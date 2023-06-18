Горячий чай, работа по утрам и баня: Какими необычными способами спасаются от жары россияне

В последние дни ртутный столбик в Москве поднимался до + 28! Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС ДНЯ

В последние дни ртутный столбик в Москве поднимался до + 28! Наш вопрос:

А вы где спасаетесь от жары?

Ахилл, Кот-Оракул, хранитель Эрмитажа (пересказала Анна Кондратьева, хозяйка Кота):

- Для моей кошачьей натуры такая температура - самое главное наслаждение. Мур-мур! Сейчас со всей семьей моей Аннушки мы за городом - им в Питере жарко. Но если солнце печет слишком сильно, то я, вопреки расхожему мнению, что коты боятся воды, очень люблю освежиться в достойных водоемах.. Особенно рад брызгам на Неве. Могу выйти погулять утром в туман, когда еще слегка прохладно. И вам тоже советую. Мяу!

Василий ЛЯХОВ, основатель школы банного мастерства:

- Идите-ка вы все в баню! Но температура там должна быть разумной, от 40 до 60 градусов, никакого экстрима. После такой баньки, я вас уверяю, какой бы ни была жара на улице, дышаться будет легко! С легкой жарой!

Александр ВОЛОХОВ, актер, юморист, чемпион высшей лиги КВН:

- Уехать в другой город, где прохладнее. Вот я умчался из Москвы, где +29 С, в Самару, где 17 С. А в пятницу поеду в Екатеринбург, там ночью будет +5 !

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, экс-главгоссанврач РФ - заявлено при температуре + 28 градусов в тени:

- Надо приезжать на работу к… часу утра! Ну, у всех это не получится, но надо стараться делать ранним днём все наиболее трудоёмкие, с точки зрения умственной и физической деятельности, дела. Понятно вам?

Виктор БУТ, известный предприниматель:

- Это разве жара? В американской тюрьме, где я провёл почти 15 лет, в камере (разумеется, без кондиционера) летом температура подскакивала до 60 градусов! Спасение - зелёный чай. Горячий. Чтобы пробил пот. Сразу - немного прохладнее.

Алексей МИШИН, тренер по фигурному катанию:

- Да ну, какая жара! Никаких проблем я с ней не испытываю (смеется). И лишний раз на лёд мне выходить не хочется.

Наталья СЕРАЯ, председатель клуба «Моржи столицы»:

- Езжу в горы, к морю - с палаткой. А, вообще, закаленный народ нормально переносят и жару, и холод - у нас натренирована система терморегуляции организма.

Инна СВЯТЕНКО, член Совета Федерации РФ, представитель от Мосгордумы:

- Для меня + 30 - идеальная температура. Мне так гораздо лучше, чем зимой, когда морозы.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем. Пермь:

- Еду на дачу, надеваю шляпу - и на грядки, сорняки полоть. Если надоедает - иду в спортзал заниматься йогой.

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