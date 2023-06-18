Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 июня 2023 5:39

Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Министр лично вручил боевые награды военнослужащим, которые выжили благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Рядовому Евгению Казаку из Екатеринбурга вручил медаль «За Отвагу», которого врачи спасли после серьезного ранения и перитонита

Рядовому Евгению Казаку из Екатеринбурга вручил медаль «За Отвагу», которого врачи спасли после серьезного ранения и перитонита

Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником Днем медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня.

Сергей Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу.

«Всего с начала проведения специальной военной операции более 70 % военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. За мужество и героизм проявленные при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тыс. военных медиков были отмечены государственными наградами. «Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе – защите жизни и здоровья наших военнослужащих», - заявил Сергей Шойгу.

Министр посетил военнослужащих-участников спецоперации, находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им.А.А.Вишневского и вручил им государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу».

Рядовому Евгению Казаку из Екатеринбурга вручил медаль «За Отвагу», которого врачи спасли после серьезного ранения и перитонита.

«Быстрая эвакуация, - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы!, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!», - сказал Сергей Шойгу общаясь с военнослужащими.

Сергей Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. А военнослужащие выразили желание продолжить службу в рядах Вооруженных сил России.

Армия и безопасностьАрмия