Чипы, экзотические фрукты и своя промышленная продукция: какое будущее ждет экономику России

Следующий этап - выход на собственное производство промышленной продукции, чипов и электроники Фото: Shutterstock

- Наш потребитель в восторге оттого, что большая часть продукции, которую мы потребляем, произведена внутри страны. Мы даже к этому привыкли. Мы, приходя в различные магазины, уже даже не ожидаем, что там будет написано, что сделано где-то за границей. По себе помню. В 90-е годы приходишь в магазин и покупаешь макароны, а они сделаны в Германии, и они стоили дешевле, чем макароны, сделанные в России, - об этом в эфире радио «КП» заявил преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владислав Гинько.

По его словам, то, что творилось в 90-е напоминало экономический фильм ужасов.

- Как так получается, макароны в Германии дешевле произвести было, чем в России? Мы сейчас в другой парадигме. У нас все это можно произвести. И не то что можно, а мы это производим. Я недавно посмотрел, оказывается, Лев Николаевич Толстой выращивал на своих участках и дыни, и арбузы. И, оказывается, это все возможно. Оказывается, даже в средней полосе можно выращивать и дыни, и арбузы. Получается, есть технологии. Я уверен, что если двигаться дальше, то мы получим и эти дыни, и арбузы, и какие-то другие тропические фрукты, которые мы сможем выращивать не только на юге, но и в средней полосе, и увеличить объем производства этих товаров, которым нужно очень много солнца. Если вдуматься, что невозможного для России есть в экономическом плане, - по-моему, мы можем практически все. На мой взгляд, было бы только желание, было бы понимание того, что у нас возникают санкции, возникают ограничения, и это нас на самом деле подталкивает к движению вперед, - считает Владислав Гинько.

Комментируя выступление Владимира Путина на ПМЭФ, экономист отметил, что идет углубление тех позиций, которые уже имеются у России, в том числе в сельском хозяйстве.

- Президент рассказал, что после 2014 года мы ввели контрсанкции, и был своего рода тест, эксперимент, смогут ли наши сельхозпроизводители полностью обеспечить необходимыми продуктами питания внутренний рынок. И мы увидели, что это все удалось, ну, за исключением каких-то экзотических тропических фруктов. И мы даже нарастили продажи на экспорт и вышли на номер один в целом по сельхозпродукции, которую мы продаем, - отметил Гинько,

Следующий этап - выход на собственное производство промышленной продукции, чипов и т.д.

- Мы сможем получить этот результат через несколько лет. И когда мы поймем, что у нас все российское - и промышленные товары, и бытовая техника, то окажется, что и этот путь, и эту задачу мы решили, - считает экономист.