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Общество17 июня 2023 9:10

«Святую Троицу» Рублева оставят в храме Христа Спасителя еще на месяц: что сейчас со знаменитой иконой

Бывший глава Минкульта Швыдкой призвал сохранить икону Рублева "Троица" для будущего
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Поначалу икону решили перенести из Третьяковской галереи в ХХС всего на две недели, после чего «Троицу» планировали доставить реставраторам

Поначалу икону решили перенести из Третьяковской галереи в ХХС всего на две недели, после чего «Троицу» планировали доставить реставраторам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шедевр древнерусской живописи, произведение Андрея Рублева «Святая Троица», изображение которого хорошо знакомо каждому русскому человеку (да и не только), оставят на хранении в Храме Христа Спасителя еще на месяц. Такое решение приняли в РПЦ.

Поначалу икону резонно решили перенести из Третьяковской галереи в ХХС всего на две недели, после чего «Троицу» планировали доставить реставраторам, а уже потом — в Троице-Сергиеву Лавру, где она вообще-то и хранилась до 1929 года, на постоянное «место жительства». Однако предсказуемый наплыв посетителей храма вынудил представителей РПЦ пойти на встречу прихожанам. Теперь прийти помолиться, да и просто полюбоваться на икону, можно до 18 июля — дня почитания преподобного Сергия Радонежского.

— В связи с указанием Президента Российской Федерации В.В. Путина икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви, — напомнили в РПЦ. — В настоящее время Министерство культуры России готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

Документы говорят чуть о другом: действующий договор с Государственной Третьяковской галереей предполагает, что икона должна вновь оказаться в музейном депозитарии не позднее 19 июня. Но уже всем очевидно, что этого не случится. РПЦ опровергла слухи о том, что Минкульт РФ затягивает оформление передачи святыни — и вскоре бумаги будут в порядке.

— Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания Президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований, — подчеркивается в сообщении Московского Патриархата.

Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Поддержал это решение и нечуждый культуре Михаил Швыдкой. Бывший глава Минкульта РФ, а теперь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству считает передачу иконы «Святая Троица» во владение РПЦ справедливым.

— Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии, — считает государственный деятель. — Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего.

Министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр культуры Ольга Любимова в свою очередь сообщала, что для обсуждения плана реставрации и сроков необходимо собрать научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Автор работал над ней с 1422 по 1427 годы — для, подчеркнем это, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. В Третьяковку святыню перенесли большевики почти сто лет назад. В ответ на опасения несведущих дилетантов, в Московском патриархате пообещали, что памятник будет в храме под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи и при строгом контроле температурно-влажностного режима, необходимого для сохранения иконы.

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