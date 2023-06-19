Гламурка дорогая

Жила-была на Украине барышня Анна Буракова. Как и многим тамошним барышням, ей не нравилась ее фамилия (фи, свекла какая-то), ее место жительства (денег и шансов ноль), зато она была в непреходящем восторге от самой себя, что с украинками случается часто. Анна хотела и смогла. Придумала себе отличную профессию коуча (не ясно, что это, но оплачивается хорошо), редкую по размаху понтов фамилию Богинская (такие же у Златы Огневич, Тины Кароль, Натальи Шик и Евангелины Царь) и написала три книги о своей воображаемой жизни с ресницами-опахалами на шелковых простынях внутри миллионерских яхт. Ну и, конечно, в объятиях нежного брюнета, неотразимого, как сто чертей. Херь подобного рода пишут в толстых тетрадках все девочки, обученные грамоте, и читают шепотом по ночам другим девочкам, у которых с грамотой похуже.

Однако малоразвитые девочки - крайне перспективная аудитория, на них взросла целая тонна книг и фильмов про Анжелику, маркизу ангелов, и прочих Виол Таракановых. Богинской заинтересовались такие супергиганты отечественного рынка, как Илоян-Шляппо-Троцюк-Жалинский, и переадресовали ее сборники о себе любимой, непокорной, повелительной, соблазнительной, ослепительной и очаровательной режиссеру Аксененко, который однажды ставил сериал «Медиатор», чей успех и открыл ему окно возможностей для ванильно-клубничной саги о девушке всеобщей мечты.

Итак, бизнес-консультант Анна Богинская в исполнении Любови Аксеновой (с именем героини авторша, прямо скажем, не заморачивается от слова совсем) расслабляется на яхте с шампанским в купальнике и фате, кошмарит подрядчиков, мурлычет по телефону, наращивает грудь специально для нужд случайно подвернувшегося брюнета - пластического хирурга (Роман Васильев) и живет полной жизнью с котом по имени Буржуй (наверняка у Богинской-Бураковой есть именно такой кот, и она каждый вечер показывает ему кино про себя - развлечения ангельских маркиз довольно предсказуемы). Анна любит потягиваться на лежанке, устало звонить из такси премиум-класса, произносить тосты за свою успешность, рассекать по московским пляжам на водных лыжах и осаживать мужчин с именами Влад, Стас, Матвей и Максим умопомрачительно глупыми фразами типа: «Я не девочка, чтобы отрабатывать на мне навыки альфа-самца» (в жизни самцы с лицом Романа Васильева на такое пожмут плечами, скажут «окей» и уйдут навсегда - но тем и здорово быть Богинской, что в ее сочинениях чудо-брюнеты слушаются ее, как суслики).

Сериал Аксененко принадлежит к числу фильмов, в рецензиях о которых все цитаты и пересказываемые фрагменты почерпнуты из первых двадцати минут просмотра, ибо дольше терпеть эту красоту человек с мозгами не может. Режиссер явно метит в знатоки женской души, но одно дело - снимать кино по сценариям самой Анны Козловой и совсем другое - экранизировать прозу Богинской, Корольской или Умопомрачительской.

Из фильма многое можно узнать о жизни и внутреннем мире девушек с Украины, устроившихся в Москве под люксовыми псевдонимами. У богинь Богинской нет и не будет детей, родителей, забот, возраста и недостатков. Одни брюнеты, простительные слабости и пальчик, которым она указывает, кому что делать мухой и в срок. Плюс маниакальная тяга болтать о своих глазах, своих загадках, своем вкусе и прочих несомненных достоинствах.

«- У тебя очень красивые глаза, Аня.

- Мне часто об этом говорили.

- Вы - бестселлер. Вы чистая, безразмерная поэзия.

- Ты не доверяешь людям, Аня. Но хорошо в них разбираешься».

Это пишет Анна Богинская об Анне Богинской. Правда, от частого употребления и плохой дикции имя все чаще звучит как Вагинская - но и это весьма броский псевдоним.

Идеальное порождение гламура.

Смотрите, дети, на Анечку Буракову.

У нее сбылось все - фамилия, бизнес, слава славная и красота неземная.

И даже в ролике «Анна Богинская, психолог-самозванец» начисто подтерт звук (в эпизодах, где ее расхваливают киевские медиа, - есть, а в остальных глухо).

А чего достиг ты?

«ЖИТЬ ЖИЗНЬ»

2023.

Реж. Артем Аксененко.

Start. По одноименному роману Анны Богинской.

Где показывают: онлайн-кинотеатр Okko.