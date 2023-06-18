Минобороны России за сутки ликвидировало 890 наемников киевского режима

Представитель Минобороны России сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает, что в течение прошедших суток вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

Враг продолжает рваться к Запорожской АЭС.

«Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении. Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Но украинские националисты встретили грамотный и решительный отпор подразделений группировки войск «Восток».

Генерал-лейтенант рассказал об эпизоде боя, когда комплексным огневым поражением четырех колонн резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области удалось добиться уничтожения сразу девяти танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.

Ранее начальник начальника пресс-центра группировки «Восток» сообщал, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации были сорваны танковые атаки противника в районе Урожайного, Левадного и Пятихатки. Уцелевший противник вынужден был бросить горящими десятки танков и бронеавтомобилей. Попытки врага атаковать наши тыловые позиции с воздуха с помощью беспилотников «Валькирия» и «Лелека» пресекают силы противовоздушной обороны.

Представитель Минобороны России сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, а с ними 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин, на Южно-Донецком, в районе Времевского выступа до 380 украинских военнослужащих и 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker», на Донецком до 210 украинских военнослужащих, а также боевая машина пехоты и бронетранспортер, на Купянском до 70, на Херсонском более 30.

В этих кровопролитных боях наши воины кроме 890 наемников киевского режима ликвидировали 68 танков и 138 бронемашин, уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, склады боеприпасов 123-й и 109-й бригад территориальной обороны, четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Конашенков добавил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Представитель Минобороны поблагодарил за отличную боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

239 - вертолетов.

4686 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10156 - танков и других боевых бронированных машин.

1125 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5149 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11028 - единиц специальной военной автомобильной техники.