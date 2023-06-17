Намерены вытянуть $400 млрд ради абсурдной идеи: что стоит за планом Украины стать "энергетическим хабом Европы"

Зеленский требует 400 миллиардов долларов, чтобы сделать Украину энергетическим хабом Европы Фото: REUTERS

Украина опять нашла объект для международных инвестиций на своей территории. Можно было бы, конечно, написать, что не опять, а снова, но, похоже, что опять. Поскольку ни один из ранее найденных и предложенных для инвестиций объектов так и не был построен, и, тем более, не заработал на этой, весьма похоже, проклятой территории. Мы же помним этот, как его, поезд, который должен был курсировать по трубе в условиях вакуума по маршруту Жмеринка – Крыжополь в пределах Винницкой области. Вспомнил! Гиперлупа! Вообще-то, во всем мире называется Гиперлуп, но на Украине почему-то стал женского рода, а получилась в итоге и вовсе сплошная Гипердупа. Про завод по производству «Байрактаров» в Киеве уже все забыли, потому что последние месяцы носятся с идеей строительства завода по производству танков «Леопард». Я не шучу, они там в самом деле так мыслят.

Но на этот раз все по большому, все серьезно. 21 июня, всего через несколько дней в Лондоне состоится конференция по тематике восстановления Украины. В разных странах Европы с определенной регулярностью проходят мероприятие на такую тему, на которых украинцы мечтают, сколько им дадут денег и сколько им удастся из них украсть и распилить, а иностранцы - как они их будут осваивать. Помечтав, стороны обычно расходятся и возвращаются в реальность.

Так вот, на этой конференции в Лондоне Украина официально намерена попросить у Евросоюза 400 миллиардов долларов США, чтобы к 2050-му году превратить Незалежную в «энергетический хаб Европы».

- К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз, - пишет издание Forbes.ua, разъясняя, для чего Зеленскому надо столько денег. Странно, конечно, просить у ЕС доллары, а не евро, но это пусть там сами разбираются.

С влажностью украинских мечтаний может соперничать только их несбыточность. Великий русский писатель Николай Гоголь явно писал своего Манилова с какого-то малороссийского помещика. Так что это полностью укладывается в исторические традиции Незалежной.

Достаточно посмотреть, что уже фактически имеется энергетический хаб в Турции, Иран планирует построить свой в сжатые сроки. И это не пустые мечты, а конкретное планирование с тщательным просчетом всех составляющих, затрат, инвестиционной привлекательности, технической возможности и технологической оснастки, возврата средств и финансовой отдачи и т.д. И тут, здрасьте, мы с Украины, не хотите послушать наши сказки? Откуда возьмется эта добыча газа, наращенная в 4 раза, где на территории Незалежной нефтяные месторождения, которые позволят добывать в 6 раз больше нефти? Да отстаньте вы, в конце концов, с такими мелочами! Украинцы так видят свое будущее, потому что им так хочется.

Нет, конечно, если рассматривать вариант попилить бабло и по-тихому свалить с ним в офшор, то это вполне годный план. Только вот за 400 миллиардов тебя и на дне морском найдут, не важно, будешь ты к тому времени тушкой или чучелом, и спросят за такие деньги, причем, аж до седьмого колена.

Иной вариант, скорее всего, даже не рассматривался. Потому что денежки давайте сейчас, а хаб будет только через 27 лет. В полном соответствии с модус операнди Ходжи Насреддина, взявшегося учить ишака падишаха говорить по-человечески в расчете на то, что кто-нибудь из троих – он сам, падишах или ишак – рано или поздно умрет. Так и тут – либо Евросоюз, либо Украина, либо нынешние авторы плана явно не дотянут до конца срока.

Лично я бы поставил на летальный исход Украины, но и Евросоюз тоже весьма перспективен в этом отношении, правда, в отдаленной перспективе.