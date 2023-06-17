Замглавы Минстроя Никита Стасишин: Наша задача – ввести в нынешнем году жилья не меньше, чем в прошлом

Замглавы Минстроя Никита Стасишин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

- Никита Евгеньевич, давайте начнем, пожалуй, с самого злободневного вопроса. За последний год на рынке недвижимости произошли серьезные изменения и потрясения, что повлияло на объемы купли-продажи жилья, ставки по ипотеке и цены. В каком состоянии сейчас находится рынок жилья в России и чего от него ожидать в ближайшее время?

- В последние три года отрасль сталкивалась с серьезными сложностями. Но несмотря на это, те меры поддержки, которые были запущены по поручению президента (льготная ипотека, льготное субсидирование застройщиков, сокращение инвестиционных циклов, сокращение административных процедур и т. д.) и достаточно серьезная работа с каждым регионом и каждым проектом, которую проводит Минстрой России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, дает, на наш взгляд, очень хорошие результаты.

Вот несколько цифр. Все мы знаем, что в 2022 году ввод жилья составил 102,3 млн квадратных метров – это рекорд. При этом 57 млн квадратных метров – это индивидуальное жилищное строительство. Плюс дачная амнистия, газификация, новые проекты – все это дало колоссальный ввод жилья.

Если говорить об итогах пяти месяцев 2023 года, то сегодня введено 43,5 млн квадратных метров. Это минус 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. При этом введено 17,7 млн «квадратов» многоквартирного жилья – это плюс 8,3% к 2022 году.

Это говорит о том, что запущенные меры поддержки по-настоящему дают свои результаты. Ведь ввод жилья сегодня – это результат того, что мы сделали два года назад. Но для того, чтобы понять, как себя чувствует отрасль в настоящий момент, нужно посмотреть еще на пару серьезных цифр.

Первое - количество действующих разрешений на строительство. Это 158 млн квадратных метров! А еще важнее градостроительный потенциал. На 1 июня 2023 года он составляет 403 млн квадратных метров. Это задел на несколько следующих лет для того, чтобы застройщики могли строить качественное, комфортное, доступное жилье.

- И как же этот задел будет использоваться?

- Чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставятся и нами самими, и руководством страны, нужно эффективно «распечатывать» эти квадратные метры. А для этого нужны долгосрочные программы обеспечения инфраструктуры таких земельных участков. И такие программы сегодня есть. Это, например, инфраструктурное меню, в котором есть и инфраструктурные бюджетные кредиты, и инфраструктурные облигации, и средства Фонда национальной безопасности, и наша программа «Стимул» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которая позволяет опережающими темпами обеспечивать эти земельные участки необходимой транспортно-инженерной инфраструктурой.

И, конечно, очень важно смотреть, как себя ведет рынок с точки зрения спроса. Потому что сегодня из 100 с лишним млн квадратных метров продано 30% жилья, по которому ведется привлечение средств граждан по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Много это или мало? С точки зрения цифр, это минимальный показатель за последнее время. Повлияет ли он на завершение проектов? Нет, не повлияет. Потому что сегодня все модели проектного финансирования, которые финансируются банками, по своей сути подразумевают такое колебание спроса.

При этом мы готовим дополнительные меры поддержки и обсуждаем с коллегами по правительству, как нам модернизировать наши программы и сделать ипотеку более точечной. Но до того, как мы договоримся обо всем в правительстве, озвучивать подробности мы не будем. Тут ведь на самом деле очень важный вопрос в одном: где деньги, Зин?

У нас сегодня действует семейная ипотека и она по поручению президента была расширена. Действует льготная, дальневосточная, сельская ипотека, ипотека для IT-специалистов. И сегодня мы запускаем ипотеку под 2% в новых регионах нашей страны. На прошлой неделе в Мариуполе были выданы три первых разрешения на строительство уже по законодательству Российской Федерации. Донецкая народная республика выпустила все модельные акты – здесь большое спасибо администрации президента за помощь. И несмотря ни на что, несмотря на специальную военную операцию, у нас есть застройщики, которые готовы строить комфортное и качественное жилье в новых регионах. Банк ПСБ будет финансировать там ипотеку, мы будем субсидировать ее до эффективной ставки и все это приведет к тому, что в новых регионах будет развиваться (и уже развивается) жилищное строительство по тем же нормативам и регулированию, как и на территории всей остальной нашей страны.

ЦЕНЫ ПРЫГАТЬ НЕ БУДУТ

- А если говорить о ценах на недвижимость в России - правильно ли я понимаю, что предпосылок для их снижения нет?

- Сегодня на рынке мы наблюдаем баланс спроса и предложения. И видим, что стоимость квадратного метра стабилизировалась. Предпосылок для ее сильного роста или снижения нет. Рынок сам себя сбалансировал – хотя, конечно, и не без нашей помощи.

Поэтому мы считаем, что сегодня важно работать над механизмами доступности жилья – ипотекой, арендой, дополнительными мерами поддержки для молодых и многодетных семей. Что, по сути, тоже формирует гарантированный спрос и уверенность застройщиков в следующих 3-5 годах строительства жилья в нашей стране.

- А как изменившаяся ситуация отразилась на темпах жилищного строительства и как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» в этих условиях?

- Главная и очень амбициозная задача, которую мы перед собой ставим в этом году: ввести жилья не меньше, чем в прошлом году. И самое главное - ввести не менее 50 млн квадратных метров многоквартирного жилья.

Конечно, мы видим небольшое снижение наполнения счетов эскроу. Это влияет на эффективную ставку для застройщика. Но, как я уже сказал, это подразумевают те модели, которые банки создали вместе с застройщиками. Поэтому мы не видим проблем. И будем делать все, чтобы улучшить показатели и без того, мягко говоря, удачного 2022 года для нашей отрасли.

- А как именно государство могло бы поддержать строительную отрасль в нынешней ситуации? И чем именно?

- Здесь, кстати, очень простой ответ – не мешать. Чем мы и занимаемся.

КСТАТИ

«Зеленый» вопрос

- Давайте поговорим об экологическом моменте. Как обеспечивается эффективное использование земель под строительство жилья и сохранение зеленого фонда? Вы как раз принимали участие в тех сессиях на Петербургском форуме, которые были связаны с этим вопросом.

- Насколько я понимаю, там, где есть лес, он и остается. Что касается реновации территорий, комплексного развития территорий, то в каждом проекте сегодня пытаются оставить существующую природу. Потому что сегодня застройщики конкурируют между собой не ценой квадратного метра, а качеством проекта. Здесь учитывается и энергоэффективность, и зеленая повестка.

Мы же, как министерство, подходим к этому достаточно сдержанно. Любая повестка ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление, - Ред.), любая повестка суперэнергоэффективности дает большие блага для людей с точки зрения их комфортного проживания.

Но чтобы стимулировать застройщиков это сделать, на мой взгляд, нужно немного отрегулировать нормативы. Чтобы было так: если ты внедряешь новые технологии, применяешь новые строительные материалы, занимаешься зеленой повесткой и экологией, то ставка по проектному финансированию должна быть немного ниже. Чтобы бизнес поверил: если он будет вкладывать в развитие, в экологичность, в зеленую повестку, он получит дивиденды с точки зрения оптимизации своих затрат и сроков строительного цикла.