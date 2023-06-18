Павел Воля: «У меня никого не было до Ляйсан»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева дали огромное интервью YouTube-блогеру Надежде Стрелец. Там они впервые рассказали, как у них начались отношения. Надежда начала разговор об этом с цитаты из другого интервью Павла: он говорил, что Ляйсан, впервые попав в его квартиру, устроила там уборку.

«Она увидела, что у меня дома не идеальный порядок, что у меня поесть нечего, - вспомнил Воля. - Подумала, наверное: «Ну что мальчишка так живет? Дай-ка помогу. И помогла».

- До этого у тебя был другой формат отношений с женщинами? - спросила Надежда.

- У меня никого не было до Ляйсан, - слегка улыбаясь, сообщил Павел. - Никаких отношений и никаких форматов. Это все были не отношения. Отношения - сейчас. Любовь - сейчас. Настоящее - сейчас.

Ляйсан и сама рассказала, почему, впервые придя в квартиру Павла, решила там убрать:

- Это был инстинкт. Инстинкты не анализируют. В холодильнике воняло, как будто там кто-то умер и находился на серьезной стадии разложения. Все в окурках, пылища - холостяцкая прямо берлога. Я сходила вниз, в магазин, купила яиц, молока, помидоров, как сейчас помню, чтобы элементарно омлетик сделать, хлеб подсушить, укропчика, чтоб красивенько было, маслица… Это был инстинкт, это была влюбленность, очень захотелось что-то для этого человека сделать.

Еще Павел рассказал, как познакомился с Ляйсан. Она пришла на запись новых выпусков Comedy Club, Воля сел в баре, который находился сбоку от сцены, «и, тупой самец, начал налаживать зрительный контакт. Смотрел на нее, смотрел, смотрел. Она несколько раз за выступление повернулась ко мне: «Он еще смотрит?» Потом я набрался смелости, подошел к ней, попросил телефон. Она сказала: «Я тебе не дам телефон». А рядом стояла ее мама, Царствие ей небесное, которая сказала: «С чего бы нет? Ты чего устраиваешь, дай мальчишке телефон!» И Ляйсан дала мне телефон своей подруги. Я понял, что я, наверное, навязчивый, раз мне телефон не дали, и не звонил до следующего дня. А в это время Ляйсан названивала своей подруге и спрашивала: «Он позвонил? Он позвонил?» А я не собирался, выдержал паузу, потому что думал, что со зрительным контактом, наверное, переборщил». По словам Павла, они потом долго дружили: встречались, созванивались, гуляли…

Ляйсан же поведала: «Он прошелся по мне [в Comedy Club], и этого не запомнил, а я запомнила. Я ему говорила: «Ну вот как, ты меня тогда разгромил…» Причем добавила, что ей понравились в Павле «тонкие запястья, из пиджака выпирающие, этот его нахальный взгляд»…

Тот момент, когда Воля пристально на нее смотрел на съемках Comedy Club, Ляйсан назвала неудобным. На первое свидание она пришла с подругой, как с «ханумой», свахой. Потом началась дружба. «Отпустить я его не могла, потому что он мне нравился», но сил на полноценные отношения у нее в тот момент не было. «Полтора года это были непонятные переписки, встречи в парке «Коломенское». Никаких ночевок. Мы могли где-то гулять, потом где-то присесть, заходили куда-то кушать… И не могли остановиться. Не могли наесться друг другом. В нем есть невероятная харизма. А в жизни он потрясающий друг, который может слушать».

По словам Ляйсан, перед тем, как она пришла в Comedy Club и познакомилась с Павлом, «набрала вес, наела пару десятков килограммов, только выходила из спортивной депрессии». Незадолго до этого гимнастка была вынуждена оставить спорт из-за травмы колена и не смогла принять участие в пекинской Олимпиаде 2008 года. «Я была не готова [к отношениям]. Когда женщина не нравится себе в зеркале, она себя не чувствует. Я так долго мечтала стать олимпийской чемпионкой, я так долго трудилась, так много для этого делала, и мне было очень больно. Те спортсмены, которые не дошли до заветной олимпийской медали, меня поймут. Когда ты в шаге от нее - и из-за травмы, из-за нелепой ситуации сливаешься в пропасть… У меня не было желания строить личную жизнь. На чем ее строить? На руинах себя? Но он оживил это чувство во мне… Его пришествие в мою жизнь - это огромное счастье. И Олимпийской медали не надо за такую любовь, за такую поддержку, за такого мужчину. Он меня поддержал, когда я не была красивая. Ты не представляешь, в каком виде он меня видел!»