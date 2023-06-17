Записки эмигранта: Французские военные носят майки с Путиным и отказываются предоставлять Украине инструкторов

Цены на бензин во Франции. Снято сегодня, Фото: Александр ПАВЛОВ

Написать все это я решил, после того, как зашел сегодня во французский супермаркет. Чек - в полтора раза больше, чем за те же покупки год назад. Живу я здесь больше 20 лет, никогда еще цены не росли так резко, как после начала спецоперации. Сначала на коммуналку - сразу вдвое. И не только во Франции. В апреле прошлого года мне позвонил друг Серега из Германии: «Саня, ты счета видел? Это же…! (дальше нецензурно)». Не то чтобы для европейцев расход на коммуналку был критическим, уровень зарплат все же не сравним с Россией. Но двойная наценка в один момент - тут многие занервничали.

Следом резко, на треть подорожали продукты и бытовая химия. А буквально пару недель назад - еще на 20%. Даже самую мелкую и захудалую упаковку сыра теперь не найдешь дешевле 3,5 евро. Зимой 2022 года точно такая же стоила не дороже 1 евро 20 центов. Сыр, за который я всегда платил около 3 евро, теперь стоит 5-7. Обычный недорогой дезодорант - 4 евро вместо 1,5. И так - почти на все.

Бензин этой зимой уверенно перевалил за 2 евро, потом чуть сдал назад - правительство пока удерживает его субсидиями. Но ниже 2 евро за литр все равно уже не опускается. Все тот же Серега из Мюнхена, с которым мы теперь обсуждаем цены и счета, как какие-нибудь домохозяйки (а раньше эта тема нас вообще не волновала), на днях похвастался: на днях нашел аналог российского 98 бензина всего за 1 евро 76 центов! На радостях залил полный бак. Заправшик-румын клялся, что хватит на 800 километров. Но уже через 200 бак был пустой. Когда-то чинные европейцы теперь научились бодяжить и разбавлять бензин.

Внезапно очень круто выросли в цене автомобили, тоже примерно на треть. А мне как раз понадобилось машину поменять - пробег критический. Так я свой внедорожник с огромным пробегом продал за те же деньги, за который два года назад покупал его абсолютно новым. Буквально с руками оторвали, желающие купить в очередь выстраивались…

ПРОТЕСТЫ - С МАНГАЛАМИ И ПЕСНЯМИ

Французы, разумеется, против такого резкого роста цен регулярно протестуют. Но видите ли, в чем дело. Протесты по любому поводу во Франции - это старинный национальный спорт. Все-таки страна кучи революций. В российских учебниках упоминается всего две-три, на самом деле они шли весь XIX и XX век. Самые разные профсоюзы у нас бастуют несколько раз в год, плюс «желтые жилеты», плюс политические протесты… Это всегда проходит масштабно: не работает транспорт, магазины, учреждения. К месту протестов подвозят мангалы, жарят мясо, поют песни.

Кстати, большое заблуждение считать, что в Европе можно протестовать где и когда вздумается, мол, не чета России. Ничего подобного. Точно так же надо брать разрешение на акцию протеста в мэрии, и только потом бузить. Разрешения дают охотно. Власти знают, что протесты ни к чему не приведут. Толпа покричит, выпустит пар, и никак не повлияет на непопулярные реформы.

«БУНТ ГЕНЕРАЛОВ»

По французскому телевидению - ни слова о том, что Киев запрещает русский язык и православие, преследует русских, открыто прославляет нацизм. Рядовые французы об этом не имеют ни малейшей информации. Например, с соседом у нас отличные отношения. Ходим друг к другу в гости. Рассказываю ему про многолетние бомбежки Донбасса, не верит: «Не может такого быть! Украина демократическая страна, они борются за идеалы свободы!».

И так считают большинство французов. Кроме военных и полицейских. Вот они - чуть не поголовно на стороне России. Точнее, против того, во что сейчас пытаются превратить Францию. Против ЛГБТ-повестки, которая льется из всех утюгов. Против непродуманной мигрантской политики - приезжие не желают становится французами, не желают интегрироваться.

Вот такие идеологические ЛГБТ-плакаты развесили на остановках транспорта во Франции: «Да, мой отец гей». Фото: Александр ПАВЛОВ

«Да, мой приятель гей». Фото: Александр ПАВЛОВ

Еще не утихло эхо «бунта генералов». Весной 2021 года больше тысячи военных, в том числе очень высокопоставленные офицеры в отставке, подписали открытое письмо к правительству, в котором пригрозили стране гражданской войной, если не сменится губящая ее политика глобализма. Марин Ле Пен это письмо поддержала и призвала своих сторонников присоединиться. Президент Макрон назвал это попыткой переворота (хотя генералы даже не призвали к оружию, всего лишь заострили внимание на проблеме). Парламент вообще промолчал. Кончилось тем, что подписавших письмо лишили регалий, многим впаяли тюремные сроки.

Военные и полиция не забыли, как им не дали высказаться. У меня есть друг, работает в полиции в соседнем городке. Вездесущие украинские флаги его раздражали чуть ли не больше, чем меня. Сейчас их потихоньку, без шума отовсюду убирают.

СКАНДАЛ В ИНОСТРАННОМ ЛЕГИОНЕ

А буквально на днях случился новый армейский скандал, на этот раз во Французском иностранном легионе. Для тех, кто не знает, поясню: это такое подразделение национальной армии, куда принимают человека с любым гражданством. Согласен воевать за интересы Франции в бывших колониях, в Африке, на Ближнем Востоке и в любых других точках, где вооруженные конфликты, - тогда служи 5 лет и можешь рассчитывать на французское гражданство.

Россиян в легионе сейчас немного, да и никогда не было особо много. А вот русскоязычных жителей бывших советских республик - просто масса. Литовцы, белорусы, молдаване… И само собой, небратья-украинцы, хрустальная мечта которых - любыми путями попасть в Европу. Вот из-за них-то в легионе и начались проблемы.

Тут надо объяснить еще вот что. В легион часто попадают люди проблемные, не нашедшие себя в своей стране. А бывает, и сбежавшие оттуда, нарушив закон. Не имеющие корней, семьи, родины. В обмен на согласие рисковать жизнью легион дает им возможность начать жизнь с чистого листа, для многих - под новым именем. Легион становится для них семьей, которых у многих никогда не было, и предавать его… в общем, так не делают. Точнее, не делает никто, кроме украинцев - эти, как обычно, перехитрили сами себя.

Итак. Засветился среди легионеров некто Михайло Жердин. Провел в иностранном легионе 7 лет. По службе особо не блистал. Нанимался как десантник, но после первой же операции в Африке срочно переквалифицировался в механики, потом в повара. Поближе к харчам, подальше от войн - как нормальный внук легендарных украинских прапорщиков в советской армии. И вдруг то ли кто беседу с нашим Михайлой провел, мозги ему промыл. То ли кто денег пообещал за публичный скандал. Но только стало вдруг нашего Михайлу раздражать, что в легионе проукраинские настроения, мягко говоря, не поддерживают. Флаги украинские снимают, гимн украинский орать во всю глотку не дают. Трезубец и свастика - под запретом. За драки по национальному признаку жестко наказывают. А тут еще домой в отпуск на Рождество не отпустили, и документы на машину не оформляют…

Первая публикация Жердина в марсельской газете с жалобами на «путинизацию» французкой армии

Руководство легиона начало пресекать прокиевские настроения, когда, во первых, с началом СВО целые отряды украинцев пытались дезертировать в Киев с оружием, воевать за своих. Потому что это означало бы прямое участие НАТО в конфликте. А во-вторых, как я уже писал, легион - семья. Эти люди на войне, а на войне нельзя делить отряд по национальным признакам. Любо каждый друг другу брат, либо никак.

Жердину на это жестко указали. И пригрозили проблемами, если будет продолжать мутить воду своими проукраинскими настроениями. И тогда наш Михайла из легиона дезертировал в Марсель, пошел там в какую-то местную газету и наябедничал, что в легионе царят пророссийские настроения и вылил просто ведра грязи на руководство. Я эту статью читал. Абсолютно голословно, никаких фактов.

Военные такого не прощают. В среде бывших ветеранов легиона Михайле пообещали накостылять за предательство и подлость. Жердин еще пару месяцев где-то прятался, а на днях заявился в редакцию уже другого издания, Libration. И дал большое интервью в номере от 13 июня, не стесняясь в выражениях: путинизация Легиона! Безразличие к проблемам Украины! Из 700 украинцев в легионе 500 оказались русскими! В ремонтной мастерской висит фото Путина! У коллеги-повара майка с Путиным! Заодно пожаловался и на родную неньку - как бедно жил в своей Львовской области, не на что было содержать семью. И понес уже полную чушь - про банду русских легионеров, которые грабят супермаркеты. Газета все это напечатала.

Публикация в газете Liberation от 13 июня. Заголовок «Фанаты Путина устроили секту в легионе»

Тут уже рассвирепели не только ветераны легиона, но и руководство. Так нагадить! Марать честь мундира - для военных в любой стране нет большего преступления. Жердину пригрозили большими проблемами во Франции, куда он успел перетащить семью. Хотя гражданство, возможно, он и получит через суд - все же отслужил больше положенных 5 лет, пусть и поваром на кухне.

Однако высшие офицеры легиона обещают, что никакой «помощи» Украине от Легиона теперь не будет. Ни русскоговорящих инструкторов для обучения. Ни списанной техники.

Слежу, чем кончится эта история, кто кого дожмет в этом скандале. «Глобалисты» армию или наоборот...

«СВОИХ В КИЕВЕ ИЩИ!»

Машин с украинскими номерами в Европе - море. Нагло паркуются где попало, нагло нарушают правила. Чуть что - не смейте нас трогать, вы нам все должны, мы беженцы, мы пострадавшие! Ага, беженцы… На тачках ценой под сотню тысяч евро. Проезд на поездах по Франции для них до сих пор бесплатный.

Друг Вовка держит автосервис, перепродает запчасти. Подкатывает к нему на днях киевлянин. И на чистом русском языке, без всякой мовы говорит: я гуманитарку домой в неньку везу, нельзя ли у тебя по дешевке колеса купить на внедорожник. Только, просит, мне такие нужны, чтоб по пересеченной местности проехать, где нет дорог. Вовка сразу понял, что это за «гуманитарка», зачем и кому он ее повезет по пересеченной местности. Аж закипел внутри - я тебе колеса продам, а ты, гнида, повезешь своим оружие, чтоб убивали наших?! Говорит ему: 400 евро за штуку, не вопрос. (А цена им, сильно подержанным, - от силы 20 евро). Украинец сразу заныл: а чего так дорого, мы же русские, должны в эмиграции помогать друг другу… И тут Вовка взорвался:

- Слышь, ты, русский! Пошел вон, пока я тебя полиции не сдал! Им будет сильно интересно, на каком военном складе ты свою «гуманитарку» нелегально купил и почему по Европе в открытую возишь! «Своих» у в Киеве ищи, а здесь, в Европе, русские тебе не свои!

Вовка прав. В эмигрантской среде русскоязычных нет тех, кто поддерживал бы Украину. Я таких не знаю, хотя живу здесь много лет. Литовцы, белорусы, молдаване - особенно почему-то молдаване! - поголовно на стороне России в этом конфликте. Даже мой друг из Львова - и тот люто ненавидит бандеровские идеалы. Я сейчас, конечно говорю о тех, кто сам зарабатывает себе на жизнь в Европе. Свехбогатые люди, вывезшие сюда капиталы - и это совсем другая история. Вот они, конечно, на стороне Киева.

Есть у меня знакомая семья. Муж из Белгорода, жена из Сум. Живут во Франции лет 15. Жена, разумеется, яростная сторонница незалежности, муж - за Донбасс. О политике они стараются не говорить, чтоб семью не разрушить...