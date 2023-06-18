Байден опасается удара и личной трагедии: почему США продолжают помогать Украине

Байден настолько завис в этом конфликте, что пока он в Белом доме, война не кончится Фото: REUTERS

- Виталий Алексеевич, два года назад, 16 июня 2021-го, в Женеве встречались Владимир Путин с Джо Байденом. (Я освещал тогда эти переговоры.) И эта встреча давала надежду на продолжение диалога. Те надежды не оправдались. Состоявшийся на днях Питерский международный экономический форум (ПМЭФ) и встречи президента России с лидерами африканских государств в какой-то степени компенсировали наши несбывшиеся женевские надежды?

- Вы знаете, какую-то часть надежд они компенсировали. Вот на ПМЭФ съехались десятки бизнесменов из разных стран, в том числе и западноевропейских.

- Это говорит о том, что изолировать Россию не получилось у Запада?

- Нет, изолировать ее не получается и не получится. Но выдавливание России из мирового экономического пространства, которым занимается Байден и которое возглавляет Байден, неуклонно продолжается.

Чувствовалось, что на африканские и арабские государства идет очень сильное давление. Наши инициативы (к счастью, не все) страдают от западных подножек.

Вот и Владимир Владимирович Путин говорил о том, что сейчас никак невозможно осчастливить африканские страны нашими удобрениями и зерном. Африканцы отмечают, что, конечно, это обидно, но, с другой стороны, ситуация отчасти связана с боевыми действиями на Украине.

Африканские страны очень тянутся к России. Они остались нашими хорошими партнерами, президент Южно-Африканской Республики готовится принять у себя сессию БРИКС, этого самого замечательного союза.

Но у входа в нормальную жизнь с большой палкой сидит Америка, которая все время им чем-то угрожает. Африканские страны очень хотят получить от нас то, что мы им предлагаем, но они просто зажаты угрозами, что их задавят санкциями.

Байден настолько завис в этом конфликте, что пока он в Белом доме, боевые действия не кончатся.

- То есть, не от Путина зависит то, что конфликт продолжается, а от Байдена?

- Конечно. Путин сто раз уже говорил об этом и показывал даже проект мирного договора с Украиной, который был завизирован весной 2022 года.

Но Байден (и это нетрудно понять) не может принять мирный договор, который не закончен победой «объединенного Запада».

Потому что в тот момент, когда вдруг конфликт иссякнет и Украина проиграет его, Байдена спросят: а где, собственно, те десятки миллиардов, которые вы вбабахали в Украину?

- Это будет сложный момент для американского президента?

- Американцы, они мыслят немножко иначе, чем мы.

У нас в массах есть такое странное представление, что вот это - государственные деньги, а это - наши. А американские граждане знают, что государственные деньги – это их деньги, они из налогов сложены. Поэтому нет, извините, отчитайтесь, куда их вы израсходовали.

Американские специалисты военные и политологи уже все больше пишут о том, что Байдена могут довести до того, что он высадит американские войска на поле между Украиной и Россией, потому что у него не будет другого выхода. В конце концов, Америка неоднократно вводила свои войска то во Вьетнам, а позже в Ливан, в Ирак, в Афганистан.

- Без особого успеха, кстати.

- Да, всё это были проигранные Америкой баталии. Но именно поэтому еще одно сражение Байден просто не может проиграть, точнее, не хочет принять на себя, потому что это будет конец его политической карьеры и его личная трагедия.

И вот из-за личной трагедии Байдена нам приходится переживать массу других личных трагедий людей.

- Я думаю, что Байдену придется все-таки еще один удар принять, удар разочарования.

- Я тоже так думаю. Но в данном случае это будет равноценно его уходу из Белого дома.

- Скатертью дорожка.

- Но дело в том, что он будет цепляться за власть зубами, ногтями и чем угодно. Давайте пожелаем ему все-таки уйти оттуда, и чтобы логика реализма восторжествовала над всеми этими злыми мыслями и злыми намерениями.