Анекдоты: Победитель в номинации «Брови года» не смог разглядеть свою награду

«Тойота Лендкрузер» появилась в 1951 году и претерпела более 160 модернизаций и рестайлингов.
УАЗ «буханка» появился в 1958 году, но он сразу зашибись получился.
* * *
- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать с мужем?
- Не спугни!
* * *
- Просто люби себя.
- А я не в моем вкусе!
* * *
Что делают люди, когда им отключили свет?
Правильно, бегут к окну посмотреть, каким еще домам электричество вырубили.
* * *
- Смотрите, коллега. У этого пациента прекрасно работающее сердце и печень просто замечательная.
- Доктор, а какое это имеет значение, если я через неделю умру?
- Голубчик, не вмешивайтесь, пожалуйста, когда я разговариваю со своим коллегой-трансплантологом.
* * *
Наконец я поняла, зачем на планерках объявляют, у кого сегодня день рождения. Раньше думала - чтобы поздравили человека, а оказывается, чтобы все знали, к кому в кабинет идти тортик жрать.
* * *
Жених! Зеркала в загсе не для того, чтобы ты занимался самолюбованием.
А для того, чтобы ты проверил, отражаются ли в них твои будущие жена и теща.
* * *
Женщина приходит к врачу:
- Доктор, я хотела бы сделать стерилизацию.
- Но это очень серьезное решение, я бы не советовал торопиться, посоветуйтесь с семьей...
- Уже советовались. Семнадцать за, один воздержался.
* * *
После футбольного матча тренер говорит сборной России:
- Недооценил я вас, ребята, когда сказал в прошлое воскресенье, что хуже играть вы уже не сможете...
* * *
Скажи человеку, что во Вселенной миллиарды звезд, и он тебе поверит. Скажи ему, что скамейка покрашена, и он потрогает ее, чтобы убедиться.
* * *
- Папочка, а я, когда вырасту, буду такой же красивой, как ты?
- Думаю, ты будешь такой
же красивой, как мама.
- Не, как мама, это долго! Я видела, как она сначала крем, потом тушь, потом помаду, потом прическу! А ты встал, умылся - и уже красивый!
* * *
Поскольку большинство поляков - католики, то у всех у них два папы.
* * *
Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, предложила своему парню заняться ролевой игрой: он - полицейский, я - воровка. А он, оказывается, раньше в милиции служил.
Второй день почки болят.
* * *
- А кто это у вас за стенкой так орет под музон как резаная?
- Да это Мария Ивановна пришла с работы и теперь отрывается по полной.
- А кем она работает?
- Библиотекарем.
* * *
Около трети россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта.
Зря боятся, искусственный интеллект за 15 тысяч рублей работать не будет.