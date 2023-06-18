Что делать, если жарко спать: советы для борьбы с ночной бессонницей летом

Одна из причин ночной бессонницы летом - человеку слишком жарко спать Фото: Shutterstock

Нарушения сна и ночная бессонница вовсе не безобидные симптомы. За ними могут скрываться риски серьезных неприятностей для здоровья, таких как инсульты, причем в молодом возрасте, у людей младше 50 лет. Об этом говорит исследование ученых из Университета Содружества Виргинии, опубликованное в журнале в журнале Neurology.

Качество засыпания, сна и степень бодрости и самочувствия утром оценивали по специальной шкале у 31 126 человек, средний возраст участников был 61 год, а время наблюдение – 9 лет. За это время в группе от инсульта пострадали 2 101 человек.

Оказалось, что с учетом всех прочих рисков (а это употребление алкоголя, курения, уровень физической активности), плохой сон даже с небольшой степенью дискомфорта (от 1 до 4 баллов) приводит к увеличению риска развития инсульта на 16%, а в случае, когда сон нарушен сильно (от 5 до 8 баллов) – на 51%. Причем больше всего плохой сон связан с инсультом у людей до 50 лет. В этой молодой подгруппе нарушения сна с оценкой 5—8 баллов повышали вероятность развития инсульта почти в 4 раза по сравнению с теми, кто засыпал и высыпался без проблем.

Так что, отлаживание режима сна – один из способов профилактики инсульта, предполагают ученые.

ЛАЙФХАКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ЗАСНУТЬ В ЖАРУ

Одна из причин ночной бессонницы летом - человеку слишком жарко спать. Ощущение дискомфорта от жары мешает расслабиться и уснуть. Эксперты клиники сна Sleep Foundation советуют людям, которым жарко спать, выполнять следующие действия:

- Держите шторы в спальне задернутыми весь день. Естественно, если у вас есть такая возможность и вы не проводите много времени в спальной комнате в течение дня.

- Не занимайтесь спортом незадолго перед сном, кардионагрузки повышают температуру тела, что плохо скажется на засыпании.

- Примите незадолго до сна достаточно горячую ванную. Такую, чтобы не обварить себя и не довести до изнеможения, конечно. Казалось бы, лучше ополоснуться в душе перед сном, однако эксперты говорят о том, что ванная с теплой водой помогает остыть перед сном. После того, как вы выходите из ванной комнаты, температура тела начинает постепенно снижаться и тело адаптируется к более прохладной среде. В качестве дополнительного бонуса ванны вызывают чувство расслабления, которое поможет быстрее заснуть.

- Постельное белье выбирайте из натуральных тканей, хлопка и льна, подойдут и вискоза, и бамбук.

- Если есть кондиционер, доведите температуру в спальне перед сном до 18,3 - 19,4 градусов и потом остановите проветривание.

- Выбирайте подходящую пижаму, легкую и дышащую.

- У кровати можно поставить вентилятор.

- На прикроватном столике поставьте стакан с водой.

- Попробуйте заморозить наволочки (в герметичном пакете), а перед сном надеть их на подушки.