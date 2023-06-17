«Экология – дело каждого»: Десятки тысяч участников, 45 стран, 4 континента

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нынешнем году премия ведомства пошла на рекорд. Уже сейчас, спустя 3,5 месяца с начала приема заявок, прирост участников более, чем в 5 раз. Об этом руководитель ведомства рассказала в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

- У нас колоссальный прирост в этом году участников, - отметила Светлана Радионова. - Если в прошлом году у нас был пятикратный прирост, то в этом году это еще больше. Мы можем сказать, что в прошлом году за 3,5 месяца мы получили 8600 заявок, а в этом году за этот же период больше 21000. Я даже боюсь называть цифру, сколько мы получим работ к концу года и как мы превзойдем итоги прошлого года. В этом году у нас, конечно, большое изменение. У нас больше, чем 9 номинаций, у нас 12 номинаций. У нас есть одна номинация, которая вне возраста и может участвовать любой, кто захочет, сколько бы тебе ни было лет, где бы ты ни жил – и это называется «Экология души». Плюс в этом году у нас очень много призов, бОльшее количество детей поедет в «Орленок», в лагерь отдыха на Байкале отправятся 10 человек. Мы подарим путевки в «Жемчужину» на Черноморском побережье.

- «Шар желаний» в этом году тоже будет?

- Да, конечно. Мы более 500 желаний уже получили. Это простой конкурс, надо сделать земной шар, как вы его видите, из отходов, из вторичных ресурсов, из всего, что вы хотите, и загадать желание и прислать нам письмо или открытку и попросить что-то. Из 500 желаний 71 уже выполнено и, я надеюсь, таких детей будет больше.

- А если говорить о географии заявок, то какова она?

- За все время существования премии – а это всего 2,5 года – 45 стран мира приняли участие, в этом году у нас есть заявки от тех, кто раньше не участвовал - Япония, Сингапур, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка. В прошлом году были работы из США, Евросоюза, очень много работ из Китая. Мы представлены сейчас четырьмя континентами, у нас пока нет работы из Австралии.

- Какие участники этого года уже стали такими экозвездами? Запомнился ли кто-то уже своими идеями?

- Если в первый сезон у нас превалировал детский рисунок, то в этом году у нас сложные работы пришли. Создание масштабных проектов. Из Московской области девочка предложила сделать биоразлагаемый антибактериальный чехол для телефона. Кто-то предлагает поставить установку по очистке воды. Кто-то говорит о том, что давайте мы будем перерабатывать пластик в городе Братске. Мне очень запомнилась одна из работ, когда молодой человек разработал целый бизнес-план – 17 лет парню – в его родном населенном пункте озеро было загрязнено отходами животноводства и он хочет очистить его и 10 родников и получить идеально чистое, первозданное озеро. Большой проект, стоит почти 15 миллионов рублей, посмотрим, откликнется ли какой-нибудь инвестор.

- Давайте поговорим о наградах. Почему вы пытаетесь как можно больше детей отправить отдохнуть и поучиться чему-то, почему это важно?

- Мы считаем, что поездка в лагерь – это не просто награда увидеть море. Это возможность пообщаться со сверстниками со всей страны. Ведь туда едут ребятишки из Краснодарского края, Норильска, Уфы, Улан-Удэ, с любой точки нашей страны. И можно совершенно спокойно пообщаться с детьми не в соцсетях, а вживую. И живое общение запоминается гораздо больше. Можно получить какой-то новый навык, а, самое главное, узнать о нашей стране. Мы считаем, что именно такое общение сильно развивает детей.

- Есть ли какая-то сверхидея у премии?

- В прошлом году мы получили 55000 работ. Что это значит? Это значит, что за каждой работой стоит не только один ребенок, но друг, сосед, одноклассник, семья. Я легко могу это умножить на 4. Сколько будет работать в этом году? Точно больше. Точно кратно больше. Подъемна нам эта цифра или нет? Ну, наверное, да. Может быть, когда она совсем разрастется, мы достигнем того эффекта, который мы изначально перед собой ставили. Есть мнение, что будущее должно быть не за счет настоящего. Это очень правильно. И мнение ребенка, в каком мире он хочет жить, должно во взрослом мире быть значимо. Поэтому, наверное, мы и проводим нашу премию. В этом году – с марта по ноябрь, а в следующем году начнем раньше, чтобы связать ее с возможностью поступать в вузы и сообщаться с вузовскими программами.