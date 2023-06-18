Причина сбоев с памятью и «тумана в голове» после ковида может крыться в слиянии нейронов

"Туман" в голове может быть последствием перенесенного коронавируса. Фото: Shutterstock

Миру и хотелось бы забыть о пандемии, однако, похоже, забывать получается о многом другом, но не о тех последствиях COVID-19, которые коронавирус оставил для центральной нервной системы. Ученые из Университета Маккуори и Университета Квинсленда в Австралии нашли новую возможную причину постковидного «тумана в голове» и сложностей с концентрацией и запоминанием, быстрой утомляемости, головокружений и нервного истощения.

По словам одного из авторов исследования Массимо Хиллиарда, коронавирус SARS-CoV-2 нашли в мозге людей с «длинным ковидом» через несколько месяцев после заражения и ряд исследований показал, что ковид заставляет нейроны подвергаться процессу слияния клеток мозга – нейронов и глии. Это можно сравнить со сломавшимся выключателем света, который или ничего не включает вообще, или включает свет и в кухне, и в ванной одновременно. В общем, в голове буквально что-то перемкнуло после ковида.

Сходным образом работают и другие вирусы, вызывая слияние клеток в других тканях организма и поражая нервную систему. Например, вирусы бешенства, кори, вирус герпеса или вирус Зика.

Ранее следы коронавируса, а точнее его S1-белка, нашли по всему организму, в том числе в мозге, префронтальной коре и даже в каналах, которые соединяют кости черепа с мозговыми оболочками ученые из Германии, отслеживая путь вируса в организме мышей. Команда ученых из Калифорнии также говорила о том, что коронавирус способен изменять спинномозговую жидкость человека — точно так же, как и другие заболевания, поражающие мозг.

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