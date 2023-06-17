Замглавы Минпромторга Михаил Юрин: мы помогаем не только создавать российскую косметику и сырье для ее производства, но и продвигать ее на рынке

Замглавы Минпромторга Михаил Юрин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СМЕКАЛКА И ПОДДЕРЖКА

- Михаил Николаевич, еще совсем недавно Россия закупала за рубежом очень много химических продуктов, которые нужны во многих отраслях промышленности – производстве стройматериалов, еды, фармацевтической продукции. В условиях санкций это могло привести к катастрофе… Но не привело. Расскажите, пожалуйста, какие решения нашли в Минпромторге, чтобы этого избежать?

- Импортозамещением мы начали заниматься не в этом году и даже не в марте 2022-го, этот процесс начался гораздо раньше. Примерно с 2014 года и наше министерство, и многие компании были озадачены вопросом импортозамещения ключевых компонентов, катализаторов и сырья, которое у нас не производится. В этих сферах было создано немало своих разработок, многие компании перешли на продукты собственного производства.

Приведу лишь один пример. Есть компания, у которой в 2014 году было порядка 70% импортных компонентов в сырье. А на начало 2022 года эта доля была уже меньше 20%. И она не одна такая - думаю, данная ситуация отражает картину по отрасли в целом.

Безусловно, часть компонентов все равно поставляется из-за границы. Но здесь нам помогла работа с дружественными странами, нас очень активно поддержали торговые представительства в дружественных странах. И мы смогли переориентировать закупки из недружественных стран в дружественные.

- А новые производства в отрасли – они продолжают создаваться?

- В 2022 году компании не прекратили свою инвестиционную деятельность. Только за прошлый год мы запустили 11 проектов на сумму инвестиций порядка 38 млрд рублей. В том числе компания «Сибур» запустила в Тобольске производство малеинового ангидрида, который ранее у нас не выпускали - он очень широко используется в лакокрасочной, строительной промышленности и т. д. В конце 2022 - начале 2023 года компания «Титан» запустила в Пскове крупнейшее в стране производство биаксиально-ориентированных полиэтилентерефталатных пленок (гибкая, прочная и долговечная пленка, которая может использоваться в самых разных отраслях, - Ред.).

В 2023 году инвестиции в отрасль тоже не прекращаются. Безусловно, многие компании вынуждены были пересмотреть свои инвестиционные проекты с точки зрения тех технологических решений и того оборудования, которое было запроектировано или заложено на стадии принятия решения об инвестициях. Но мы продолжаем поддерживать эти проекты. У нас работает и механизм специального инвестиционного контракта, льготные займы Фонда развития промышленности и другие механизмы поддержки. В начале этого года было принято решение о запуске кластерной инвестиционной платформы, которая доступна также и предприятиям химической промышленности. Это очень правильный и востребованный у химиков инструмент.

- Давайте поговорим об экспорте. Какие продукты химии мы традиционно поставляли за границу и удалось ли «переключить» этот экспорт на новые направления?

- Первые санкционные пакеты, начиная с шестого (речь об ограничениях со стороны Евросоюза, - Ред.), затрагивали только импорт к нам востребованной химической продукции. Но, начиная с восьмого пакета санкций, под ограничения попали и наши экспортные потоки.

Исторически наши крупнейшие экспортеры – производители минеральных удобрений, шин, парфюмерии, бытовой химии, метанола, аммиака. Более 50% от выпуска этой продукции шло на экспорт. С учетом введенных ограничений, компании смогли переориентировать свои экспортные отгрузки. И в основном сейчас мы работаем с дружественными странами Азии, Ближнего Востока, Южной и Латинской Америки.

- То есть производство, которое серьезно зависело от экспорта, не рухнуло?

- Те, кто вводил санкции, рассчитывали полностью прекратить наши экспортные потоки. Но этого не произошло – и благодаря нашей поддержке, и благодаря смекалке работников российских компаний. В данный момент мы выстраиваем конструктивную работу, и экспорт продолжается.

«ПРОИЗВОДИМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВИДЫ КОСМЕТИКИ»

- Михаил Николаевич, давайте перейдем к более близкой для широкой аудитории теме – косметике и бытовой химии. Какая стратегия импортозамещения была принята в этих сферах?

- Российская отрасль косметики, парфюмерии и бытовой химии, на наш взгляд, достаточно зрелая, несмотря на молодость. У нас производится практически вся номенклатура этой продукции, из всех товарных категорий. Мы умеем делать и гели для душа, и помаду, и другие виды парфюмерии и косметики. Однако не смотря на это в отрасли до сих пор сохраняется большая доля импорта в потреблении по всем продуктам. Поэтому нами был утвержден план импортозамещения, который включает в себя 38 позиций по шести товарным группам. И этот план позволяет компаниям воспользоваться дополнительными мерами поддержки в виде займов Фонда развития промышленности по направлению «Приоритетные проекты». В этом направлении можно реализовывать новые инвестиционные проекты.

Также одним из важнейших вопросов в этой отрасли для нас является доступ к сырьевым ингредиентам, то есть к сырью и компонентам для производства самой парфюмерии и косметики. Именно на это направлена наша работа. Безусловно, также важна организация взаимодействия между компаниями-потребителями и компаниями-производителями. Зачастую наши компании выпускают аналогичную иностранной продукцию, но она может в чем-то не подходить по качеству, требовать доработки с точки зрения чистоты... И здесь мы выстраиваем работу между потребителем и производителем, чтобы появился именно тот продукт, который одни могут создать, а другие - использовать в производстве.

- Действительно, за последние год-полтора появилось достаточно много новых отечественных брендов. Но таких денег на рекламу, как у ведущих мировых корпораций, у них, конечно, нет. Как потребитель о них узнает и какие меры поддержки в этом плане существуют?

- На сессии, которую мы проводили в первый день Петербургского форума, одна из торговых сетей озвучила оценку: порядка 300 новых брендов появилось только за прошедшие 12-14 месяцев. В основном это компании малого и среднего бизнеса, которые выходят со своей продукцией в торговые сети. Порог вхождения не очень высокий, и здесь важно поддержать компании на первоначальном этапе, когда они растут и из маленького бизнеса превращаются в средний и в крупный.

Так вот, в прошлом году мы впервые попробовали инструмент субсидирования рекламы. Для крупного бизнеса он работал по принципу «50 на 50»: чтобы запустить рекламу на телевидении, на каждый вложенный государственный рубль они должны были показать свой частный рубль. А для малого и среднего бизнеса реклама субсидировалась на 70%.

В этом году мы проводим обсуждения и расчеты, чтобы эту меру поддержки продлить. И, возможно, даже расширить – чтобы это касалось не только телевидения.

Вторым немаловажным этапом работы по продвижению наших компаний является конгрессно-выставочная деятельность. У нас есть несколько крупных мероприятий в течение года. Например, это выставки InterCHARM, ChemiCos, где наше министерство всегда участвует, создает сутевую повестку и выступает с поддержкой, продвижением отечественных компаний.

- Хотелось бы еще поговорить о безопасности, причем в международном разрезе. Соотносятся ли отечественные требования к безопасности косметики с нормами других стран?

- У нас есть технический регламент по безопасности парфюмерной и косметической продукции. И все производители, которые ее выпускают или продают, прекрасно знают об этом регламенте. В свое время он был построен на принципах преемственности тех норм и правил, которые действуют во всем мире. И наши нормы ничем не уступают требованиям по безопасности продукции, которые действуют в Европе и в остальном мире. Если производитель соблюдает все требования технического регламента, то нет никаких сомнений, что его продукция - качественная.