Медиапремия Апостол — первый сезон завершён

Медиапремия Апостол не прощается — увидимся на Национальном рекламном форуме в ноябре и обязательно объявим о дате старта нового сезона

Премия Апостол — это первый на рынке конкурс для медиа и бренд-медиа в диджитал-нише. 75 участников сразились в битве за 12 Апостолов — конкурсных номинаций. Что в итоге? 160 заявок, 30 экспертов, 17 золотых наград. Все подробности публикуем ниже! Здесь доступны списки обладателей наград и тех, кто вошёл в шорт-лист.

Напомним, что это первый сезон премии. Он запустился в феврале этого года и четыре месяца принимал заявки на участие. Конечно же, нельзя не сравнить ожидание и реальность, ведь запуск чего-то нового — это всегда про оценку результатов.

Итак, в медиаисторию вошли 17 золотых кейсов (11 наград в блоке медиа и 6 — в бренд-медиа), 17 кейсов, получивших серебро, и 15 работ, отмеченных бронзой. А в специальном конкурсе награду «Лучшее бренд-медиа» получил Журнал «Кинжал».

Трудно выбирать лучших из лучших, поделилась мнением Наталья Родикова, главный редактор Independent / Новый очаг, жюри категории медиа. «И тогда полагаешься на мнение коллег, ищешь созвучные реакции у себя, оцениваешь, готов ли ты к ним внутренне присоединиться. Ну и не могу не сказать, что как непосредственный участник рынка испытывала бесконечное чувство зависти к хорошим проектам коллег, это тяжело. Но это стимулирует».

Медиапремия Апостол не прощается — увидимся на Национальном рекламном форуме в ноябре и обязательно объявим о дате старта нового сезона. Следите за жизнью проекта в Телеграм-канале.