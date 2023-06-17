Байден нанес Зеленскому удар под дых: теперь Украине не видать членства в НАТО

Байден заявил, что США не станут облегчать Украине путь в НАТО, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса Фото: REUTERS

Незалежная и самостийная Украина окончательно превратилась в ту Галю из анекдота, которую все пробуют, нахваливают, но замуж (в НАТО) почему-то брать не хотят. Потому что никому «така нагла и балована Галя» (это уже другой анекдот) в семье не нужна.

В начале июня глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это не ругательство, а фамилия такая) заявил, что Украина должна вступить в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ), который был необходимым для многих стран этапом.

- Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине, - заявил важный Кулеба на пресс-конференции и добавил, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, а потому членство Киева в НАТО является неизбежным. И никак иначе.

Тогда же, кстати, и Зеленский объявил, что Киев ждет, если не приглашения в НАТО, то хотя бы четкого и жесткого обещания принятия Украину в Североатлантический альянс «сразу после завершения конфликта», а не то, мол, ноги его в Вильнюсе не будет.

Как оказалось, никого этим он не испугал, разве что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что будет образован Совет «Украина – НАТО» и пообещал: «Мы обсудим на саммите в Вильнюсе то, как мы можем приблизить Украину к НАТО».

От такого обещания известный и весьма умный (что на Украине большая редкость) украинский политолог Михаил Чаплыга аж взвыл: «Да куда уж ближе! Столтенберг... да вы уже "лобком" попу нам обшкрябали... когда ЖЕНИТЬСЯ БУДЕМ?».

Столтенберг, ясное дело, не ответил. Его дело не в дискуссиях участвовать, а доводить до окружающего мира «генеральную линию партии», а том про «женитьбу» никто ни слова, ни полслова. Нет, есть, конечно, всякие горячие поляки, которым Львов снится в эротических кошмарах, и чехи, мечтающие о новых концлагерях для русских, но не козырной они масти.

А тут еще прилетела зрада такая, что всем зрадам зрада. И от кого, от заокеанского пахана.

- США не станут облегчать Украине путь в НАТО, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса, - заявил сегодня президент США Джозеф Байден и повторил для верности.- Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены…

А иначе – и не член ты вовсе, а так, нечто непонятное. Характеризуемое словом «партнер». Сколько бы раз Кулебы ни декламировал вожделенное им слово «член».

Так что, Миша, увы. Придется Незалежной дальше «партнерствовать»: до кровавых мозолей на той самой «обшкрябанной попе», или пока она не сотрется…