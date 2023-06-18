Владимир Путин об общении с военными: «Командир бригады в бою? Можно с ним поговорить, когда освободится?»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В воскресенье, 18 июня, стали известны новые подробности трёхчасового общения Президента России Владимира Путина с военными корреспондентами. Новые фрагменты беседы выложил в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин - они будут показаны в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Она состоялась в минувший четверг, 15 июня.

«Я разговариваю напрямую с командирами батальонов, полков, дивизий…»

Путин:

- По поводу информации. Она же стекается по большому количеству каналов.

Кроме того, что я время от времени разговариваю напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий.

Причем я делаю это как? Когда докладывает высшее военное руководство: на этом участке происходило то-то и то-то, так-то и так-то, - я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады можно переговорить?» - «Он сейчас в бою». – «Хорошо, тогда – когда освободится». Напрямую, понимаете.

Но и это далеко не все. Вы люди уже опытные. Я вам скажу, противник… Ну, допустим, противник, средства связи вам известны, и противник пользуется этими средствами связи, и мы, и они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов много. Но, Андрюш (обращение к военкору. - А.Г.), ваш канал не лишний.

«Наши СМИ - с нами»

Военкор:

- В Марьинке работают ребята героически, это правда.

Путин:

- Абсолютно.

Павел Зарубин (текст за кадром): «Путина спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам».

Путин:

- Что же мы можем пожелать? Им не только пожелать, а их надо поблагодарить за эту мотивацию и готовность защищать нашу общую большую Родину. Ну, вы знаете, я в контакте с ними, звонил даже командиру туда, как раз на Марьинке которые воюют.

Вы знаете, что мне понравилось? Вот я ему позвонил, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны. Хотя это тоже минобороновские подразделения.

Ну, не знаю, наверное, здесь ничего такого особенного нет, но я им задал вопрос: «Как у вас с ребятами-чеченцами выстроены отношения, как вы оцениваете их?» Не задумываясь ни одну секунду, говорит: «Я в них абсолютно уверен».

Военкор:

- Братья.

Путин:

- Да. В эту же секунду. Это большое наше преимущество, преимущество России, что мы вместе с вами, я хочу это подчеркнуть. Потому что здесь средства массовой информации имеют огромное… Работа СМИ имеет огромное значение.

Мы вместе с вами за последнее время, за последние годы выстроили такое в основе своей единство российского общества. Оно и в ходе военных действий, военной операции, конечно, проявило нужную России сплоченность.

Понимаете, в эту же секунду, я не успел вопрос закончить, он мне сразу сказал: «Абсолютно уверен».

«На Запорожском направлении три брата воевали…»

Путин:

- И сейчас с ребятами разговаривал, и раньше, когда разговаривал с людьми, которые получили ранения, спрашиваю: «Вот сейчас в госпиталь, а дальше какие планы?» - «Вернусь в зону СВО, вернусь к своим товарищам». Фактически все. Ну, стало известно, что в одном месте, Юнус-Бек (видимо, речь - о замминистра обороны, генерал-полковнике Евкурове. - А.Г.), кстати, мне рассказывал, на Запорожском направлении три брата воюют. Мне пришлось позвонить старшему, я сказал: «Знаете, вы старший, принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий». Ну, три сразу там воюют

Военкор:

- Это как одного из братьев-десантников чуть ли не силой возвращали.

Путин:

- Да.

Военкор;

- Был эпизод.

Путин;

- Брат у него погиб. Да, позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – «Нет, я не могу, я должен за брата отомстить». Я уж и так, и так – нет. Потом пришлось сказать: «Это приказ Верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть». Честное слово.

… И про Залужного

Военкор:

- Владимир Владимирович, Залужный… (Главнокомандующий ВСУ. - А.Г.)

Путин:

- А где он, Залужный?

Военкор:

- Целый канал есть такой, где Залужный.

Путин:

- Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться…

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему США выгодна заморозка конфликта на Украине (подробнее)