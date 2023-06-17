«Хочу обелиться и такой уже вернуться к детям»: Арестантки из московского СИЗО попросили отправить их на спецоперацию

По слова Лобарева, обитательницы «Печатников» уже сейчас точно понимают, где они могли бы заменить мужчин на передовой или рядом Фото: Личный архив

На нынешней неделе в Госдуму был внесен новый законопроект - группа депутатов предлагает законодательно разрешить осужденным по нетяжким статьям и подследственным загладить свою вину на спецоперации. В течение последнего года уже был опыт, когда в зону боевых действий люди добровольно отправлялись прямо из колоний. Теперь же речь идет и о тех, кто пока еще не осужден, но находится под следствием, в СИЗО.

Как выяснилось, из числа пребывающих под арестом в зону специальной военной операции готовы отправиться не только мужчины, но и женщины.

Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые следят за соблюдением прав подследственных в столичных изоляторах, накануне получили коллективное письмо из СИЗО-6 «Печатники» (он исключительно женский). Его подписали более двадцати женщин разного возраста. В пятницу вечером члены ОНК отправились в изолятор, чтобы побеседовать с арестантками.

- Только что вышли из СИЗО. Нет слов. Одни эмоции, - сообщил корреспонденту KP.RU член ОНК, ветеран МВД Алексей Лобарев. - В последние месяцы я много общался с людьми в «мужских» изоляторах, которые изъявляли желание пойти на СВО. Сейчас я понимаю, что мотивы мужчин и женщин очень сильно отличаются. Из мужиков в СИЗО мало кто говорит о патриотизме, о Родине. А вот для женщин это наоборот очень важный момент. Прошли сегодня два десятка камер. И в каждой были те, кто едва услышав мои вопросы, сразу конкретно объясняли, чем они могли бы быть полезны.

Фото из архива Алексея Лобарева

По слова Лобарева, обитательницы «Печатников» уже сейчас точно понимают, где они могли бы заменить мужчин на передовой или рядом.

- Да, у некоторых женщин нет специальностей, которые напрямую могли бы пригодится на передовой. Но они говорят: давайте мы заменим мужиков, которые готовят еду или ребят стригут. Либо - приводить в порядок разбомбленные города, разбирать завалы, еще что-то. А у многих - очень нужные профессии. Есть женщины с медицинским образованием, и врачи, и медсестры. Одна заявила мне: я мастер спорта по биатлону, в снайперы могу пойти. Были две женщины кинологи, на воле у них хорошие служебные псы, готовы с ними разминировать освобожденные территории. Многие готовы ехать санитарками или водителями. «Категория на легковушку есть, дайте месяц, мы на грузовых машинах научимся - можем боеприпасы ребятам подвозить», - так говорят.

- Какого возраста эти женщины?

- От 25 до 40 лет и чуть старше. Среди изъявивших желание, кстати, есть и те, с кем в изоляторе живут маленькие дети. (Обычно это те, кто рожал уже находясь в СИЗО, или попал под арест, имея маленького ребенка, - Авт.). Они используют слово, которое я не ожидал услышать: «Мы хотим обелиться, чтобы вернуться к семье и детям героями, а не преступницами».

В распоряжении редакции KP.RUесть копия этого письма. В нем указывается: «Желание - добровольное, основано на наших патриотических ценностях и личных убеждениях».

Алексей Лобарев отмечает, что среди подписавших коллективное письмо в-основном женщины, проходящие по делам об экономических преступлениях.

- Вплоть до крупных федеральных и региональных чиновниц, - уточняет член ОНК. - Меня удивило в общении с этими женщинами очень много моментов. Во-первых, патриотизм, понимание, что их помощь стране нужна. И даже какое-то желание устыдить мужиков, которые бегают от мобилизации или выдумывают себе болезни. Но главное - сидя в СИЗО, они четко понимают, где могли бы приносить пользу, кем быть. Мужчины мне такие вещи никогда не говорили. Хотя среди них тоже были желающие уйти на передовую. Среди тех, кто всерьез об этом думает, мне приходилось встречать даже вора в законе, который сейчас находится в одном из московских СИЗО. Тоже искренне человек об этом говорил. Но у мужчин, как я сказал ранее, другие мотивы - они больше рассчитывают на освобождение от ответственности.

Ветеран МВД отмечает, что по словам женщин, ранее они написали такие же письма в различные силовые ведомства и Госдуму. Ответа они пока не получили.