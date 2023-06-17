«Газпром нефть» поможет готовить новые кадры для разработок в сфере искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефть"

По расчетам «Газпром нефти» эта помощь ежегодно обеспечит рынку дополнительно порядка четырех тысяч новых квалифицированных специалистов. Таким образом, количество выпускников вузов возрастет в два-три раза.

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев заявил во время Петербургского международного экономического форума, что искусственный интеллект меняет отрасли и рынок труда, поэтому система образования должна реагировать на эти процессы.

По словам Ильи Дементьева «Газпром нефть» совместно со Сбером, Яндексом, МТС, VK и другими партнерами по Альянсу в сфере искусственного интеллекта активно взаимодействует с вузами с целью улучшения системы подготовки новых кадров в области ИИ.

«Нужны новые механизмы взаимодействия бизнеса и вузов. Для этого мы с партнерами по Альянсу создали первый в России рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по искусственному интеллекту, который представим этим летом. Это один из новых инструментов повышения эффективности системы подготовки кадров», – отметил Илья Дементьев.

Это первый рейтинг университетов, созданный именно работодателями. Среди них крупнейшие компании страны. Для проведения этого уникального исследования использовали открытую методологию. Аналитическая база рейтинга составлена на основе публичных отчетов, результатов социологических опросов, а также данных о заработной плате выпускников.

ВАЖНО

Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта разработан в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам Международной конференции AI Journey 2022.

КСТАТИ

В текущем году Альянс в сфере искусственного интеллекта запустил сервис «Путеводитель абитуриента». Интернет-портал помогает выбрать вуз, специальность и направление обучения в сфере искусственного интеллекта. Помимо этого ресурс предоставляет информацию о трудоустройстве выпускников вузов в компании Альянса.