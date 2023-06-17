«Норникель»: Нам есть, что предложить молодым и перспективным специалистам

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Лариса Геннадьевна на этом форуме, как и в предыдущие последние годы, очень популярна тема качества жизни и рынка труда. А для крупного бизнеса актуальность этой тематики сохраняется?

- Безусловно, для нас качество жизни в городах, где находятся наши предприятия, возможности улучшения городской среды, создание новых современных условий для всех, кто сегодня работает в «Норникеле», кто хотел бы завтра связать свою судьбу с нашей компанией – это ключевые приоритетные темы. И если когда-то 20 лет назад для крупных компаний то, что происходит в наших городах и как они меняются, было, скорее, факультативной темой, то в последние 10 лет это не просто социальная ответственность или желание компании развивать что-либо непрофильное для своего основного бизнеса, это абсолютно фактор привлечения и удержания качественных сотрудников. Знаете, как мы говорим на нашем профессиональном сленге, такой HR-фактор.

- Кстати, об HR-факторе. В отчете об устойчивом развитии компании за прошлый год говорится, что вы наняли порядка 5000 новых сотрудников. А можно узнать, с чем связана столь высокая рекрутинговая активность?

- Справедливости ради, эти новых пять тысяч человек только отчасти связаны с новыми проектами, у нас существует обычная естественная текучесть – люди приезжают работать в северные города и уезжают из них. Эта текучесть год к году примерно 10% сотрудников от наших почти 80 тысяч, поэтому новые 5000 – это для нас был очень большой вызов. Нам пришлось очень постараться, чтобы найти профессионалов в тех областях, которые нужны для наших новых модернизированных производств и это, конечно, очень непростая задача. Но мы ожидаем еще больше трудностей на этом пути, так же, как и другие российские индустриальные компании, и наши коллеги-металлурги, поскольку мы находимся в сложной демографической ситуации все вместе: у нас уменьшается количество выпускников школ, у нас уменьшается количество выпускников профильных вузов, профильных средних специальных учебных заведений. Поэтому всем компаниям, включая «Норникель», придется в ближайшие годы очень творчески относиться к задачам привлечения молодых перспективных, талантливых специалистов.

- Вы отчасти ответили на вопрос, который я хотел задать следующим – сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями при наборе сотрудников? – и я так понимаю, что, сложности есть, они вызваны, в первую очередь, объективными причинами, но вообще в принципе престиж таких высокотехнологичных рабочих профессий он повышается?

- В вашем вопросе заложен ответ – с престижем инженерно-технических профессий у нас все не очень хорошо, с моей точки зрения. Другое дело, что я вижу, как поменялась немного эпоха и, если еще 10 лет назад количество желающих получать профессии абстрактные из серии менеджмент, управление «не пойми чем», было очень высоким, то сегодня, конечно же, выпускники школ, их семьи хотят, чтобы учащиеся понимали, что они будут делать после окончания обучения. И в этом смысле у «Норникеля», у индустриальных крупных компаний, у других наших коллег по металлургическому цеху есть большая фора. Мы можем предложить очень понятную траекторию и профессионального, и карьерного, и личностного роста. Но есть одно «но». Наши предприятия находятся вовсе не в курортных регионах нашей страны. У «Норникеля» это полярные, арктические города, где, конечно же, мы можем много всего сделать, но точно не сможем никогда поменять климат, поменять географию, поэтому мы думаем над тем, как привлечь молодежь на наши предприятия за счет создания уникальных профессиональных и карьерных возможностей. И они у нас, безусловно, есть.

- Ну и неплохие возможности в плане зарплаты, потому что, насколько я понимаю, средняя зарплата порядка 180 тысяч рублей была по прошлому году?

- Да, так и есть. Но, вы знаете, у молодого поколения сегодня очень высокие стандарты и ожидания, связанные с качеством жизни, с балансом личной жизни и работы, с возможностью для развития, с поиском единомышленников вокруг себя. Одновременно с этим молодежь относится достаточно философски к размерам вознаграждений и это перестало быть главным фактором, который определяет – привлекательная работа или не привлекательная.

- Хорошо. Тогда какие еще требования молодежь предъявляет к вам, как к работодателю, помимо высокой зарплаты?

- Конечно же, в первую очередь, это качество жизни в тех городах, куда мы зовем. Все хотят, чтобы там было не только хорошее жилье, но и возможности хорошо проводить свободное время, возможности для спорта, для активного отдыха, для культурного досуга и т.д. И это все те зоны внимания, куда и «Норникель», и другие компании сегодня вынуждены адресовать свои инвестиции, свои ресурсы, свои управленческие усилия.

- То есть, молодое поколение все-таки довольно требовательное и интересы у них, что называется, уже не сосредоточены исключительно на деньгах, получается?

- Да, у нас ответом на такую новую абсолютно реальность стала программа, которую мы сделали в прошлом году для наших молодых сотрудников и для тех, кто хотел бы прийти работать в «Норникель». Называется программа «В хорошей компании», как раз мы в нее зашили все виды активностей, которые сегодня интересны молодым. Это возможность профессионального роста и там есть трек профессионального развития. Возможность создавать новые виды волонтерских проектов, новые виды социальных активностей. Это целый большой трек, направленный на созидательную историю и еще ряд других направлений. Наша задача, как работодателя, состоит в том, чтобы показать молодому человеку, что, приходя на работу в металлургическую компанию, он может себя реализовать в разных сферах. И это ключевой способ привлечения молодых специалистов.

- Ключевые производства «Норникеля», как вы уже сказали, находятся за Полярным кругом, а северные города, как мы знаем, сталкиваются с оттоком населения, а вот из Норильска, из других территорий присутствия «Норникеля» люди уезжают?

- Вы знаете, у нас сегодня другая тенденция. У нас растет население наших городов, в частности, Норильска. У нас очень стабильная ситуация на Кольском полуострове – там, где сохраняются наши производства. Ну и мы находимся в очень тесном взаимодействии с региональными властями, потому что, с одной стороны, в Красноярском крае, например, в Норильске и на Таймыре действует программа переселения пенсионеров и тех людей, которые уже закончили свой труд и на наших предприятиях, и в бюджетной сфере. А с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась в наших городах, возвращалась после получения образования, приезжали бы новые молодые люди, и это, конечно, такая непростая социальная задача. И мы ее решаем в партнерстве и с губернаторами, и с руководителями городов.

- А как решаете, как удерживаете? Как вообще в принципе можно удержать молодежь в северных городах? Ну, понятно, что на примере того же Норильска, в первую очередь, но, возможно, те меры, которые принимаются в Норильске, можно каким-то образом экстраполировать и на другие территории, которые сталкиваются с оттоком населения сейчас?

- Мне кажется, что здесь в целом универсальная история. В городах должна быть хорошая, интересная жизнь. И она состоит тоже из очень понятных направлений. Во всех наших городах совместно с региональными властями создаем институты развития, у нас в Норильске есть агентство развития Норильска, в Мончегорске есть агентство развития Мончегорска, чуть севернее на Кольском полуострове в Печенгском округе есть агентство развития «Вторая школа». Эти агентства развития создают возможности для местных предпринимателей, помогают активным горожанам реализовывать свои самые разные проекты. Вместе с городскими властями привлекают лучших специалистов и лучших экспертов по реновации и развитию тех инфраструктурных учреждений, которые работают в городах. Это все вместе, плюс интерес самих молодых и перспективных, мне кажется, лучший способ что-то сделать по-новому, дать новые возможности.

- То есть, желание у людей что-то поменять самим есть, им надо только, получается, просто помочь?

- Я считаю, что да.

- Расскажите, пожалуйста, что получит молодой специалист, если примет решение перебираться в один из регионов присутствия «Норникеля» и устроиться к вам на работу?

- Во-первых, «Норникель» - это очень стабильный работодатель. Как выяснилось, за годы пандемии и за последний год наших новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, возможность получить стабильную работу, стабильное вознаграждение, работать с понятным объемом твоих профессиональных компетенций и задач стоит дорого, если можно так сказать. У «Норникеля» один из лучших в отрасли социальных пакетов, мы предлагаем всем сотрудникам и медицинское обслуживание за счет компании, и возможность развиваться как спортсмену, и находиться в абсолютно комфортной среде с точки зрения городских инициатив. Это все входит в наш социальный пакет. И у нас очень активно развивается все, что связано с карьерным ростом и профессиональным развитием. Есть корпоративный университет. Мы очень активно занимаемся цифровизацией не только образовательных наших треков, но и нашего производства. И я уверена, что, если молодой человек заинтересован в инженерно-техническом профиле, то «Норникель», конечно же, хорошая компания для того, чтобы стартовать.

- Что ж, тогда удачного старта будущим сотрудникам и молодым специалистам «Норникеля» и большое вам спасибо.

- Спасибо. Всего доброго.