«Святую Троицу» Рублева оставят в храме Христа Спасителя еще на месяц: что сейчас со знаменитой иконой

Поначалу икону решили перенести из Третьяковской галереи в ХХС всего на две недели, после чего «Троицу» планировали доставить реставраторам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шедевр древнерусской живописи, произведение Андрея Рублева «Святая Троица», изображение которого хорошо знакомо каждому русскому человеку (да и не только), оставят на хранении в Храме Христа Спасителя еще на месяц. Такое решение приняли в РПЦ.

Поначалу икону резонно решили перенести из Третьяковской галереи в ХХС всего на две недели, после чего «Троицу» планировали доставить реставраторам, а уже потом — в Троице-Сергиеву Лавру, где она вообще-то и хранилась до 1929 года, на постоянное «место жительства». Однако предсказуемый наплыв посетителей храма вынудил представителей РПЦ пойти на встречу прихожанам. Теперь прийти помолиться, да и просто полюбоваться на икону, можно до 18 июля — дня почитания преподобного Сергия Радонежского.

— В связи с указанием Президента Российской Федерации В.В. Путина икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви, — напомнили в РПЦ. — В настоящее время Министерство культуры России готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

Документы говорят чуть о другом: действующий договор с Государственной Третьяковской галереей предполагает, что икона должна вновь оказаться в музейном депозитарии не позднее 19 июня. Но уже всем очевидно, что этого не случится. РПЦ опровергла слухи о том, что Минкульт РФ затягивает оформление передачи святыни — и вскоре бумаги будут в порядке.

— Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания Президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований, — подчеркивается в сообщении Московского Патриархата.

Михаил Швыдкой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Поддержал это решение и нечуждый культуре Михаил Швыдкой. Бывший глава Минкульта РФ, а теперь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству считает передачу иконы «Святая Троица» во владение РПЦ справедливым.

— Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии, — считает государственный деятель. — Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего.

Министр культуры Ольга Любимова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр культуры Ольга Любимова в свою очередь сообщала, что для обсуждения плана реставрации и сроков необходимо собрать научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Автор работал над ней с 1422 по 1427 годы — для, подчеркнем это, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. В Третьяковку святыню перенесли большевики почти сто лет назад. В ответ на опасения несведущих дилетантов, в Московском патриархате пообещали, что памятник будет в храме под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи и при строгом контроле температурно-влажностного режима, необходимого для сохранения иконы.

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