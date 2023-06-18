«Он был местечковой звездой»: Дочь Анны Самохиной рассказала о романе матери с Нагиевым

Дмитрий Нагиев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Самохина была одной из самых привлекательных актрис российского кино. От ее красоты теряли головы многие звездные мужчины. Шоумен Дмитрий Нагиев как-то сообщил, что у них со звездой фильма «Воры в законе» был роман. Дочь актрисы Александра в студии программы «Секрет на миллион» опровергла это заявление.

В 1995 году Самохина записала с Нагиевым совместный альбом. Судя по рассказам шоумена, их связь была скоротечной, поскольку актриса в то время была замужем.

Александра, у которой с матерью были очень доверительные отношения, не помнит, чтобы Анна когда-нибудь рассказывала ей про любовь с Нагиевым.

«Эта история с Нагиевым у меня каждый раз вызывает некое недоумение, поскольку я никогда о нем от мамы ничего конкретного не слышала. Возможно, была симпатия, но, я думаю, что дальше это не пошло. Дмитрий, он шоумен, человек экспрессивный, иногда может сказать красное словцо. Я лично не в курсе никаких отношений мамы с Нагиевым. Но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной», - говорит Александра.

Если какие-то отношения между Нагиевым и Самохиной все же были, дочь актрисы не считает их серьезными.

«Он был местечковой питерской звездой, а мама была звезда с большой буквы», - отметила Александра в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой.

Анна Самохина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изумительная красота не принесла Самохиной счастья. Актриса три раза выходила замуж, и все ее браки заканчивались разводами.

«Вынуждена предположить, что мама была не очень счастливой женщиной. Это такой соблазн: очень много мужчин вьется, много пустых миражей, мужчины просто хотят воспользоваться ее красотой. А настоящих людей очень мало. Про отца могу сказать, что она с ним была счастлива. Потом она начала много сниматься, стала много денег в семью приносить. Кстати, папа очень спокойно к изменам относился. Более того, они оба изменяли в браке! Такие были специфические отношения. У мамы закончились съемки, деньги, ее очень задевало, что она ходит в стоптанных набойках. Потом помню, как к нам каждый день начал приходить дядя Дима. Уезжаю к бабушке на лето, а потом приезжаю, а мне папа говорит: „Мы разводимся. Мама уходит к дяде Диме“. Я осталась с папой», - говорит Александра.

Дочь Анны Самохиной Александра. Фото: кадр видео.

Второй супруг помог Самохиной основать собственный бизнес: актриса открыла в Санкт-Петербурге два ресторана. Но через несколько лет брак с Дмитрием развалился. Самохина развелась с мужем и закрыла рестораны, которые перестали приносить доход. В 2004 году Анна Самохина в третий раз вышла замуж — за бывшего таможенника Евгения Фёдорова. Про него говорили: он не пара такой звезде.

«В третьем браке она, скорее всего, спасалась от одиночества. Расстались в том числе и из-за того, что подружки говорили, что он ей не пара. Да, мама слушала своих некоторых подруг… С другой стороны, у Евгения был свой немаленький дом, где она жила. И вообще он к ней очень трепетно относился: помню, как стирал ей колготки и какие-то мои вещи», - вспоминает Александра.

Напомним, Анна Самохина ушла из жизни в 2010 году: актриса в 47 лет сгорела от рака желудка. Онкологию у актрисы обнаружили слишком поздно – уже на четвертой стадии.