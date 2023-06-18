Дина Ашрапова: «За последние полтора-два года российская IT-отрасль совершила прорывной скачок»

Дина Ашрапова рассказала в эфире открытой студии «Комсомолки» об изменениях в российской IT-индустрии Фото: Андрей Минаев

На Петербургском международном экономическом форуме директор по взаимодействию с органами государственной власти Холдинга Т1 Дина Ашрапова рассказала в эфире открытой студии «Комсомолки» об изменениях в российской IT-индустрии в условиях санкций, главных векторах развития рынка высоких технологий, новом проекте Т1 и роли в нем женщин.

-Т1 - один из лидеров российского рынка информационных технологий. Каков сегодня главный тренд в IT-отрасли, какие разработки наиболее перспективны, какие продукты востребованы? Чего ожидать потребителю?

- Основной тренд – тренд на технологический суверенитет. Он был задан полтора года назад, а в 2023 году закрепился. Да, у нашей экономики еще много сфер, которые нуждаются в цифровизации, но мы видим, что за это время мы смогли импортозаместить, а во многих отраслях даже опередить те международные решения, которые были до этого для нас привычны.

Я люблю приводить в пример системы видеоконференцсвязи, которые ушли с нашего рынка. На смену им пришли отечественные решения, в том числе – наша разработка, DION. В систему интегрировано шифрование, то есть она безопасна и защищена от взломов.

Решений такого уровня очень много, и это говорит о том, что в последние полтора-два года российская IT-отрасль совершила прорывной скачок.

-Какую роль сыграло государство в этом прорыве?

-Если бы государство не поддерживало IT-сферу, то вряд ли бы мы заявляли о технологических прорывах. Меры поддержки беспрецедентные: налоговые льготы, преференции, отсрочка от мобилизации, льготные ставки по ипотеке. Отрасль растет. Мы видим, что количество аккредитованных IT-компаний увеличивается. И меры поддержки для них с каждым днем растут.

- IT-ипотека – одна из самых привлекательных мер поддержки. Но бытует мнение, что она «не попала» в психотип айтишников, и потому не эффективна. Будто бы они не привыкли оседать на одном месте, хотят работать удаленно из любой точки мира и не спешат обзаводиться недвижимостью. Так ли это?

-Я развею миф о том, что айтишники не хотят себя «приземлять». Государство корректировало льготную ипотеку для них несколько раз. Расширило возрастной диапазон потенциальных ипотечников, снизило минимальный порог заработной платы, установило ставку 5%. Причем регионы могут снижать ставку до 1-2%.

И это привело к росту спроса. За последний год объем ипотечных кредитов для IT-cпециалистов вырос и составил около 70 млрд. рублей.

- Испытывает ли отрасль и Холдинг Т1 кадровый голод, о котором много сейчас говорят?

- Результаты исследований говорят о том, что до 2030 года IT-cфере будет не хватать около 2 млн. специалистов. Но здесь, на ПМЭФ, я слышала от глав регионов о том, что они делают акцент на образовательной программе, на предоставлении возможности людям развиваться в своем регионе. При этом большую поддержку оказывает и государство. Если ты хочешь стать айтишником, то можешь пройти обучение по программам, стоимость которых государство тебе компенсирует до 50%. Все направлено на то, чтобы дефицит устранить.

Мы понимаем, почему появляется этот дефицит. Не потому, что специалисты уезжают из страны, а потому что спрос на IT-специальности растет. В связи с курсом на технологический суверенитет в нашей стране с каждым днем расширяется перечень IT-профессий. Поэтому с точки зрения статистики мы и видим дефицит кадров.

- Нужно ли разрабатывать какие-то программы для привлечения новых специалистов?

- Да, здесь я бы хотела привести в пример наше партнерство с образовательным центром «Сириус». Мы сотрудничаем с крупнейшими вузами нашей страны, потому что понимаем: нужно растить специалистов и делать образовательные программы с определенным уклоном. Например, в «Сириусе» у нас есть программа по блокчейну, по криптовалюте, где преподают сотрудники нашей компании. Я уверена, что такие же практики есть и в других IT-компаниях. Наращивание точечных прикладных компетенций сегодня является очень важным.

- Какой эффект дает партнерство с вузами?

- В конце прошлого года мы участвовали в конкурсе «Большие вызовы», на котором молодые люди презентовали свои проекты. Несмотря на то, что у нас уже работает около 20 тысяч IT-специалистов, Т1 сохраняет дух стартапа. И генеральный директор Холдинга T1 Игорь Калганов лично участвовал в отборе тех молодых людей, которые показали на конкурсе хорошие результаты – потом они пришли к нам на стажировку. А одну девушку, Василису Быкову (она еще студентка), мы пригласили на работу к себе в GR-блок аналитиком.

Ключевая суть нашей с «Сириусом» программы заключается в том, что это не просто стажировка с «перекладыванием бумажек». Молодые люди приходят к нам со своими идеями, а наши IT-специалисты помогают им доработать проекты, чтобы они стали интересны рынку. А еще здесь, на ПМЭФ, мы презентовали свой новый проект «Женщины в ИТ», который также дает возможность попасть к нам на стажировку и даже трудоустроиться.

- Кстати, а почему женщин надо особенным образом вовлекать в этот сектор?

- Если посмотреть на современный рынок труда, то 40% трудоустроенных – это женщины, 60% – мужчины. В целом мы наблюдаем гендерный баланс. А в IT-специальностях присутствует всего 22% женщин. Причем в эти 22% входят смежные с IT технические и управленческие позиции. А ведь для женщины работа в IT – это, в частности, возможность работать удаленно, быть с семьей.

И сегодня мы видим большое количество ярких примеров, в том числе в нашем Холдинге. 30 % наших сотрудников – женщины, полторы тысячи из них – многодетные мамы, каждая вторая имеет гуманитарное образование. При этом у них всегда есть возможность пройти переквалификацию, обучение. И сейчас у нас есть руководители технологичных направлений - тестировщики, дизайнеры, девопсы. Перечислять можно долго.

Этими примерами мы бы очень хотели вдохновить и других девушек для того, чтобы они проверили свои компетенции на платформе женщинывит.рф. Программа бесплатная. Заходишь на сайт, регистрируешься, отвечаешь на 45 вопросов профориентационного тестирования…

- …И получаешь самую востребованную специальность.

- Сначала – возможность ей обучиться. Это 8 базовых видеоуроков по отдельной образовательной программе. Дальше мы хотим организовать для женщин и мужчин, которые тоже имеют возможность пройти обучение в рамках проекта, хакатоны, выявить лучших, пригласить на стажировку и, возможно, помочь трудоустроиться. Я рекомендую всем следить за тем, как будет развиваться наш проект.

В Холдинге Т1 мы очень верим в развитие, в людей и считаем, что обучение должно быть непрерывным. И, конечно, нам хотелось бы видеть как можно больше компетентных IT-специалистов как внутри нашей компании, так и в целом на российском рынке.

- Почему в вашей компании важны женщины?

- Потому, что в эпоху перемен и турбулентности очень важны soft skills, так называемые «мягкие навыки». Что бы о них ни говорили, но в действительности именно женщина добавляет в компанию дух командности, единства. С древних времен у женщины остался навык многозадачности, когда ребенок - на одной руке, а другой разводится костер. Женщины гибки, могут изменяться и привносить в компанию вдохновляющее настроение. Поэтому они и востребованы.

Лично мне с самого первого дня построения своего бизнеса всегда было интересно оптимизировать процессы, делать быструю автоматизацию, чтобы ускорять все процессы и выдавать качественный результат. С того времени, еще будучи студенткой 3 курса, я начала погружаться в это, привлекать IT-специалистов в свою компанию. Когда встал вопрос, в каком направлении я хочу развиваться дальше, ответ был очевиден.

- Что бы вы сказали девушкам, которые, возможно, сейчас находятся в процессе выбора будущей профессии и не подозревают, что у них есть хорошие перспективы в IT-сфере?

- Сегодня есть огромное количество возможностей. Это государственные, частные вузы, вузы при IT-компаниях. На базе Холдинга Т1 действует Цифровая академия, куда ты можешь прийти без страха, без стереотипов, протестировать себя, пройти переобучение, IT-обучение и трудоустроиться. Почему это важно, чтобы наши девушки вдохновились? В IT конкурентная заработная плата. В IT есть возможность роста. И всегда есть команда единомышленников, с которой ты точно чувствуешь результат в тех изменениях, которые производишь каждый день. Поэтому точно нужно регистрироваться на сайте женщинывит.РФ, и сообща развивать нашу IT-отрасль.