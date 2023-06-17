Игорь Баринов: Попытки наших противников дестабилизировать ситуацию в России не находят отклик у наших граждан

Игорь Баринов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Игорь Вячеславович, как отразилась изменившаяся ситуация в стране на межнациональных отношениях? Что изменилось в них - улучшилось или ухудшилось - за последние почти полтора года?

- Хотелось бы начать с того, что ситуация изменилась не только в стране, но и в мире в целом и она безусловно отразилась на состоянии межнациональных отношений как основополагающих для нашего государства.

Так, государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей, после начала специальной военной операции на территории Украины (СВО) фиксируется возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России.

В нашей сфере, за 2022 год выявленные внешние негативные информационные поводы составили более 42% от всего количества выявленных инфоповодов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2023 году рост внешнего воздействия продолжается, только за 4 месяца он достиг планки в 156%.

Ни для кого не секрет, что наши враги ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды «деколонизации» и эксплуатации старого заезженного мифа об «империи зла». Они пытаются дискредитировать проведение СВО, преувеличить потери Российской армии среди представителей народов России. Говорят о том, что спецоперация является для них «чужой войной». Особый акцент делается на народы, исповедующие ислам, представители которых якобы не должны сражаться на стороне России. Оголтелой критике подвергаются деятели Русской православной церкви, нежелающие осуждать действия России. Одновременно распространяются сепаратизм и русофобия.

Но, несмотря на всё, попытки наших противников дестабилизировать ситуацию в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории России находят слабый отклик у граждан нашей страны. Об этом мы можем судить, исходя из данных системы мониторинга и по результатам социологических опросов. Также, отмечаем и снижение уровня числа межнациональных и межрелигиозных конфликтных ситуаций. Конечно, небольшая прослойка недовольных лиц, пытающихся выступать против нашей армии и государства есть, ее не может не быть, но она быстро маргинализируется.

На мой взгляд, все народы нашей страны – от малочисленных до многомиллионных – должны осознавать, что залог их успешного развития, да и просто существования в нынешних условиях – это единство.

Важно отметить, что практически половина (48,9 %) опрошенных отмечает, что специальная военная операция не оказала существенного влияния на их отношение к другим национальностям.

Вместе с тем, более трети россиян (34,4%) считает, что ее проведение повлияло на межнациональные отношения. Больше всего об этом говорят в приграничных субъектах. Самый высокий процент зафиксирован в Белгородской области (57,5%). Лучше стали относится к представителям кавказских народов, белорусам, бурятам; хуже – к украинцам.

В целом же большинство респондентов оценивает СВО как фактор, консолидирующий российское общество. По сравнению с 2021 годом (90,3%), в 2022 показатель общероссийской гражданской идентичности вырос на 3,9 пункта и составил 94,2 %.

- Расскажите о деятельности Федерального агентства на новых территориях. Какова роль ФАДН в процессах присоединения населения новых территорий?

- В первую очередь, в рамках наших полномочий, мы выстраиваем взаимодействие с руководством и профильными органами власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для унификации подходов к выработке и реализации государственной национальной политики оказываем им методическую помощь, прежде всего в разработке планов реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. В Луганской Народной Республике и Запорожской области эта работа практически завершена.

Также, Агентством в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации совместно с заинтересованными ведомствами разработан целый Комплекс мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики на новых территориях.

Одно из создаваемых территориальных управлений ведомства будет там действовать. Уже запланировано проведение обучающих семинаров для работников сферы национальной политики новых регионов, которые мы проводим совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для того чтобы ускорить интеграцию новых субъектов в общероссийскую повестку активно вовлекаем их представителей к участию в мероприятиях федерального уровня, например, на плановой основе разворачиваем работу по созданию в них реестровых казачьих обществ.

Ведем работу по созданию филиалов нашего федерального «Дома народов России».

В Донецкой Народной Республике один из них уже работает. В ближайшее время также планируется открытие филиала в Луганской Народной Республике. Взаимодействие с органами власти новых субъектов, оказание им методической помощи в работе и их вовлечение в общероссийскую повестку находятся в числе приоритетных задач ФАДН России.

В феврале-марте филиалом в ДНР реализован комплекс образовательных и культурно-воспитательных мероприятий с участием представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, национально-культурных объединений. Дети Донбасса участвуют в проведении общероссийских мероприятий, в том числе на базе Международного детского центра «Артек». Домом народов России проводятся встречи с учащимися средних школ в Мариуполе и Луганске, студентами колледжей в Мариуполе и Мелитополе в целях профилактики и противодействия идеологии неонацизма. Для реализации на проблемы в нашей сфере налажено взаимодействие органов власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области с Ситуационным центром ФАДН России.

Также с мая прошлого года совместно с ФГБУ «Дом народов России» и национально-культурными объединениями России мы проводим культурно-гуманитарную акцию «Народы вместе – сквозь года». И поверьте, побывавшие на освобожденных территориях и увидевшие своими глазами результаты правления нацистского режима навсегда получают прививку от экстремизма и становятся нашими верными союзниками.