Губернатор Кемеровской области рассказал о планах по снижению аварийности в регионе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) открытую студию «Комсомольской правды» посетили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин. Эксперты рассказали, как обстоит дорожная ситуация в регионе и обозначили планы по снижению аварийности.

На первый вопрос корреспондента «КП» ответил губернатор.

- Что нужно сделать, с вашей точки зрения, для достижения целевых показателей по снижению аварийности?

- Задача комплексная, мы это понимаем. Если было бы одно какое-то решение, которым можно было бы кардинально изменить эту ситуацию, мы бы его давно уже реализовали. Поэтому работаем сразу по нескольким направлениям. Первое – это, конечно, оснащение наших дорог, особенно разделительными полосами, чтобы не было нарушения правил обгона и лобовых ударов, от которых погибают люди. Мы это почувствовали, когда сделали нашу трассу Кемерово – Новокузнецк, закончили расстояние 196 километров, где было много случаев ДТП с гибелью людей. Как только мы ее привели в порядок и сделали как скоростную магистраль, скорость резко возросла, у нас на отдельных участках 110, на отдельных – 130, но при этом количество аварий с гибелью людей резко уменьшилось, потому что разделительная полоса и уже нет встречных лобовых ударов.

Второе. В прошлом году мы выделили большие средства, дополнительно более миллиарда рублей, на освещение, на устройство пешеходных переходов, современных светофоров, и особенно в районах, где двигаются дети. Это очень важный момент. Это подходы к школам, к образовательным учреждениям. Активную работу ведем по воспитанию. Очень важна культура, воспитание. Потому что мы разделительную полосу на всех дорогах не поставим. И мы видим статистику, что нарушения и гибель происходит при нарушении правил обгона, скоростного режима. То есть это воспитательная работа, она должна начинаться со школы, и мы должны воспитывать наше население.

Следующее направление – это, конечно же, камеры, которые фиксируют нарушение скоростного режима и правил дорожного движения, особенно в тех местах, где вероятность ДТП достаточно высокая. Могу сказать, что у нас таких мест концентрации как таковых нет, а все равно случаи гибели в ДТП есть, они рассредоточены по всей территории, и этот вопрос сейчас переходит в категорию, наверное, воспитательной работы, начиная, как я сказал, с детского сада, со школы. Мы должны воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы четко соблюдались правила дорожного движения. При этом не только мужчины, но и женщины у нас нарушают правила дорожного движения с точки зрения неправильного обгона, и это приводит потом к гибели.

- Олег Евгеньевич, как бы оценили те резервы, которые есть у региона, для движения в сторону достижения целей нацпроекта?

- Ну, мы знаем, насколько Сергей Евгеньевич уделяет внимание безопасности движения, действительно, это не последний вопрос в его повестке. С чем мы связываем? Основные виды происшествий, которые представляют основную угрозу смертности, это, конечно же, встречные ДТП. Кстати, этот год оказался с самого начала тяжелым. 2 января я на сутках дежурил по главку, и произошло трагическое происшествие, в котором погибло 4 человека за один раз. И через несколько дней еще повторное, - прокомментировал Олег Понарьин.

- Три ДТП в результате за январь, - напомнил Цивилев.

- Совершенно верно. Встречные ДТП, ДТП на перекрестках, ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, - вот это, наверное, ключевые моменты. Среди точек, которые требуют особого внимания, кроме федералок, все-таки региональные дороги. И еще я бы обратил внимание на примечательный факт. Если на автомобильных дорогах вне населенных пунктов медицинская помощь оказывается своевременно и качество ее обеспечивает то, что в руках медиков, как мы говорим, погибает не более 20% пострадавших в ДТП, то в населенных пунктах этот процент доходит до 45-50%. Для меня это был удивительный факт, но, тем не менее, анализ показал, что эпицентр смертности при оказании медицинской помощи находится в малых населенных пунктах. Поэтому, Сергей Евгеньевич, просьба – обратить на это внимание.

С точки зрения организационной мы тоже понимаем, что вопросы обсуждаются на необходимом уровне, принимаются решения, но, к сожалению, состав комиссии по безопасности дорожного движения распорядительным актом до сих пор не утвержден. Соответственно, ответственность участников этого процесса размытая получается.

И по проектному офису. Я знаю, что в Кемеровской области произошли оргштатные мероприятия в составе правительства, поэтому проектный офис, пока его работа хромает, в том числе по проектированию мероприятий, необходимых для 100-процентного попадания в точку предупреждения смертности в ДТП.

Я, может быть, чуть-чуть вперед забегу. Мы, как я сказал, очень пристально относимся к Кемерово, проанализировали, в том числе причины смертности в ДТП, с двух аспектов. Первое, что, на наш взгляд, требует внимания, это необходимость корректировки организации движения в местах с ограниченной видимостью, повороты. Сочетание разметки и разрешенной скорости все-таки не обеспечивает ту безопасность. Я имею в виду, что в закрытых для видимости поворотах разрешается обгон. Здесь надо поработать, безусловно, вместе и с нашими коллегами из Госавтоинспекции, но таких мест очень много.

И второй вопрос, вы его затронули тоже, это контроль скорости. Да, система фотофиксации есть, но мы заметили, что она носит статичный характер. Для того чтобы реагировать на нарушение скоростных режимов, нужно больше уделять внимания передвижкам, передвигать эти комплексы в предаварийные места. Я думаю, если мы эти вопросы реализуем или очно даже обсудим (а у нас достаточно большой комплекс предложений), мы сможем ситуацию выровнять, - обозначил проблемные стороны генерал-майор.

- Давайте обсудим вместе, план составим, - предложил решение губернатор.

- Сергей Евгеньевич, я знаю, что в регионе принимались определенные меры для создания условий по транспортировке пострадавших в ближайшее медицинское учреждения не по территориальности. Что удалось сделать в этом смысле?

- Для меня, конечно, такое открытие, что именно в населенных пунктах хуже всего оказывается медицинская помощь при ДТП. Я сам в этот вопрос погружусь детально, почему это происходит. Потому что должно быть все наоборот, по идее. Я думаю, что это какой-то управленческий сбой, который надо будет доработать. Мы его на этой неделе устраним. Ну, и также по комиссии, по проектному офису, все эти вещи мы на этой неделе отработаем, - сообщил Цивилев.

- Может быть, с системой здравоохранения посмотреть в сторону квалификации работников, которые непосредственно оказывают помощь на местах ДТП?

- Мы все модернизировали, машины скорой помощи у нас все современные, достаточное оснащение машинами скорой помощи, медицина катастроф четко работает. Здесь явно какой-то сбой, но мне надо в нем разобраться.

- Здесь три составляющие, как правило, бывают: работа на месте ДТП, сохранение жизни пострадавшего в период транспортировки и первые сутки, особенно важные, когда оказывается квалифицированная медицинская помощь. Вот здесь, наверное, действительно надо проанализировать, что там происходит, - предположил Понарьин.

- Это уже линия здравоохранения, надо погрузиться в эту тему, это уже не ГИБДД, - подытожил Цивилев.