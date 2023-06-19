Шпионы, измены, для пьянства мотивы

Фото: кадр из фильма

«Операция «Престол»

Военная шпионская драма

Действие разворачивается в Москве осенью 1941-го.

Фашисты рвутся к советской столице, а в тылу уже орудуют нацистские агенты. Задача НКВД - их вычислить. Филологу Ирине Воскресенской (Татьяна Арнтгольц) и майору госбезопасности Павлу Нечаю (Павел Трубинер) поручают опасную операцию. Под видом семейной пары они должны втереться к монархистам и создать подпольную организацию «Престол».

По замыслу разведчиков, немецкие агенты должны клюнуть на антисоветчиков и обнаружить себя. Ситуация осложняется тем, что скрывающийся идеолог возрождения монархии Порфирий Вересень (Михаил Горевой), работающий на абвер, лично знает Ирину и может сдать ее врагу.

Где смотреть: «Россия 1», понедельник - четверг, 21.20.

«Ухожу красиво»

Фото: кадр из фильма

Комедия, боевик

Опер Боря (Владимир Яглыч) бухает по-черному: у него экзистенциальный кризис, проблемы в семье, служба обрыдла. Жена (Мария Ахметзянова) устала это терпеть и подала на развод. Из полиции Борю вот-вот уволят - работничек он тот еще. Мужчина вроде бы понимает, что сам во всем виноват, но выплыть из омута безнадеги - это сложно, а коньяк - вот он.

Но все меняется в один миг. Боря ловит одного опасного бандоса за другим, проявляя невиданную отвагу. Его без конца показывают по телевизору, у дочки-детсадовки наконец-то появляется повод гордиться папой. Даже жена увидела в нем другого человека - может, их брак не так безнадежен?

И только Боря знает, в чем причина такой метаморфозы. Вообще-то он смертельно болен и умереть ему хочется не в больнице, а с огоньком. Вот и бросается то на нож, то под пули. Но не берет его ни то ни другое.

Брутальная комедия при всей своей простоте не лишена философско-метафорического подтекста: вот вы не мент Боря, но, случается, жизнь и вам ставит подножки. И какой из этого следует вывод?

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Wink (с 20 июня).

«Открытый брак»

Фото: кадр из фильма

Комедия

Оксана и Сева (Марина Александрова и Антон Васильев) женаты уже 20 лет - на носу юбилей. Они живут в достатке в огромной квартире, у них трое детей. Но Оксана чувствует, что стала для мужа чем-то вроде мебели, даже секса у них не было черт знает сколько времени.

Случайно Оксана узнает, что муж ей изменяет направо-налево. В смятении она поддается ухаживаниям случайного кавалера и тоже изменяет - впервые в жизни. Супруги ссорятся, а потом решаются на эксперимент - открытый брак. Отныне измены законны, но есть ряд требований, которые нарушать нельзя, - не приводить любовников домой, не тратить на похождения больше определенной суммы и т. п.

Супруги совсем забывают про детей. У Севы проблемы на работе, о которых он не рассказывает жене…

О трудностях, возникающих в отношениях мужчины и женщины после многих лет брака, сериал говорит на языке комедии. Коллизии, в которые попадают герои, не только забавны, но и узнаваемы.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.