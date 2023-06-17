Анатолий Куликов, генерал армии: Оборонная промышленность России вышла на новый уровень

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Анатолий Сергеевич, здравия желаю.

- Да, слушаю, Саша.

- Все уже второй день обсуждают Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ). Как вам обстановка, которая царила в эти дни в северной столице? Многие уже отмечают - и у президента Владимира Путина, как, впрочем, и у других участников, настроение тоже совершенно другое, чем год назад. Чем это все объяснить, на ваш взгляд?

- Может быть, относительными успехами в зоне СВО. Это одно.

А второе – все-таки неплохо идет военная экономика, имеется в виду, промышленное производство техники, вооружений, новых видов, сейчас беспилотники на подходе…

- Вы имеете в виду, уже с нашей маркой?

- Ну, да. Lancet делают свое дело неплохо.

- А что произошло с нашей военной промышленностью, почему она так быстро пошла в гору? Потому что министр обороны ездит по военным заводам?

- Я думаю, не только поэтому.

Контроль со стороны министерства - конечно, это тоже важный элемент выполнения задачи.

Но, скорее всего, наращивание производства в оборонной промышленности связано с тем, что и президент сосредоточил свои усилия именно на этих отраслях.

А потом, большинство военных заказов выполняется госкорпорациями, государственными структурами. У них - особые условия и особые задачи.

А вот если взять мелкие заказы, которые выполняются частными структурами, там есть проблемы. Да и с беспилотниками, насколько мне известно, не все гладко.

Мне кажется (это моя личная точка зрения), был бы указ о переводе военной промышленности в режим военного времени, то, наверное, появились бы ещё более значимые результаты, поскольку там действуют уже другие законы и формы собственности.

- Мы с вами уже в течение года анализируем ситуацию вокруг СВО. У меня такое ощущение, что оптимизма в ваших суждениях стало больше. Это так?

- Ну, можно сказать, что некоторый оптимизм, предпосылки к этому появились.

Хотя, впереди нас ждут новые испытания.

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал армии, за четкий комментарий. И - за оптимизм, хотя и сдержанный.