Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Рядовому Евгению Казаку из Екатеринбурга вручил медаль «За Отвагу», которого врачи спасли после серьезного ранения и перитонита

Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником Днем медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня.

Сергей Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу.

«Всего с начала проведения специальной военной операции более 70 % военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. За мужество и героизм проявленные при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тыс. военных медиков были отмечены государственными наградами. «Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе – защите жизни и здоровья наших военнослужащих», - заявил Сергей Шойгу.

Министр посетил военнослужащих-участников спецоперации, находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им.А.А.Вишневского и вручил им государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу».

Рядовому Евгению Казаку из Екатеринбурга вручил медаль «За Отвагу», которого врачи спасли после серьезного ранения и перитонита.

«Быстрая эвакуация, - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы!, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!», - сказал Сергей Шойгу общаясь с военнослужащими.

Сергей Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. А военнослужащие выразили желание продолжить службу в рядах Вооруженных сил России.