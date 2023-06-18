Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 июня: Япония снабдит ВСУ радиоактивными автомобилями, экипажи «Леопардов» ломают танки, чтобы не идти в наступление

Украинские танкисты «косят» от контрнаступления, имитируя повреждения танка Фото: REUTERS

ИЗРАИЛЬ ВООРУЖАЕТ БАНДЕРОВЦЕВ?

Израиль намерен продать двум странам, одна из которых европейская, при поддержке США более 200 танков Merkava II и III, хранящихся на складах. Об этом сообщило издание Ynet.

Несколько десятков миллионов долларов, в которую оценивается сделка, считается ничтожной суммой по сравнению с ценами на западные танки. Ожидается, что поставки разделят на два этапа. Первый будет включать более старые танки Merkava II, производившиеся в 80-х годах прошлого века, второй — Merkava III, поступившие на вооружение Израиля в 1990-х годах. Издание прозрачно намекает, что конечным пунктом назначения для танков, которые намеревались утилизировать, но после проверки сочли годными для выполнения боевых задач, станет Украина.

Горящие «Леопарды» и «Брэдли» в пустынном камуфляже украинские степи уже видели. Посмотрим, чем удивят проектировавшиеся для пустынь израильские «Меркавы». Израиль, вооружающий бандеровцев – еще недавно это бы стало оксюмороном, а сейчас в еврейском государстве считается в порядке вещей.

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОБРАЛАСЬ ДО ЗАПАДЕНЦЕВ

Как сообщают местные СМИ, в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. Местный военкомат издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок. Кроме того, мобилизовать решили еще и транспортные средства компаний и населения. Вдобавок, военнообязанным запретили менять место жительства без разрешения военкома.

- Всем военнообязанным-мужчинам проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа, - говорится в опубликованном документе. - Предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации.

Видимо, мобилизационный ресурс в восточных русскоязычных регионах Украины совсем уже закончился, что взялись наконец-то и за западенцев.

БАРАБАНЫ В БОМБОУБЕЖИЩАХ ОТМЕНИЛИ

Буквально на днях появилось сообщение о закупке днепровской районной администрацией Киева 306 кожаных барабанов за 900 тысяч гривен (около 2-х млн рублей) для бомбоубежищ. Еще около 300 тысяч рублей (в переводе на наши деньги) планировали потратить на палочки и молоточки для барабанов. Как объясняли представители администрации барабаны предназначались для детей в укрытиях, чтобы они боролись со стрессом. После сковородок и овощерезок, на которые потратили миллионы рублей это уже не казалось ничем выдающимся. Однако, администрация досрочно разорвала контракт на закупку барабанов.

- Общество не готово воспринимать или желать, чтобы у детей что-то лучше было — чтобы снимать стресс, облегчать психологическую нагрузку. Люди подумали, что барабаны должны стоять в укрытии, куда они спускаются со своих домов. Речь шла о том, чтобы облегчить состояние детей, которые пребывают в стрессовом состоянии в целом", — объяснила решение властей начальник управления образования Днепровского района Киева Наталья Иванина. - На сегодняшний день, к сожалению, логикой и какими-то умными вещами управляют не те, кто думает, а те, кто сидит без дела, большинство из них за границей — и пишут о том, что нужно детям, которые находятся в Украине.

В ОДЕССЕ ЗАПРЕТИЛИ И КУПАТЬСЯ, И РЫБАЧИТЬ

На сайте горсовета Одессы появилось сообщение о запрете купаться и рыбачить в море, лимане и реках. Запрет введен в связи с тем, что за последнюю неделю в воде обнаружили возбудители инфекционных болезней - сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. После катастрофы на Каховской ГЭС ПДК в Днепре ниже по течение оказался превышен в 28 тысяч раз. Одесский горсовет принял такое решение после отчета главного санитарного врача Игоря Кузина.

Однако, и в Одессе, и в окрестностях нашлось немало любителей «острых ощущений», которые наплевали на запреты. Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич опубликовала видео, на котором «отец на одном из пляжей с головой погружает ребенка в зеленую грязную воду».

- С головой погружать ребенка в воду, и чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесенные затоплением уличные туалеты, продукты, все это уносится волнами, а мы туда детей? Я прошу, требую, потому что дети у нас общие – прекратите заходить в воду! Не тяните туда детей, потому что я лично даже не знаю всех букетов морской воды, вы точно уверены, что нам, вам, инфекционка сейчас нужна? – взмолилась она. - Едва ли не впервые в жизни я за строгий контроль побережья правоохранителями.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦБ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОПАСНЫ

Европейский центробанк предостерег Брюссель от попыток изымать деньги у банков-хранителей заблокированных российских активов.

- Официальные лица ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных российских активов, которые застряли в финансовой системе Европы, - объясняет суть проблемы газета Financial Times. В ЕЦБ, по сведениям источников издания, считают, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности. Как засвидетельствовали эти источники, аналогичное предупреждение было послано в Еврокомиссию, сообщили источники газете

Причем, речь идет не только об основных замороженных средствах и активах, но и процентах прибыли. ЕЦБ предупредил, что использование процентов с замороженных российских активов может побудить других «повернуться спиной» к евро: «Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли».

ДЛЯ УКРАИНЫ Б/У НЕ ЖАЛКО

Агентство Bloomberg сообщило, что Запад даст Украине не новые, а подержанные истребители F-16. Но и это встанет участниками сделки в сотни миллионов долларов в год. Эксперты агентства уверены, что даже старых самолетов тоже не хватит Украине для перелома ситуации в воздушном противостоянии с Россией. Зато ВСУ будут теснее привязаны к НАТО в связи с тем, что самолеты надо будет постоянно обслуживать и ремонтировать.

- Управление ограниченным парком устаревших самолетов и их техническое обслуживание с подрядчиками будет чертовски дорогим. Это подтверждает идею о том, что долгосрочная цель — интегрировать Украину в НАТО, — поделился с агентством аналитик Бринн Таннехилл.

Интегрировать, не интегрировать, а платить за все Незалежной придется явно больше.

У ЕВРОСОЮЗА ИЗ-ЗА УКРАИНЫ КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ НА СВОЕ РАЗВИТИЕ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отклонил требование Брюсселя о выделении большего количества денег в европейские фонды в связи с отсутствием финансовых средств. По его словам, из-за масштабной помощи Украине средства той части бюджета Евросоюза, которая предназначается "на многолетнюю перспективу", оказались "исчерпаны по максимуму".

- В связи с неизбежными сокращениями в нашем национальном бюджете мы не можем делать никаких дополнительных взносов в бюджет ЕС, – сказал Линднер. И так обстоят дела не только у немцев, но и в других странах ЕС.

Как подсчитали эксперты, из-за поддержки Украины в итоге оказался исчерпан весь бюджет долговременного развития ЕС с 2021 по 2027-й. По данным Еврокомиссии, все фонды использованы "по максимуму" Сейчас бюджет ЕС в процессе пересмотра и проверки, и уже 20 июня этого года Еврокомиссия представит результаты для дополнительной ревизии, а также предложит дополнительные источники финансирования. Если, конечно, найдет их.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Выделенные на помощь Украине $45,5 млн Пентагон направит производителю алюминия в Айове, поскольку в США упало производство этого металла из-за более низкой стоимости за рубежом.

- Как заявил премьер–министр Японии Фумио Кисида, его страна передаст Украине 100 автомобилей и 30000 продуктовых пайков. Среди автомобилей будет и техника, работавшая на ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима». Прекрасное дополнение к разлетевшимся в Хмельницком снарядом с обедненным ураном на пути превращения Украины в склад радиоактивных отходов.

- Как сообщает немецкий журнал Spiegel, многие украинские танкисты, в том числе и экипажи «Леопардов», «косят» от наступления, имитируя повреждения танка, чтобы не вступать в бой. Издание сообщает, что ни один из членов экипажа танка Leopard 2 не осуждает таких «отказников», так как любое попадание в башню танка может привести к гибели всего экипажа.