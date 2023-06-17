Песков - о Красном флаге в Питере: "Это символ преемственности российской государственности"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 17 июня, Президент России Владимир Путин, который находится сейчас в северной столице, принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга.

Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, глава государства прибыл в акваторию Финского залива близ «Лахта центра» на катере и наблюдал за церемонией поднятия флагов на трех флагштока высотой 179,5 м.

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, с тех пор, как 25 декабря 1991-го с Кремля был спущен флаг СССР, его еще ни разу не поднимали на таком высоком уровне. Я имею в виду то, что снова взвился флаг Советского Союза с серпом и молотом. Это, на ваш взгляд, просто - дань преемственности или символизирует нечто большее?

- Нет, ничего большего там нет, - сказал Песков. - И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности.

История современной России не ограничивается только новейшей историей, это история и Советского Союза, это история Российской империи.

У нас очень древняя и богатая история.

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…После этого я продолжил разговор с Песковым на другие темы…

- И еще один вопрос, если можно. Правда ли, что Шольц с Макроном хотят очень поговорить с Путиным, а их не соединяют?

- Нет, это неправда, - заявил пресс-секретарь. - Действительно, и Шольц, и Макрон и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе, на высшем уровне.

Мы разделяем эту точку зрения, пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было. Президент не далее как вчера подтвердил, что он остается открыт для общения.

- И еще вопрос. Были ли такие делегации, которые просились очень в Питер на международный экономический форум, но их не взяли, не пустили?

- Нет, таких делегаций не было.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.