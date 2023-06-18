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Политика18 июня 2023 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 июня: Япония снабдит ВСУ радиоактивными автомобилями, экипажи «Леопардов» ломают танки, чтобы не идти в наступление

Мы собрали последние новости вокруг Украины на 18 июня
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Украинские танкисты «косят» от контрнаступления, имитируя повреждения танка

Украинские танкисты «косят» от контрнаступления, имитируя повреждения танка

Фото: REUTERS

ИЗРАИЛЬ ВООРУЖАЕТ БАНДЕРОВЦЕВ?

Израиль намерен продать двум странам, одна из которых европейская, при поддержке США более 200 танков Merkava II и III, хранящихся на складах. Об этом сообщило издание Ynet.

Несколько десятков миллионов долларов, в которую оценивается сделка, считается ничтожной суммой по сравнению с ценами на западные танки. Ожидается, что поставки разделят на два этапа. Первый будет включать более старые танки Merkava II, производившиеся в 80-х годах прошлого века, второй — Merkava III, поступившие на вооружение Израиля в 1990-х годах. Издание прозрачно намекает, что конечным пунктом назначения для танков, которые намеревались утилизировать, но после проверки сочли годными для выполнения боевых задач, станет Украина.

Горящие «Леопарды» и «Брэдли» в пустынном камуфляже украинские степи уже видели. Посмотрим, чем удивят проектировавшиеся для пустынь израильские «Меркавы». Израиль, вооружающий бандеровцев – еще недавно это бы стало оксюмороном, а сейчас в еврейском государстве считается в порядке вещей.

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОБРАЛАСЬ ДО ЗАПАДЕНЦЕВ

Как сообщают местные СМИ, в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. Местный военкомат издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок. Кроме того, мобилизовать решили еще и транспортные средства компаний и населения. Вдобавок, военнообязанным запретили менять место жительства без разрешения военкома.

- Всем военнообязанным-мужчинам проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа, - говорится в опубликованном документе. - Предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации.

Видимо, мобилизационный ресурс в восточных русскоязычных регионах Украины совсем уже закончился, что взялись наконец-то и за западенцев.

БАРАБАНЫ В БОМБОУБЕЖИЩАХ ОТМЕНИЛИ

Буквально на днях появилось сообщение о закупке днепровской районной администрацией Киева 306 кожаных барабанов за 900 тысяч гривен (около 2-х млн рублей) для бомбоубежищ. Еще около 300 тысяч рублей (в переводе на наши деньги) планировали потратить на палочки и молоточки для барабанов. Как объясняли представители администрации барабаны предназначались для детей в укрытиях, чтобы они боролись со стрессом. После сковородок и овощерезок, на которые потратили миллионы рублей это уже не казалось ничем выдающимся. Однако, администрация досрочно разорвала контракт на закупку барабанов.

- Общество не готово воспринимать или желать, чтобы у детей что-то лучше было — чтобы снимать стресс, облегчать психологическую нагрузку. Люди подумали, что барабаны должны стоять в укрытии, куда они спускаются со своих домов. Речь шла о том, чтобы облегчить состояние детей, которые пребывают в стрессовом состоянии в целом", — объяснила решение властей начальник управления образования Днепровского района Киева Наталья Иванина. - На сегодняшний день, к сожалению, логикой и какими-то умными вещами управляют не те, кто думает, а те, кто сидит без дела, большинство из них за границей — и пишут о том, что нужно детям, которые находятся в Украине.

В ОДЕССЕ ЗАПРЕТИЛИ И КУПАТЬСЯ, И РЫБАЧИТЬ

На сайте горсовета Одессы появилось сообщение о запрете купаться и рыбачить в море, лимане и реках. Запрет введен в связи с тем, что за последнюю неделю в воде обнаружили возбудители инфекционных болезней - сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. После катастрофы на Каховской ГЭС ПДК в Днепре ниже по течение оказался превышен в 28 тысяч раз. Одесский горсовет принял такое решение после отчета главного санитарного врача Игоря Кузина.

Однако, и в Одессе, и в окрестностях нашлось немало любителей «острых ощущений», которые наплевали на запреты. Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич опубликовала видео, на котором «отец на одном из пляжей с головой погружает ребенка в зеленую грязную воду».

- С головой погружать ребенка в воду, и чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесенные затоплением уличные туалеты, продукты, все это уносится волнами, а мы туда детей? Я прошу, требую, потому что дети у нас общие – прекратите заходить в воду! Не тяните туда детей, потому что я лично даже не знаю всех букетов морской воды, вы точно уверены, что нам, вам, инфекционка сейчас нужна? – взмолилась она. - Едва ли не впервые в жизни я за строгий контроль побережья правоохранителями.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦБ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОПАСНЫ

Европейский центробанк предостерег Брюссель от попыток изымать деньги у банков-хранителей заблокированных российских активов.

- Официальные лица ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных российских активов, которые застряли в финансовой системе Европы, - объясняет суть проблемы газета Financial Times. В ЕЦБ, по сведениям источников издания, считают, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности. Как засвидетельствовали эти источники, аналогичное предупреждение было послано в Еврокомиссию, сообщили источники газете

Причем, речь идет не только об основных замороженных средствах и активах, но и процентах прибыли. ЕЦБ предупредил, что использование процентов с замороженных российских активов может побудить других «повернуться спиной» к евро: «Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли».

ДЛЯ УКРАИНЫ Б/У НЕ ЖАЛКО

Агентство Bloomberg сообщило, что Запад даст Украине не новые, а подержанные истребители F-16. Но и это встанет участниками сделки в сотни миллионов долларов в год. Эксперты агентства уверены, что даже старых самолетов тоже не хватит Украине для перелома ситуации в воздушном противостоянии с Россией. Зато ВСУ будут теснее привязаны к НАТО в связи с тем, что самолеты надо будет постоянно обслуживать и ремонтировать.

- Управление ограниченным парком устаревших самолетов и их техническое обслуживание с подрядчиками будет чертовски дорогим. Это подтверждает идею о том, что долгосрочная цель — интегрировать Украину в НАТО, — поделился с агентством аналитик Бринн Таннехилл.

Интегрировать, не интегрировать, а платить за все Незалежной придется явно больше.

У ЕВРОСОЮЗА ИЗ-ЗА УКРАИНЫ КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ НА СВОЕ РАЗВИТИЕ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отклонил требование Брюсселя о выделении большего количества денег в европейские фонды в связи с отсутствием финансовых средств. По его словам, из-за масштабной помощи Украине средства той части бюджета Евросоюза, которая предназначается "на многолетнюю перспективу", оказались "исчерпаны по максимуму".

- В связи с неизбежными сокращениями в нашем национальном бюджете мы не можем делать никаких дополнительных взносов в бюджет ЕС, – сказал Линднер. И так обстоят дела не только у немцев, но и в других странах ЕС.

Как подсчитали эксперты, из-за поддержки Украины в итоге оказался исчерпан весь бюджет долговременного развития ЕС с 2021 по 2027-й. По данным Еврокомиссии, все фонды использованы "по максимуму" Сейчас бюджет ЕС в процессе пересмотра и проверки, и уже 20 июня этого года Еврокомиссия представит результаты для дополнительной ревизии, а также предложит дополнительные источники финансирования. Если, конечно, найдет их.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Выделенные на помощь Украине $45,5 млн Пентагон направит производителю алюминия в Айове, поскольку в США упало производство этого металла из-за более низкой стоимости за рубежом.

- Как заявил премьер–министр Японии Фумио Кисида, его страна передаст Украине 100 автомобилей и 30000 продуктовых пайков. Среди автомобилей будет и техника, работавшая на ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима». Прекрасное дополнение к разлетевшимся в Хмельницком снарядом с обедненным ураном на пути превращения Украины в склад радиоактивных отходов.

- Как сообщает немецкий журнал Spiegel, многие украинские танкисты, в том числе и экипажи «Леопардов», «косят» от наступления, имитируя повреждения танка, чтобы не вступать в бой. Издание сообщает, что ни один из членов экипажа танка Leopard 2 не осуждает таких «отказников», так как любое попадание в башню танка может привести к гибели всего экипажа.

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