вскочить в самолет и полететь их погладить...», - сообщил рокер.

Алла Пугачева на концерте Макаревича в Израиле. Фото: соцсети.

Макаревич признался, что по сравнению с Россией у жизни в Израиле есть свои недостатки.

«Чего не хватает – рыбалки здесь такой нет. Или встать и за грибами пойти утром. Но – хорошо, что можно съездить в Финляндию за грибами», - говорит Макаревич.

Артист недоволен тем, что ему присвоили статус иноагента. Каждый раз, когда он пишет пост в соцсетях, ему приходится упоминать об этом. Музыкант признался, что ему не нравится это делать, но он предпочитает не рисковать, чтобы не нарваться на штраф.

«Исключительно ради того, чтобы чисто формально не осложнять какие-то ситуации, связанные со мной в России: чтобы не навешали еще штрафов, уголовных административных дел... У меня родственники там... Физически это не так сложно, в конце концов», - рассказал артист в интервью израильскому изданию «Детали».

В Израиле у Макаревича почти нет концертов. Так что все свободное время он посвящает воспитанию годовалого сына Эйтана.

«Он пока болтает на своем языке, достаточно сложном, но с нашим общепринятым почти ничего общего. И очень сердится, что его не понимают. Он же говорит понятные вещи, но никто не может его понять! Потом он уже ходит по стенке, скоро пойдет. Очень интересно, когда ставишь музыку. Ну, я стараюсь ему ставить то, что сам люблю. Он первую песню какую-то пропустит, вторую пропустит, а на третьей вдруг замрет. И пока она не закончится, он не шевельнется», - рассказал Макаревич.

Ранее жена рокера Эйнат Кляйн (уроженка Киева Инна Калинина) рассказала, что у их сына не будет российского гражданства. Малыш появился на свет в Израиле, и гражданства этой страны, по мнению русофобски настроенной супруги Макаревича, ему хватит.

*Признан в России иностранным агентом.