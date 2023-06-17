Цифровизацию не остановить, криптовалюта в смартфоне, компетенции создают специальности

Основатель и программный директор форума и дискуссионного клуба Ecumene Сергей Рыбаков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гостем открытой студии KP.RU на ПМЭФ стал основатель и программный директор форума и дискуссионного клуба Ecumene. Сергей Рыбаков рассказал о том, в каком мире нам придется жить завтра и что нужно успеть сделать сегодня, чтобы встретить это «завтра» в состоянии полной готовности.

- Что такое Ecumene сегодня?

- Начиналось все два года назад как международный финансовый форум. Мероприятие уже стало ежегодным, мы проводим его в сентябре при поддержке ООН, «Газпромбанка», Блумм Групп и других партнеров. С октября прошлого года у Ecumene появился и свой дискуссионный клуб. Который при поддержке нашего любимого партнера - «Комсомольской правды» - стал очень успешным. Клуб Ecumene – это сообщество экспертов, лучших в своих областях. Мы провели уже 30 экспертных заседаний, большинство из них прошли при поддержке и совместно с «Комсомольской правдой». Пул экспертов приближается к 200. В общем, сообщество экспертов Ecumene растет, развивается и продолжает генерировать идеи.

- Дискуссионный клуб выбрал для себя несколько направлений, и цифровизация одно из них. Почему?

- Повестка клуба и форума Ecumene процентов на 80 совпадает с таковой у Давосского форума. При этом, мы ставим своей задачей объяснять сложные вещи простым языком, чтобы граждане нашей страны при поддержке лучших экспертов смогли комфортно разобраться в самых сложных трендах. Более того: эти темы нужно понимать, потому что они вскоре станут неотъемлемой частью нашей жизни. Цифровизация – пожалуй, лучший пример. Мы понимаем, что сейчас мало кто разбирается в том, что такое «искусственный интеллект», «машинное обучение», «блокчейн», «информационная безопасность», «квантовая безопасность» «криптовалюты»…

Когда в нашу жизнь пришел айфон и прочие смартфоны, мы и подумать не могли, как это нас изменит. А сейчас весь мир уже обсуждает модель искусственного интеллекта – ChatGPT, о которой говорят больше, чем о какой-либо другой технической новинке. Сейчас все понимают, как важна информационная безопасность. Все хотят ориентироваться в новых финансовых рынках и уметь обращаться с криптовалютой. Слово «биткоин» вошло в лексикон большого количества людей. В этих условиях мы хотим понять сами и объяснить людям, как данная ситуация изменится в перспективе. Что будет через 10 лет? «Цифра» будет влиять на нашу профессию, на то, какие кадры будут воспитываться в будущем. Она будет говорить о том, насколько человек сможет быть креативным, от каких вещей ему придется отказаться, а какие направления деятельности для него наоборот станут более доступны. Поэтому с «цифрой» всем придётся быть на «ты».

- Цифра действительно меняет нашу жизнь. Уже понятно, в каком мире будем жить мы через пять лет?

- Цифровизация продолжится, новые инновационные цифровые технологии позволят нам творить. Я сторонник цифры, я понимаю, насколько мой мир, моя работа изменилась с приходом гаджетов. Компьютер, телефон, планшет – вещи, которые позволяют мне легче и проще работать. Да, это создает определенные угрозы. Но мне понравился пример, который привел один из наших экспертов. Он сказал следующее: когда мы говорим о «цифре», то вполне можем это слово заменить на слово «лекарство». Лекарство в больших дозах, которые превышают предписания врача, может быть смертельным. Лекарство в правильных дозах помогает жить. Так же и с «цифрой»: если технологии использовать правильно – это самый надежный друг и помощник, который будет у человечества в ближайшее время. И еще у нас есть этот выбор — как использовать «цифру».

- А что скрывается за формулировкой «новый финансовый рынок»?

- Деньги существовали в разных форматах. Даже в виде камней, которые было сложно сдвинуть с места. И тем не менее, с помощью этих камней можно было покупать и продавать. Потом мы пришли к бумажным носителям. А теперь переходим на цифровые. Мы все больше пользуемся карточками, смартфонами, к которым «привязаны» наши счета. Другими гаджетами, к примеру часами… Мы переходим к другому параметру использования денег как финансовых ресурсов. Но это не основная часть. Главное – это то, что принято называть криптовалютами, цифровыми валютами. Последние уже выпускают многие Центробанки. Государство само уходит от бумажного носителя, переводя все взаиморасчеты в «цифру». Причем, речь идет не только о расчетах внутри одной конкретной страны, но и их использование в международной торговле. У нас уже есть и активно используются цифровой юань и цифровой рубль, Канада торгует с Сингапуром при помощи криптовалюты. Мир меняется. Приходят новые средства расчетов, к которому нужно будет приспособиться, как мы приспособились сначала к карточкам (которых не было еще 30 лет назад), а теперь и к гаджетам. Карточка удобнее бумажных денег, смартфон удобнее карточки. Цифровая валюта в смартфоне следующий уровень финансовых расчетов. Вообще, финансовые технологии развивают рынок финансовых услуг так, чтобы это было удобно в первую очередь клиенту. То есть, нам с вами.

- Что с камнями, что с банкнотами, что со смартфоном человек не защищен от мошенников. Как долго эта угроза будет реальной для каждого из нас?

- К сожалению, эта угроза не исчезнет. А информационная безопасность – один из тех секторов экономики, который в ближайшее время будет развиваться в геометрической прогрессии. И на это будут потрачены миллиарды долларов США. Каждый из нас должен научиться соблюдать правила информационной гигиены. Беречь свои пароли. Не выбирать простые пароли для того, чтобы что-то зашифровывать или сохранить. Нужно использовать двойную аутентификацию, когда есть такая возможность. Использовать для защиты биометрические данные. Над информационной безопасностью сейчас усиленно работают, и результатами этой работы нам с вами просто необходимо научиться пользоваться.

К сожалению, это сфера пока не про «заработать», а про «меньше потратить». К счастью, крупные игроки, такие как Google или Яндекс, пытаются стать финансовыми институтами, а значит, они в первую очередь думают, как защитить нашу частную информацию и наши деньги. Если у клиента что-то происходит с деньгами, это и убытки для компании.

- Как бы вы оценили роль образования и кадров в экономике сегодня и завтра. Как она меняется?

- Это очень важный вопрос. Что происходит сейчас? Молодые люди все чаще думают не о том, кем они хотят быть, а делают выбор исходя из востребованности профессии. С одной стороны, это правильно — они думают о том, как будут зарабатывать деньги. Однако мир быстро меняется, и никто не скажет, каким он будет в ближайшие несколько лет. Поэтому важно ориентироваться не только и не столько на конкретные профессии, сколько на определенные компетенции. Правильный набор компетенций позволит любому специалисту быстрее ориентироваться в меняющемся мире и успешнее к нему приспосабливаться.

К примеру, когда раньше выпускали медика, его готовили от базы и до узкой специализации. Сейчас будущий медик должен в обязательном порядке освоить «цифру». Потому что огромный блок в медицине занимает робототехника и телемедицина. Даже робот-ассистированные операции можно проводить удаленно. Врач, управляющий роботом, может находиться в другой стране, за тысячи километров от пациента. И так в любой специальности: помимо основных профессиональных навыков, студент должен освоить набор универсальных компетенций в области социологии, психологии, экологии, работы в коллективе и, конечно, цифрового развития. Причем, не только освоить, но и понимать, как он сможет применять их в своей работе.

- Готовность постоянно учиться становится основополагающим качеством любого специалиста?

- Безусловно. Особенно хорошо важность этого качества видна на примере работы современного журналиста. Нужно ориентироваться в каждой теме. Когда тебе предстоит разговор с экспертом, ты должен четко понимать, о чем он говорит. Фактически ты знаешь не только русский и английский, но и огромное количество других языков, которые позволяют общаться с людьми на разные темы. Без постоянного обучения это невозможно. Если журналист берет интервью у разных людей, он должен понимать, о чем спрашивать. Нужно постоянно совершенствоваться. Остался на месте — проиграл.

Кадры действительно решают все — весь мир снова и снова убеждается в истинности этого утверждения. Важно, чтобы каждый человек понял это для себя лично. И продолжал учиться. Всегда и везде, в любом возрасте и статусе. Ведь если кадры решают всё, то быть хорошим «кадром» бесценно.

- Россию вновь пытаются отгородить некими занавесом, но во все времена были люди-каналы, люди-мосты. Возможность обмениваться информацией с миром очень важна. У нас это получается?

- Судите сами. Мы на ПМЭФ. Сюда приехали 17 тысяч человек из 130 стран. В мире есть интерес к тому, что происходит у нас. Темы, которые поднимаются на форуме, глобальные, важные для всего мира. В понедельник я вернулся с переговоров по климату, которые проходили в Бонне, Германия. Там все страны обсуждали климатическую повестку, решали, как человечеству выживать на Земле. Есть много тем, в которых Россию слушают и продолжают слышать. Если же говорить о полноформатном сотрудничестве, то у нас есть БРИКС, а также другие дружественные страны, которые хотят сотрудничать с нами. Есть Африка. Через несколько недель здесь же в Санкт-Петербурге пройдет большой форум Россия-Африка. Так что связи России с вешним миром гораздо крепче, чем может показаться, и точно крепче, чем кому-то хотелось бы.

- Есть ли в планах у Ecumene начать осваивать какое-либо новое направление?

- Не в этом году, так как программа сентябрьского форума уже сверстана, направления разработаны. Но мы усиленно смотрим на тенденции, которые развиваются. В рамках климатической повестки начинает развиваться торговля углеродными единицами. Новая сфера, разные методики, нефинансовая отчетность, разный подход к тому, что и как учитывать. Это, с одной стороны, финансовая сфера, с другой стороны – экологическая. Такие межсекторальные вопросы всегда будут нам интересны. Но в рамках ООН на период до 2030 года основные тренды определены, нам их хватит. Это технологический, социальный, экологический тренды. В рамках этого и работает Ecumene. Но добавлять что-то новое, тем более при поддержке «Комсомольской правды» мы готовы всегда и с особым удовольствием.