Олег Понарьин на ПМЭФ-2023: в стране необходимо развивать транспортную инфраструктуру

Генерал-майор полиции Олег Понарьин посетил открытую стадию «Комсомольской правды» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин посетил открытую стадию «Комсомольской правды» и рассказал о ключевых транспортных проблемах страны. Представитель МВД напомнил о выросших показателях смертности на дорогах в начале года и рассказал, в каких регионах решение дорожных проблем проходит успешнее.

«Внимание к проблематике дорожно-транспортной безопасности на форуме выросло заметно и серьезно»

- За последние годы внимание к проблематике дорожно-транспортной безопасности на форуме насколько выросло?

- Я считаю, что выросло заметно и серьезно. Про тему безопасности дорожного движения говорят и губернаторы, и эксперты, и профильные министры. Сегодня пройдет сессия, посвященная автотуризму, на ней будет затрагиваться тема безопасности дорожного движения. Это очень приятно с точки зрения, что это тема важная, нужная, социальная, ее надо обязательно обсуждать. Она касается многих аспектов жизнедеятельности человека – транспорта, дорожной отрасли, формирования сознания. На тему безопасности дорожного движения всегда есть кому поговорить, чем поделиться.

«Важно создать безопасные пути подъезда к объектам туризма. Автомобильная дорога должна стать самим объектом автотуризма»

- Чему будет посвящено ваше выступление на сессии по автотуризму?

- Я бы хотел подискутировать на тему, связанную с развитием транспортной инфраструктуры. Мало говорить о создании объектов автотуризма. Важно создать безопасные пути подъезда к объектам туризма. Автомобильная дорога должна стать самим объектом автотуризма. Мы видим потребность автотуристов, участников дорожного движения не просто в элементарных площадках для отдыха или получения минимальных автотранспортных услуг. Сегодня обращается внимание на качество.

Сейчас пошел поток на юг, к морю. Просто остановиться на жаре на открытой площадке далеко не каждый захочет и решится. Мы видим большие проблемы, связанные с усталостью водителя, со сном за рулем. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы человек имел возможность и хотел вовремя остановиться, отдохнуть, получить квалифицированную помощь техническую, детям дать отдохнуть. Это основные тезисы, которые я сегодня разовью.

- Есть возможности для организации качественных зон отдыха?

- Возможности есть. Минимум два национальных проекта действуют – «Безопасные качественные дороги», направленный на формирование современной улично-дорожной сети. И есть национальный проект по туризму. Если эти два проекта найдут друг друга, будут направлены на то, чтобы потребитель, участник дорожного движения рассчитывал свое движение, получал необходимый комплекс услуг на автомобильных дорогах, будет результат. И не только связанный с получением удовольствия от красот нашей природы, а от движения по автомобильной дороге как участник дорожного движения.

«Наша задача – найти те ключевые точки, которые помогли бы субъектам добиться положительной динамики по снижению смертности в ДТП»

- Важно, чтобы слова не расходились с делами. Как много глав регионов лично возглавляют комиссии по безопасности дорожного движения? Есть ли разница в подходах и результатах работ между тем, когда комиссию возглавляет губернатор, и тем, когда возглавляет кто-то еще?

- Посыл от Правительства Российской Федерации дан, рекомендации даны, чтобы комиссии по безопасности дорожного движения возглавлялись высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Но это рекомендации. В ряде регионов полномочия по управлению комиссиями переданы либо первым заместителям председателей правительства, либо профильным министрам. Мы видим существенную разницу между первым и вторым случаями. Губернаторы, очень хорошо владеющие темой безопасности дорожного движения, возглавляющие комиссии, принимают правильные решения, эти решения не остаются в воздухе, воплощаются в реальные дела. Мы настаиваем, чтобы комиссии по безопасности дорожного движения возглавляли все-таки губернаторы.

- Мы видим с начала года не очень хорошую динамику ключевых показателей в большом количестве регионов. Какие можно сделать выводы?

- На текущий момент мы отмечаем ухудшение обстановки с аварийностью на 4,6% даже от уровня прошлого года, с ростом и количества ДТП, раненых и погибших. 46 субъектов на текущий момент не вписываются в планы, которые выстраиваются для достижения заданного уровня транспортного риска. Это количество погибших на 10 тысяч транспортных средств. Тем не менее, говорить о провале этого года преждевременно. Есть еще не восполненные резервы. Наша задача – найти те ключевые точки, которые помогли бы субъектам эту ситуацию не только выровнять, но и добиться положительной динамики по снижению смертности в ДТП.

- Мы можем обозначить, что это за резервы?

- Есть закономерности, характерные для всех субъектов федерации. Это виды ДТП: встречные столкновения - самый опасный вид происшествий, который приносит наихудшие показатели в копилку смертности в ДТП. На втором месте стоят наезды на пешеходов и наезды на стоящие транспортные средства и препятствия. Это три ключевых вида происшествий, над которыми гарантированно, если будет организована работа в субъектах, можно достичь положительных результатов. В различных пропорциях эти виды встают или на первый, или на второй план. Если заниматься ими плотно, то вполне можно добиться результатов.

Скоростной режим является ключевым фактором, который может избавить от всех этих бед. Надо научиться грамотно устанавливать скоростные режимы. И контролировать соблюдение этих режимов. С пешеходами мы рекомендуем разделять их во времени и пространстве. Либо обустраивать пешеходные переходы со светофорным регулированием, либо делать искусственные неровности перед пешеходными переходами. Рецепт есть. Надо вовремя планировать эти мероприятия и их реализовывать.

- Есть регионы, которые нашли правильные подходы и начинают демонстрировать правильный вектор?

- Да, такие регионы есть. Не буду их перечислять. Алтайский край пока еще находится в красной зоне, мы видим за последние месяцы положительную динамику и стремление к тому, что регион может в ближайшее время выйти в зеленую зону. Свидетельство тому – опрос общественного мнения, большинство населения считает, что безопасность дорожного движения имеет свои перспективы.