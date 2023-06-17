Корону «Мисс Финляндия» может завоевать трансгендер: в конкурсе будет участвовать биологический мужчина

Житель города Тампере решил поменять пол еще шесть лету тому назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Корону и титул «Мисс Финляндия» может завоевать трансгендер: заявку на участие в конкурсе подал биологический мужчина, 25-летний Рими Риутта.

Житель города Тампере решил поменять пол еще шесть лету тому назад, начав принимать гормоны. И вот, судя по всему, он окончательно превратился не просто в даму, но еще и в активистку прав трансгендеров.

Именно намерениями продвижения прав секс-меньшинств и продиктовано желание Риутты побороться на сцене за титул главной финской красавицы.

- Я решила и рискнула стать первой, потому что нам все еще нужны первые, чтобы служить примером для других. – рассказала претендентка.

Почему пример необходимо было подать именно своим участием в женском конкурсе красоты, а не, например, в овладении каким-либо профессиональным навыком, Риутта не пояснил.

Финляндия относится к странам с наименее жестким протоколом смены пола. Вот уже как полгода там начать курс гормональной терапии для смены пола может любой желающий; ранее свое заключение должен был обязательно дать врач-психиатр.

Финнам не привыкать к попыткам трансгендерам являть свои сомнительные таланты на публике. Так, в начале этого года бывший мужчина Минна-Мария Антикайнен вышел на лед спортивной арены в городе Эспоо, где проводился чемпионат Европы по фигурному катанию. Фигуристка эффектно упала, не успев сделать ни одного пируэта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конкурсе «Мисс Америка» впервые победил трансгендер с лишним весом

Брайан Нгуен намерен дойти до финала (подробности)