Скандал с группой Rammstein набирает обороты: музыканты настроены против Тилля, лейбл порвал контракт с коллективом

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Как подробно писала «КП», немецкая пресса со страшной силой раздувает пожар скандала, охвативший группу Rammstein. Чем дальше, тем больше обвинений поступает в адрес лидера Тилля Линдеманна. Концерты команды начали отменять, а теперь и дальнейшее существование группы встало под вопрос.

Казалось бы, в устойчивом выражении «секс, наркотики, рок-н-ролл» всего три неизменные константы, но каждая из них до сих пор продолжает шокировать публику. Так, немецкая общественность была взбудоражена, когда узнала о порядках, царящих на концертах эпатажных Rammstein. Оказывается, через закрытый чат отбирают девушек для танцпартера у сцены, из которых потом формируется «команда для развлечений на афтепати». Называется такая спецподдержка zero row (нулевой ряд). И все как будто понимают, чем нужно платить за возможность прикоснуться к легендам. Но вслух не говорят.

А вот одна из фанаток, 24-летняя Шелби Линн из Северной Ирландии, прошедшая элитный кастинг, призналась в твиттере, что ее якобы накачали наркотиками и лично Тиль Линдеманн склонял к сексу. После нее начали раскрывать подробности аналогичного опыта и другие девушки. Сам Тилль отмалчивался.

Однако группа выступила против него. Инсайдеры сообщали, что оргии Линдеманна и вызывающее поведение никого уже давно не устраивает (большинство артистов имеют семьи и счастливы в браке).

57-летний барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер сказал, что он ошарашен от раз за разом всплывающих подробностей.

— Я шокирован тем, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе, — сообщил он в соцсетях. — Я не думаю, что происходило что-то из ряда вон выходящее, никогда ничего подобного не видел и не слышал от кого-либо из нашей команды из ста человек. Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались.

Однако прокуратура и полиция Берлина, получив несколько заявлений на Тилля, завела уголовное дело об изнасиловании против него. Bild пишет, что следствие продолжается, а фигуры подозреваемых и потерпевших пока не раскрываются.

Сразу после этого посыпался и контракт Rammstein с крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией Universal Music. Как сообщили в компании, которая не хочет портить репутацию грязными скандалами, «заморозка» контракта случилась на неопределенный срок (видимо, до выяснения обстоятельств дела).

Лейбл приостановил маркетинговую и рекламную поддержку группы, при этом подчеркнул, что «в обязательном порядке требуется полноценное расследование, в том числе со стороны официальных органов».

По данным портала Spiegel online, дело завели именно на Линдеманна. Ему якобы выдвинуты несколько уголовных обвинений по статье 177 УК ФРГ. «В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — уточняет издание.