Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов: русскую культуру отменить невозможно

Гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Фото: t.me/karmanov_media

Гостем открытой студии КП на ПМЭФ стал гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он рассказал о том, как проекты, поддержанные фондом, меняют культурный пласт в регионах, дают новую жизнь заброшенным локациям, возрождают интерес к истории и зажигают новые звезды.

- Фонду исполнилось два года. Насколько активно творческие команды включались в его работу?

- Ровно два года назад точно так же мы готовились к запуску первого нашего конкурса. За это время проведено уже девять кампаний, в которых приняли участие больше 56 тысяч команд со всей стране, а на сайте у нас зарегистрировано 119 тысяч кабинетов. Это значит, что 119 тысяч команд начали свой путь к президентскому гранту, а 56 тысяч из них – уже подали заявки. Из 56 тысяч заявок 5 тысяч уже профинансировано, то есть примерно каждая десятая заявка получила грант.

- Как проекты, поддержанные фондом, меняют культурный пласт регионов?

- Сначала о расскажу том, какие проекты мы поддержали. Это самый сложный вопрос, который мне задают. Потому что все проекты не похожи друг на друга. Это и фестивали, и театральные постановки, и гастроли, и проекты, связанные с обучением, образованием, воспитанием. Вы можете подумать о любой проблеме – и в ответ на нее обязательно существует проект. В России не хватает профессиональных сценаристов? Есть школы сценаристов, которые мы финансируем. Людям творческих профессий тяжело найти работу? Есть актерская биржа, которую тоже поддерживает Президентский фонд культурных инициатив. Недостаточно событий в регионах? Сегодня мы поддерживаем множество мероприятий. Например, фестивали. Вчера в Самаре закончился «Сам.Фест» — грандиознейшее мероприятие. Я вчера был в Чечне, там проходил форум «Многоликая Россия». Из разных регионов приехали люди, которые показывали свое искусство. В Петербурге в эти дни проходит фестиваль «Ленинградские мосты».

Часто бывает, что я посещаю регион, а там проходит сразу несколько событий, связанных с Фондом. Приезжаю в Калугу – идет сразу фестиваль «Денис Мацуев представляет», одновременно на площадке Музее космонавтики открывается театральный фестиваль. У нас огромное количество творческих людей, благодаря инициативам которых мы и имеем это движение, о котором все мечтали. Когда люди делают то, что им кажется важным.

Если вернуться к вашему вопросу о проектах, которые меняют пространство, то вот еще несколько хороших примеров. В той же Калужской области за эти два года восстановлен Сад Ракицкого. Это было абсолютно заброшенное место в Тарусе, а сейчас сюда приезжают художники и туристы. В Самаре в центре города восстановлен особняк и создано креативное пространство. Особняк находился в руинах, он чуть не сгорел. Сейчас там все восстановлено. В Архангельске восстанавливается Новодвинская крепость. Туда приезжают туристы, потому что она напрямую связана с флотом Петра I, с освоением рек и морей. И это все переплетается с местным культурным ландшафтом. Есть и очень маленькие проекты. В моем родном Приморье в поселке Ливадия реализуется проект, который работает на привлечение туристов. Важно, что ни один регион страны не обошла эта культурная волна.

- Причем, это нравится не только местным жителям, но и туристам, которые приезжают в эти места.

- Нравится всем – и это естественно. Так как, для того чтобы проект получил поддержку, он должен доказать свою общественную значимость. Что людям это необходимо. Доказать – дело не такое простое. Чтобы эксперт тебе поверил, ты должен привести веские аргументы.

- С локальными проектами сложнее работать?

- Локальные проекты тоже очень разные. Недавно я был в Северной Осетии, там победитель самого первого нашего конкурса занимается восстановлением родовых башен. Он строит целую этнодеревню, которая будет показывать туристам из России и со всего мира быт его предков. Проект небольшой, но очень важный для сохранения культурного наследия региона.

В Приморском крае проводятся «Пикники на объектах Владивостокской крепости». Цель его – привлечь внимание к Владивостокской крепости, грандиозному фортификационному сооружению. Этот размах не укладывается в голове, и об этом тоже долго не знали. Казалось бы, это локальные проекты, но в них скрыты огромные смыслы.

Вот еще хороший пример небольшого проекта: «Старинные мокшанские орнаменты», Мордовия. Проект родился из пачки бумаги, на которой энтузиасты многие годы зарисовывали орнаменты в рамках этнографических экспедиций по территориям. Была кипа листов бумаги, а теперь – коллекция одежды и украшений. Гордость Мордовии. За год человек, который взялся за этот проект, оставил основную деятельность на высокой должности и сосредоточился на «Орнаментах». Занимается развитием моды, основанной на культурном коде.

- У Фонда достаточно широкий пул заявителей, среди которых есть и муниципалитеты. Насколько успешно муниципалитеты реализуют проекты?

- Это был первый опыт. Никогда ранее муниципальные учреждения не поддерживались таким образом, и мы не знали, как они себя поведут. Разные мнения были. Говорили даже, что мы вообще никогда никаких проектов оттуда не увидим: многие недооценивают муниципальные учреждения. Но мы доказали, что в нихтрудится множество творческих людей с большим потенциалом. Им только нужно было выплеснуть его. В итоге, «муниципалы» на втором месте после некоммерческих организаций и по количеству поданных заявок, и по победителям. За девять кампаний они подали больше 17 тысяч заявок. Из пяти тысяч наших победителей более тысячи –проекты муниципалитетов. Это, например, библиотеки. Во многих регионах библиотека становится культурным центром. Там проходят выставки, ведутся кружки, читаются лекции. Можно привести множество примеров, когда библиотека укреплялась за счет грантов нашего фонда.

- Как проекты-победители доказывают, что русскую культуру – не отменить?

- Проекты с международной составляющей подаются во все конкурсы. Например, один из наших конкурсов начался 1 ноября 2021 года, а закончился 1 марта 2022 года. Кампания по отмене русской культуры началась в этом промежутке. У заявителей проектов, предусматривающих международное участие, был выбор: забрать грант и все-таки реализовывать проект или отказаться. Не отказался никто. Как показала практика, горизонтальные связи между творческими людьми сильнее любой политики. Все мероприятия с международным участием состоялись. Причем, с представителями не только дружественных стран, но и недружественных тоже. В Петербурге осенью проходил кинофестиваль «Послание к человеку» Алексея Учителя. Так вот участники из так называемых недружественных стран сами предпринимали все усилия, чтобы не пропустить фестиваль.

Мы живем в огромном открытом мире. Культурный обмен остановить невозможно. Вот еще несколько примеров с участием Фонда. В Хабаровском крае проводится анимационный фестиваль «Анимур», в этом году он пройдет во второй раз. В 2022-м на него заявились более 50 стран. Международный конкурс вокалистов Хиблы Герзмава. Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»: зарубежные участники поют наши военные песни на своих родных языках. Приезжают вокалисты из США и Европы. Едут, несмотря на риски. Говорят: мы понимаем, что нас могут «отменить» на родине, но мы все равно поедем, для нас это важно. В этом же ряду — зимний Сочинский фестиваль искусств и Сочинский фестиваль классической музыки. Подводя итог, скажу, что Россия проводит огромное количество международных мероприятий, и это свидетельствует о том, что русскую культуру отменить невозможно.

— Некоторые артисты покинули страну по известным причинам. Помогают ли проекты Фонда открывать новые имена для российской культуры?

— Президентский фонд культурных инициатив имеет непосредственное отношение к тому, чтобы возникший временно вакуум был заполнен новыми именами. Так, зрители Первого канала стали свидетелями проекта «Автора!», который спродюсировал Игорь Матвиенко. Цель проекта – поиск молодых авторов. Нашли и авторов, и песни уже поются, и даже стали хитами на многих радиостанциях. Появляются новые Пахмутовы, Добронравовы. Раньше масса прозападно настроенных артистов, которые работали по калькам, не позволяли пробиться самобытным людям, чье воспитание основано на нашем культурном коде.

Проект «Родники» — конкурс авторской песни, не бардовской – в любом жанре. Этот конкурс нам открыл еще несколько тысяч песен со всей страны. Мы не знали этих людей. А театральная школа Олега Табакова недавно вернулась с отборочных туров по стране. Они отбирали детей с 14 лет в театральную школу. Причем, счастливчики попадают сразу и в школу, и в театр. Это тоже большой шанс.

У нас целая серия мероприятий, которая дает дорогу молодым. Это новые фестивали. Фестивали – живой организм. Они тоже устаревают. Какие-то уже пора закрыть, а какие-то нужно открывать, чтобы вместе с ними открывать новые имена. Я вижу, что очень быстро заполняются все эти лакуны, о которых год назад говорили, что их невозможно заполнить. Возможно. Люди, которые уехали, могут грустить.

- Расскажите о проектах, которые показывают, что национальный колорит может быть красивым, модным, востребованным.

- Это наша мечта, чтобы появлялось как можно больше проектов, где национальный колорит был бы упакован таким образом, чтобы людям было приятно. Чтобы у них было желание надеть что-то с национальным узором. Потому что это и есть воспитание чувства патриотизма естественным образом. Об одном таком проекте – «Мокшанских орнаментах» — я уже рассказал. Назову также фестиваль «Этнолайф», который мы финансируем. Это попытка интегрировать в музыку национальные музыкальные инструменты так, чтобы получилось современно, свежо, можно было бы крутить на любой радиостанции. На самом деле, хороших проектов на эту тему очень много: заходите на наш сайт – там вы найдете целую палитру.

- Расскажите о проектах, направленных на развитие региональных и локальных брендов. Какие команды в этих проектах более эффективны?

- Если проекты крупные, то наиболее эффективно – когда деньги фонда при участии инициатора и автора проекта складываются с энергией региональной власти. Только вчера закончился фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининграде. Это точка притяжения для людей и еще один повод приехать в Калининград. Самарский «Самфест», который я уже упоминал, — тоже реализуется при участии губернатора. В Курской области создается Парк мельниц. Власть выделяет территорию, а осваивать ее будут творческие люди при участии нашего фонда. Там есть самая старая действующая мельница.

Сад Ракицкого в Тарусе, Зимний сочинский фестиваль, кинофестиваль фильмов о космосе в Калуге… Одна из жемчужин этого года – открытие Дома Вахтангова во Владикавказе. Это абсолютное чудо. Дом, где родился Вахтангов, был в аварийном состоянии. А теперь это и музей, и место, где можно остановиться. Это точка притяжения для огромного количества мероприятий. На концерт, который проходил в Доме Вахтангова во время его открытия и транслировался на канале «Культура», собралось больше шести тысяч человек. Поехать в Осетию можно теперь не только для того, чтобы горы посмотреть, — теперь там и вокруг Дома Вахтангова множество мероприятий проходит. А в горах – те самые родовые башни.

- Как проходит работа с новыми регионами? Насколько активно они включаются в грантовые программы фонда?

- Новые регионы получили возможность участвовать в грантовых конкурсах. Но и ранее у нас подавались и выигрывались заявки, реализация была которых была связана с новыми регионами. К примеру, «Звук моего региона» — продюсер Юрий Бардаш отправился в места, где идут бои, и искал там творческих людей. Нашел. Причем, настоящих звезд. Это особые песни, с особой энергией. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко уже дважды проводил литературную мастерскую для любителей фантастики. Рэп-пектакль «Цветы под градом» — Лина Арифулина нашла талантливых детей, привезла их в Москву и с ними вместе поставила.

Таких проектов порядка трехсот. На их поддержку было направлено почти два миллиарда рублей. А 21 июня мы объявляем новый спецконкурс, который направлен на развитие новых регионов. И на темы, связанные с героями, с гордостью, с нашими традициями. Всю информацию можно найти на сайте Президентского фонда культурных инициатив и в социальных сетях. Там же информация, как подать заявку на грант.

- Есть ли на сайте обучающие программы для тех, кто впервые будет подавать заявку?

- Обучающих программ уже колоссальное количество. Люди по-разному воспринимают информацию. У нас есть советы в виде подкастов, в виде программ, в виде методических рекомендаций, советов на бумаге. Мы попытались достучаться до каждого творческого человека. Заявка – это диалог с экспертом. Главная сложность – передать через текст, через презентации ваш замысел. Но это хорошая тренировка для тех, кто хочет научиться формулировать и передавать свою мысль так, чтобы тебя услышали и поддержали.