Беспилотники взлетят еще выше

Зампред Совета по цифровой экономике при Совета Федерации, сенатор от Амурской области Артем Шейкин. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Гость Открытой студии KP.RU на ПМЭФ зампред Совета по цифровой экономике при Совета Федерации, сенатор от Амурской области Артем Шейкин рассказал о том, как России будет развиваться отрасль по созданию беспилотных транспортных средств.

- Как экспериментальные правовые режимы способствуют развитию промышленности в области беспилотников?

- Есть определенные недоработки в законодательстве, поэтому отрасль беспилотной авиации развивается не так быстро, как могла бы. И здесь на помощь приходят экспериментальные правовые режимы, в рамках которых мы могли бы оценить экономическую составляющую, развитие технологий, безопасности и апробировать в конкретно взятых отдельных функциях. В результате мы получаем определенный опыт, понимаем, какие нормативно-правовые барьеры существуют в отрасли, изъятие по которым необходимо будет в дальнейшем фиксировать в программе. Мы получаем определенные предложения, которые государство может использовать в дальнейшем в изменении общего регулирования.

- Какие экспериментальные правовые режимы уже внедрены для развития беспилотных технологий?

- Один из самых старых – ЭПР в «Сколково». Там свободная экономическая зона, где созданы, в том числе, особые условия для иностранных компаний, которые работают в области производства беспилотных летательных аппаратов. Можно еще сказать про федеральный центр беспилотной авиации в парке «Руднево». Там собраны основные производители беспилотников. Там очень большая площадка, больше ста гектар, где производители могут в ходе экспериментов тестировать летательные аппараты, которые потом будут направлять в серийное производство. Действуют различные налоговые льготы. Еще один кластер беспилотной авиации – в Республике Башкортостан. Там занимаются разработкой интеллектуальных систем. И результатом этой работы должен стать процесс интеграции беспилотников в общее воздушное пространство. «Почта России» использует беспилотники на Камчатке. «Яндекс» курирует площадку в Иннополисе. Недавно была запущена еще одна площадка – в Самарской области, где будут тестировать беспилотники, которые занимаются перевозкой грузов, так называемая беспилотная логистика. Данные беспилотники будут тестировать и для использования в сельском хозяйстве.

- Какие преференции получают участники экспериментальных правовых зон?

- Самое главное для многих производителей – ускоренный процесс сертификации. Это гибкость при использовании технологий и инноваций. Возможность использования различных бизнес-моделей, которые увеличивают экономическую составляющую, улучшают качество услуг.

- Как беспилотные технологии меняют рынок транспортных услуг? И что должен делать законодатель, чтобы нормативное регулирование не мешало развитию технологий?

- Беспилотная авиация дает возможность работы в труднодоступных регионах, а также в ночное время и в сложных погодных условиях. А если дооснастить беспилотные летательные аппараты различными приборами, возможности использования беспилотной авиации становятся еще шире.

Что касается наземного транспорта, то пока беспилотники здесь представлены высокоавтоматизированными транспортными средствами. Минтранс совместно с сенаторами разрабатывает проект закона, который будет регулировать отношения между участниками дорожного движения, решать вопросы безопасности на дорогах и безопасной интеграции ВАТС в дорожное пространство. А также предусмотрит меры ответственности участников движения при ДТП. Также необходимо предусмотреть вопросы технического оснащения, обслуживания и страхования, вопросы сбоев и противодействия киберугрозам.

На вопросах технического оснащения я бы остановился подробнее. Очевидно, что у каждого транспортного средства будет «черный ящик», а также устройство спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, вводится понятие «состояние минимального риска»: беспилотное транспортное средство в определенных ситуациях будет вставать в безопасную зону и отключаться. Либо само, либо при помощи оператора.

- Какие варианты сотрудничества между компаниями и правительством кажутся наиболее эффективными в рамках экспериментально-правовых режимов для развития беспилотных технологий?

- Самое важное – это развитие государственно-частного партнерства. Разрабатывается концепция национального проекта по развитию беспилотной авиации. В рамках этой концепции есть несколько проектов, один из них – проект Минпромторга. Они стимулируют спрос посредством организации государственного заказа на беспилотники. Здесь заказчиками будут выступать и различные ФОИВы, и госкорпорации, такие как РЖД, «Транснефть», «Почта России». Предусмотрена поддержка производителей в части разработки, сертификации и производства беспилотных летательных аппаратов. К концу 2023 года будет заключен НИОКР на разработку тех комплектующих, которые сейчас в дефиците.

Минтранс занимается разработкой программы по обеспечению наземной инфраструктуры. Минобрнауки готовит кадры для отрасли путем трансформации образовательных процессов в области высшего и среднего специального образования, а также занимается повышением престижности самой профессии. Правительством дано поручение дополнить эти проекты налоговыми льготами. Эта мера даст еще больший толчок развитию отрасли беспилотной авиации. В скором времени эти меры поддержки приведут к тому, что беспилотная авиация будет такой же развитой и эффективной, как другие отрасли.