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В мире17 июня 2023 5:10

Корону «Мисс Финляндия» может завоевать трансгендер: в конкурсе будет участвовать биологический мужчина

В конкурсе «Мисс Финляндия» в 2023 году примет участие трансгендер Рими Риутта
Людмила ПЛОТНИКОВА
Житель города Тампере решил поменять пол еще шесть лету тому назад

Житель города Тампере решил поменять пол еще шесть лету тому назад

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Корону и титул «Мисс Финляндия» может завоевать трансгендер: заявку на участие в конкурсе подал биологический мужчина, 25-летний Рими Риутта.

Житель города Тампере решил поменять пол еще шесть лету тому назад, начав принимать гормоны. И вот, судя по всему, он окончательно превратился не просто в даму, но еще и в активистку прав трансгендеров.

Именно намерениями продвижения прав секс-меньшинств и продиктовано желание Риутты побороться на сцене за титул главной финской красавицы.

- Я решила и рискнула стать первой, потому что нам все еще нужны первые, чтобы служить примером для других. – рассказала претендентка.

Почему пример необходимо было подать именно своим участием в женском конкурсе красоты, а не, например, в овладении каким-либо профессиональным навыком, Риутта не пояснил.

Финляндия относится к странам с наименее жестким протоколом смены пола. Вот уже как полгода там начать курс гормональной терапии для смены пола может любой желающий; ранее свое заключение должен был обязательно дать врач-психиатр.

Финнам не привыкать к попыткам трансгендерам являть свои сомнительные таланты на публике. Так, в начале этого года бывший мужчина Минна-Мария Антикайнен вышел на лед спортивной арены в городе Эспоо, где проводился чемпионат Европы по фигурному катанию. Фигуристка эффектно упала, не успев сделать ни одного пируэта.

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