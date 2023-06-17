Офицеры и генералы получили второе образование

Фото: Минобороны РФ

В академии Генерального штаба Вооруженных сил России прошла торжественная церемония выпуска генералов и офицеров. Они получили второе высшее военное образование.

Дипломы выпускникам академии вручил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков: «Продолжая без малого двухвековые традиции отечественной военной школы, бережно передавая опыт и мудрость столпов российской и советской военной науки, академия вооружает своих выпускников всем необходимым для обеспечения их грамотных действий в сложных условиях современной военно-политической обстановки, в том числе и в условиях специальной военной операции».

Фото: Минобороны РФ

«Сегодня как никогда востребован Ваш профессионализм, а от принимаемых решений

и выполнения поставленных задач в реальной обстановке зависят жизни ваших подчиненных, судьба наших детей и будущее России», - сказал начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Отметим, что большинство выпускников уже имеют боевой опыт, а более половины слушателей закончили академию с отличием.

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дипломы выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ вручил статс-секретарь – замминистра Николай Панков. Церемония по традиции прошла на Поклонной горе в Москве.

Панков вручил особо отличившимся лейтенантам медали и дипломы с отличием. По итогам работы экзаменационной комиссии 54 выпускника заслужили диплом с отличием и более 10 офицеров удостоены золотых медалей.

«Специальная военная операция на Украине стала серьезной проверкой выпускников Военного университета, которые с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи. Многие из них награждены орденами и медалями. Ваш жизненный выбор это путь доблести и мужества, беззаветного служения Отечеству, верности долгу и Присяге. Именно эти качества всегда отличали российский офицерский корпус. Во все времена он был надежной опорой нашего государства, особенно в годы серьезных испытаний, когда под угрозой оказывались национальные интересы страны, ee военная безопасность и суверенитет», – сказал Николай Панков, обращаясь к выпускникам.

Фото: Минобороны РФ

Будущим военным журналистам дипломы вручил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Выпускники займут должности офицеров органов информационного обеспечения Вооруженных Сил.

КСТАТИ

В войсках заблаговременно проведен комплекс мероприятий по встрече выпускников, подготовлен необходимый жилой фонд. За каждым офицером закреплен наставник, созданы все условия для успешного освоения воинской должности.

Фото: Минобороны РФ

Ранее, Министр обороны российской Федерации генерал армии Шойгу поздравил всех выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2023 года с окончанием учебы, пожелав выпускникам крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо великой России.