Ода Ларисе Гузеевой и её программе «Давай поженимся»

Лариса Гузеева на съемках передачи "Давай поженимся" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Два пальца на пульсе прижав у запястья и в кружку накапав себе «Корвалол», Лариса Андревна, я плачу от счастья и бьюсь головой потихоньку об стол. Без вас мы, поверьте, как дети без мамы. Как роллы без рыбы. Как рельсы без шпал. Чего там скрывать, после вашей программы запор (даже сильный) всегда отступал. Смотря без купюр на отснятые кадры (о, это неистовство! о, кутерьма!), порой начинали выть психиатры и сами немножко сходили с ума. А я, насмотревшись, два дня почти кряду пытался в столице найти карабин и бегал, и бегал, и бегал по МКАДу, забыв, что он круглый как бабушкин блин.

Пускай я кривляюсь опять как горилла, пускай в интернетах трындит сволота, но ваша программа реально бодрила и папу, и деда, и даже кота.

Сидишь, сатанея, как после водяры, но радуясь тайно всегда оттого, что есть и такие ещё экземпляры - и ты на их фоне вполне ничего.

В уютном красивом торжественном зале, где судьбам сплетаться навек суждено, Лариса Андревна, вы нам показали, как в жизни конкретно выглядит дно. Пока женихи хороводы водили, а их молодухи хвалились бельём, Лариса Андревна, вы нас убедили, что в целом мы все неплохо живём.

Скажу по секрету, мой друг из охраны смотрел ваши выпуски наперебой и в доме исчезли вдруг все тараканы!.. И сам друг ушёл (к сожаленью, в запой).

Лариса Андревна, вы - наша царица! Вы, если быть точным, богиня страстей! Пора уже вам на экран возвратиться - нам грустно и скучно без ваших гостей. Никто не бренчит Трубача на гитаре. Никто не жуёт козинаки в меду. Никто не приносит в подарок «Феррари», отнятый у пасынка в детском саду.

В квартире, как в трюме, уныло и глухо. На телик несчастный падает тень.

И по экрану всё ползает муха, рисуя сердечки зачем-то весь день.