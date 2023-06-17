Известный предприниматель объяснил, почему государство поверило бизнесу, а бизнес оказался совестливым

Арас Агаларов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

… - Арас Искендерович, вчера на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) прозвучало очень много мыслей, которые мы с вами обсуждали и год, и полгода, и полтора года назад…

- И 20 лет назад.

- Скажите, пожалуйста, как вам настроение, царившее на этом представительном форуме? Это - во-первых. А, во-вторых, может быть, прокомментируете какие-то формулировки, которые вас тронули за душу?

- Нет, в принципе, на этом форуме, в основном, обсуждались все простые и понятные вещи, которые давно должны были быть реализованы.

Просто страна жила, в общем-то, в более благополучное время, поэтому как бы было не до этого.

Но сейчас, когда общая обстановка, скажем так, немножко утяжелилась, пришлось применять эти разумные методы нормальных хозяйственных механизмов.

- А что конкретно вы имеете в виду? То, что бизнес не стали так, говоря по-простому, долбать, кошмарить, как это было раньше?

- Там же было много всего – проверки по бизнесу прекратить, и плановые, и внеплановые.

Да взять тот же прибрежный лов.

Мы ещё в 2009-м, когда во Владивостоке университет строили, предложили свой вариант - как лучше воспользоваться дарами океана.

(Тогда эти объекты на острове Русском возводились для саммита АТЭС, а компания Араса Агаларова была генподрядчиком. Все делалось ударными темпами, в сжатые сроки, за что глава КРОКУСа был награждён Орденом Почёта. - А.Г.)

Мы предлагали разрешить прибрежный лов рыбы, чтобы организовать ее прибрежную же торговлю.

Потому что сейнеры, они ловят большие объемы рыбы и сразу их замораживают. И в таком виде она и поставлялась в торговлю, потребителям…

То есть, качество продукта уже совсем другое.

А ведь можно же было уже тогда организовать в Приморье рыбные рынки, рыбные рестораны - со свежайшей продукцией и товаром.

Ну, это я так, для примера.

А, вообще, конечно, много резервов…

Бесконечное количество тем, которые у всех были как бы на слуху, но никто этим в то время не занимался.

Потому что нефть и газ всё обеспечивали.

А сейчас, когда появилась потребность найти нормальные пути хозяйственного механизма, чтобы он работал на благо общества, на благо страны, - приходится эти методы применять.

Перечислять такие примеры можно очень долго.

- У меня такой вопрос возникает. Почему государство поверило бизнесу, и почему бизнес оказался у нас совестливым? Он - на самом деле, не такой, как рисовалось нам, что там одни рвачи собрались, которые не любят Россию, всё, в том числе, и миллиарды, увозят за рубеж, страну обдирают, как липку? Бизнес оказался совестливым, а государство ему поверило?

- Знаете, это риторический вопрос.

Дело в том, что он каким был, таким и был.

- Бизнес.

- Да. Просто государство раньше ему (и - в него) не верило, а сейчас поверило. Я так могу ответить на этот вопрос.

- А почему Запад так прокололся (ну, если я правильно формулирую)? Ему-то хотелось… Эти 12 пакетов, кто-то говорит, 3 тысячи - санкций, они, конечно, повлияли… Но чтобы страна, как некоторые говорили, через полгода рухнет, другие утверждали, что - через 2 - 3 месяца. Но этого не случилось. Откуда такой запас прочности - у страны, у президента Владимира Путина, у Араса Агаларова, у Александра Гамова, у других?

- Вообще, человечество - достаточно живучее существо. И не так просто - дистанционно, за счет каких-то ограничений - убить страну.

Тем более - такую, как Россия, которая занимает 17 тысяч квадратных километров. Понятно, что санкции сказываются, причем достаточно существенно,, и будут сказываться на будущем России.

Но надо понимать, что такую страну не так просто свалить. Потому что есть огромный производственный потенциал, научный потенциал, есть люди с большим опытом управления.

Но, в принципе, достаточно сложную ситуацию они (речь о коллективном Западе и его санкциях. - А.Г.) для нас создали, надо объективно говорить.

- Вопрос, наверное, лично к вам. Когда все это начиналось, мы с вами общались, вы говорили: «Я свой бизнес переориентирую на Юго-Восточную Азию, и мы за счет этого постараемся и коллективы сохранить, и зарплату людям , и сами сохранимся». Вам это все удалось?

- Ну, пока не совсем, пока есть определенные сложности. Потому что любые большие компании, они не очень поворотливые.

Но, на самом деле, у нас сейчас очень много китайских клиентов, индийских клиентов, из других стран Юго-Восточной Азии.

То есть, какие-то марки уходят, какие-то марки приходят.

- Вы имеете ввиду какие марки? Виды товаров?

- Да - марки, виды. Какие-то ушли, какие-то приходят.

Ситуация, конечно, намного хуже, чем была раньше. Но - есть перспектива, что все может восстановиться.

- А коллектив у вас намного сократился? Я имею в виду, простых людей, которые у вас работали, которые вам верили и верят. Вы никого не выгнали на улицу?

- Да, у нас сокращение прошло приличное. У нас было раньше 12 тысяч человек, сейчас 8 тысяч.

- Ну, это не так уж и много, в принципе, по сравнению с другими компаниями, которые вообще разорились. Да и оптимизма все равно сейчас в вашем голосе, в ваших словах я чувствую больше, нежели год назад. Это так?

- Ну, может быть. Да.

- Спасибо огромное.