Итоги форума в Санкт-Петербурге: Тысяча соглашений на четыре триллиона рублей

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПМЭФ-2023 почти закончился. На дорогах Санкт-Петербурга стало свободнее. Как и в коридорах Экспофорума. По предварительным данным, на форуме было заключено более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

- При этом 43 соглашения были заключены с представителями иностранных компаний, в том числе из Италии и Испании. Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний, - объяснил он.

Всего в форуме приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран. Наиболее многочисленной была делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — 200 человек. На втором месте оказался Китай (147 человек), на третьем — Индия (58 человек). А в последний день форума на встречу с президентом России прилетели главы шести африканских государств.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором форума является фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером мероприятия.