Разрушены десятки зданий и старинные церкви: Францию всколыхнуло мощное землетрясение

Запад Франции всколыхнуло землетрясение. Фото: Кадр видео

Запад Франции всколыхнуло землетрясение. Его сила составляла более чем 5 баллов, а эпицентр находился в префектуре Дё-Севр.

Сильный толчок не был единичным: сразу за ним последовали повторные, но менее мощные – сначала с магнитудой 3,1, а затем 4,4 балла.

Десятки зданий получили серьезные повреждения. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Как сообщили в администрации коммуны Сюржер, «о человеке с легким ранением позаботились спасатели».

Среди поврежденных зданий – особенно много старинных церквей: в Арсе разрушились своды храма, в соседней с Дю-Сёвр префектуре Шаранта просела крыша и треснули стены одного из соборов.

В коммуне Ла-Лень трещины появились в десятках жилых домов; теперь они непригодны для проживания. Также некоторые районы западной части Франции остались без электричества из-за обрывов проводов и разрывов кабелей. Сейчас местные власти проводят инспекцию строений и ЛЭП.

В последний раз французские сейсмологи фиксировали подземные точки на материковой части Франции в 2019 году. А в Дю-Сёвр землетрясение происходило более полувека назад – в 1972 году.